Beim Spaziergang im Wald und allgemein in der Nähe von Eichen ist in den kommenden Tagen und Wochen Vorsicht angesagt. Eichenprozessionsspinner entwickeln in BW jetzt ihre giftigen Brennhaare.

Eichenprozessionsspinner sind zumindest in den wärmeren Regionen von Baden-Württemberg derzeit in einer Phase, in der die gefährlichen Brennhaare ausgebildet werden. Damit wächst jetzt die Gefahr für die menschliche Gesundheit, wie Dominik Wonsack von der Forstlichen Versuchungs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg erklärt.

Der Kontakt mit den Brennhaaren ruft juckende und entzündliche Hautausschläge sowie Augen und Atemwegserkrankungen hervor. Bei besonders empfindlichen Personen kann die Reaktion auf das Nesselgift bis zum anaphylaktischen Schock führen, der schlimmsten Ausprägung einer Allergie. Der Zeitpunkt für eine präventive Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner mit zugelassenen Biozidprodukten sei jetzt günstig, sagt Wonsack. Ziel sei, die Belastung durch die Gifthaare der Insektenlarven zu verringern.

Schwäbisch Hall bekämpft Eichenprozessionsspinner mit Drohnen

In Schwäbisch Hall wird der Eichenprozessionsspinner seit dem 6. Mai bekämpft. Zum Einsatz kommen hier bei der beauftragten Firma auch Drohnen, mit diesen werde ein Bekämpfungsmittel direkt auf die betroffenen Stellen versprüht, sagte eine Stadtsprecherin. Die beauftragte Firma besitze die Qualifikationen und Genehmigungen des Regierungspräsidiums und lege sehr großen Wert auf Sicherheit. Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, den jeweils eingerichteten Sicherheitsbereich nicht zu betreten. Wie auch in anderen Regionen werden auch in Reutlingen bereits biologische Mittel an den neuralgischen Eichenstandorten eingesetzt, sagt Martin Schmid, dortiger Projektleiter Grünflächenunterhaltung.

Auch andere Städte in BW bekämpfen Eichenprozessionsspinner

Auch in Göppingen wird der Eichenprozessionsspinner laut einer Sprecherin bekämpft. "Wir besprühen 71 Gehölze im Stadtgebiet prophylaktisch mit einem Mittel." Die Arbeiten zur Eichenprozessionsspinner-Prophylaxe begannen in Karlsruhe in diesem Jahr Mitte April. Es wurden rund 2.600 Eichen im gesamten Stadtgebiet mit einem Pflanzenschutzmittel auf Basis von Neemöl behandelt. Dieses mit Wasser vermischte Öl wird mit Hilfe eines Standrohres von einem Auto aus in die Kronen der Eichen gespritzt. Der Wirkstoff des Öls verhindert bei Insektenlarven die Häutung sowie die Verpuppung, sodass sie nicht zum nächsten Schritt des Wachstumszyklus übergehen können. Das Mittel ist für Säugetiere, Vögel und ausgewachsene Insekten unbedenklich.

Kühle Temperaturen verzögern Entwicklung der Insekten

"Ab dem dritten Larvenstadium geht es los mit diesen Brennhaaren und bis zum sechsten Stadium werden es dann sozusagen pro Larvenstadium immer mehr Brennhaare", sagt Wonsack. Die Gefahr für die Gesundheit nehme somit immer mehr zu. Etwa bis Juni dürften die Tiere ihre volle Größe erreicht haben. Mit dem Schlupf sei man in diesem Jahr relativ früh dran gewesen. "Dann hat man aber schon gemerkt, dass die kühlen Temperaturen die Entwicklung verzögert haben." Die Tiere seien dann weniger aktiv, fräßen weniger und die Entwicklung sei deshalb langsamer.

Experte: Population der Insekten stagniert auf niedrigem Niveau

Eine Prognose für das Jahr, was die Populationsdichte betrifft, mag Wonsack nicht wagen. Im vergangenen Jahr seien 288 Hektar Wald befallen gewesen. Das Jahr davor sei ungefähr dieselbe Menge an Flächen befallen gewesen. "2018 und 2019 hatten wir eine gemeldete Fläche, die war viermal so hoch", sagte Wonsack. Der Eichenprozessionsspinner sei seit zwei Jahren auf einem dauerhaft niedrigen Niveau. "Eine Grundbelastung ist jedoch immer noch da", sagt Wonsack.

Eichenprozessionsspinner: Brennhaare kommen über die Luft

Die Gefahr durch das Insekt besteht in den Brennhaaren, die es während seines Larvenstadiums ausbildet. Sie enthalten ein Nesselgift und können sich zudem mit Widerhaken in der menschlichen Haut festsetzen. Die Folge sind schmerzhafte Reizungen und Ausschläge. Die Brennhaare werden über die Luft weitergetragen und können so auch Waldtieren gefährlich werden. Zudem sind längerfristige Schäden an den Eichenbäumen möglich.