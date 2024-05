Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

9:44 Uhr Pistorius sichert USA stärkeres militärisches Engagement zu Noch ein Blick über den baden-württembergischen Tellerrand: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seinem US-Kollegen Lloyd Austin in Washington ein stärkeres militärisches Engagement zugesichert. Deutschland sei im Umbruch - und zwei Prozent für Verteidigung nur ein Anfang. Außerdem gab Pistorius bekannt, dass Deutschland von den USA drei Raketenwerfer-Systeme vom Typ HIMARS für die Ukraine kaufen werde. Was die Raketenwerfer kosten, sagte er nicht. Später betonte Pistorius in einer Grundsatzrede an der renommierten Johns-Hopkins- Universität, Deutschland sei zu einer sicherheitspolitischen Führungsrolle in Europa bereit und werde die militärischen Fähigkeiten dafür bereitstellen. Pistorius in den USA Pistorius in den USA: Botschafter des Zeitenwende-Landes Verteidigungsminister Pistorius hat seinem US-Kollegen ein stärkeres militärisches Engagement zugesichert. Deutschland sei im Umbruch - und zwei Prozent für Verteidigung nur ein A… Sendung am Fr. , 10.5.2024 9:00 Uhr, SWR2 Nachrichten

9:18 Uhr Antifa bekennt sich zu "Störaktion" gegen AfD Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region hat sich zur Protestaktion an einem AfD-Infostand vor dem Landtag bekannt, bei dem zwei AfD-Abgeordnete leicht verletzt wurden. Die Gruppe räumte auf ihrer Homepage und auf Instagram ein, den AfD-Stand am Stuttgarter Eckensee "gestört" zu haben. Kurz nach Beginn der Aktion seien die Aktivistinnen und Aktivisten "sowohl von Security-Mitarbeitenden als auch von AfD-Landtagsabgeordneten körperlich bedrängt und an der Aktion gehindert" worden. In der Folge sei die "Störaktion" beendet worden. Das Aktionsbündnis warf den betroffenen AfD-Landtagsabgeordneten vor, die Abläufe zu verdrehen und sich gezielt als Opfer zu inszenieren.

8:48 Uhr "Kata-Spezial": Karate-Großveranstaltung in Tauberbischofsheim Karate ist mehr als nur das Zerschlagen von Hölzern - der Sport beinhaltet vor allem viel Technik. Darauf legen die Organisatorinnen und Organisatoren von "Kata-Spezial" in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) Wert. Die Stadt ist bis Sonntag Treffpunkt für über tausend Karatesportlerinnen und -sportler. Bei der vierten Ausgabe der Veranstaltung werden in zwei Hallen Karate-Lehrgänge mit internationalen Großmeistern angeboten. Zuschauer sind willkommen.

8:33 Uhr FAQ zur Kommunalwahl: Was macht eigentlich ein Kreistag? Großer Wahltag am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg: Dann steht neben der Europawahl auch die Kommunalwahl im Land an. Die Wählerinnen und Wähler können viele Kreuzchen auf ihren Stimmzetteln setzen: zum einen für die Kandidierenden des Gemeinderats in ihrem Ort sowie für die Bewerberinnen und Bewerber des Kreistags. Doch was ist der Kreistag genau? Wozu brauchen wir ihn? Das gibt es hier kompakt zusammengefasst.

8:25 Uhr Freiburgs OB Horn besucht Ukraine Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist auf Einladung von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in die Ukraine gereist. Während seines Aufenthalts wird er hochrangige Politikerinnen und Politiker treffen. In Kiew wurden Horn und Schulze bereits von Bürgermeister Vitali Klitschko empfangen. Auf der Reise sollen langfristige Hilfen für das vom russischen Angriffskrieg schwer getroffene Land besprochen werden. Die Partnerschaft zwischen Freiburg und Lviv in der Westukraine wird seit Kriegsbeginn als Beispiel für erfolgreiche kommunale Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten angesehen. Freiburg/Kiew Horn begleitet Ministerin Schulze In die Ukraine gereist: Freiburgs OB Horn trifft Klitschko in Kiew Für mehr Unterstützung: Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn ist mit Bundesministerin Svenja Schulze in die Ukraine gereist. Dort haben sie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko getroffen. Sendung am Do. , 9.5.2024 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:07 Uhr Drei Verletzte nach Überholmanöver bei Sindelfingen Bei einem Überholversuch auf einer Kreisstraße bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind zwei Autos zusammengestoßen und drei Menschen verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Fahrer habe am Donnerstag nach links auf einen Feldweg abbiegen wollen, als ein 37 Jahre alter Fahrer hinter ihm zum Überholen angesetzt habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach stießen die beiden Autos seitlich zusammen. Das Auto des 81-Jährigen sei von dem Zusammenstoß ausgehebelt und über die Leitplanke gestoßen worden. Der 56 Jahre alte Beifahrer im überholenden Auto wurde demnach schwer verletzt, die beiden Fahrer leicht. Die Polizei schätzte die Schadenssumme auf etwa 35.000 Euro.

7:18 Uhr Nach S21-Urteil: Droht ein Sanierungsstau bei Strecken der Regionalbahnen? Nachdem das Verwaltungsgericht Stuttgart urteilte, dass die Deutsche Bahn die Mehrkosten für das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 alleine bezahlen muss, befürchtet der Verkehrsclub Deutschland (VCD) im Landesverband Baden-Württemberg weiteren Sanierungsstau auf den Regionalstrecken. Betroffen könnten zum Beispiel die Murr- oder Westfrankenbahn in der Region Heilbronn-Franken sein, sagte Vorstand Gero Treuner dem SWR. Die Deutsche Bahn muss nach einem Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtes die Mehrkosten von rund sieben Milliarden Euro alleine tragen. Das Unternehmen hatte bereits vor der Gerichtsentscheidung angekündigt, im Falle einer Niederlage das Urteil anzufechten. Heilbronn Bahn muss Mehrkosten von Stuttgart 21 alleine tragen Nach S21-Urteil: Sanierungsstau bei Regionalbahnstrecken befürchtet Der Verkehrsclub Deutschland befürchtet auf Murr- und Frankenbahn weiteren Sanierungsstau, weil die Deutsche Bahn die Mehrkosten vom Bahnprojekt Stuttgart 21 selbst bezahlen muss. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 10.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

6:55 Uhr Gleich live aus Weingarten: Die Größte Reiterprozession Europas - der Blutritt Gleich geht es los: Am Blutfreitag findet wie jedes Jahr in Weingarten (Kreis Ravensburg) Europas wohl größte Reiterprozession statt - rund 2.000 Reiterinnen und Reiter und vielen Gläubige aus aller Welt sind dabei. Auf swr.de übertragen wir das Event ab 7 Uhr live - hier geht es direkt zum Stream: Sendung am Fr. , 10.5.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:51 Uhr Bayer Leverkusen im Finale der Europa League Im Finale steht auch Bayer Leverkusen - und zwar in der Europa League. Das Team von Trainer Xavi Alonso wendete einmal mehr in der Nachspielzeit die erste Saisonniederlage ab und holte zuhause gegen die AS Rom ein 2:2. Die Gäste gingen durch einen Foulelfmeter von Leandro Paredes in der 43. Minute in Führung. Der Argentinier verwandelte auch den zweiten Strafstoß, der wegen Handspiels gepfiffen wurde (66.). In der Schlussphase der Partie schaffte Leverkusen den verdienten Ausgleich: Zunächst lenkte der römische Kapitän Gianluca Mancini eine verlängerte Ecke ins eigene Tor (82.). Den Schlusspunkt setzte Josip Stanisic in der siebten Minute der Nachspielzeit. Die Elf vom Rhein trifft am 22. Mai in Dublin auf Atalanta Bergamo, das Olympique Marseille mit 3:0 (1:0) besiegte. Sendung am Fr. , 10.5.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:44 Uhr Germany - 12 points? Der ESC steht an Letzter, Letzter, Vorletzter: Das sind die Ergebnisse Deutschlands der vergangenen drei Jahre beim Eurovision Song Contest, kurz ESC. Ob es in diesem Jahr endlich wieder einmal eine bessere Platzierung gibt? Für Deutschland startet im schwedischen Malmö Isaak mit "Always on the Run" - und ist schon fürs Finale qualifiziert. Gestern Abend stand das zweite Halbfinale an, jetzt ist das Feld für das Finale morgen komplett. Dabei hat sich Israel trotz Gegenwinds durchgesetzt und Jubel geerntet - während vor der Tür demonstriert wurde. Tausende forderten den Ausschluss Israels und kritisierten auf Plakaten das israelische Vorgehen im Gazastreifen als "Genozid". Zurück zum deutschen ESC-Beitrag: Experten räumen ihm eher geringe Siegchancen ein. Aber wie gut kennt ihr euch aus? Testet euer Wissen im ESC-Quiz. Wie gut kennen Sie sich aus beim Eurovision Song Contest? Sendung am Fr. , 10.5.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:37 Uhr Das wird heute wichtig Der vereinsinterne Rekord des VfB Stuttgart liegt noch bei 21 Siegen in einer Saison. Gewinnt der Fußball-Bundesligist heute Abend beim FC Augsburg, wäre das der 22. Drei-Punkte-Erfolg in dieser Spielzeit - und die Schwaben würden im Rennen um die Vizemeisterschaft ein Ausrufezeichen setzen. Heute ziehen traditionell wieder rund 2.000 Reiter und Reiterinnen beim Blutritt durch Weingarten (Kreis Ravensburg). Die wohl größte Reiterprozession Europas beginnt um 7 Uhr - wir übertragen im Livestream.

6:20 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Der Frühling ist zurück Das dürfte vor allem diejenigen freuen, die am heutigen Brückentag frei haben: Einem Hoch haben wir es zu verdanken, dass wieder wärmere Luft zu uns kommt. Das bedeutet, auch die Temperaturen steigen - bis zu 19 Grad warm wird es auf der Alb, am Oberrhein können es sogar 25 Grad werden. Der Frühling ist also zurück! Mehr Infos zum Wetter in Baden-Württemberg erfahrt ihr im Video: Video herunterladen (2,2 MB | MP4) Sendung am Fr. , 10.5.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:02 Uhr Attacke auf AfD-Abgeordnete vor dem Landtag: Aras bedauert Vorfall Nach dem Angriff auf AfD-Politiker in Stuttgart hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) jede Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung verurteilt. "Ich bedaure es sehr, dass es am Stand der AfD-Fraktion zu Störungen kam", teilte Aras gestern mit. "Der offene Austausch und das Aushalten von unterschiedlichen Meinungen gehören in der Demokratie dazu. Ich verurteile jede Form von Gewalt, egal aus welcher Richtung sie kommt und gegen wen sie sich richtet." Vor einer Festveranstaltung zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes wurden zwei AfD-Politiker vorgestern vor dem Landtag angegriffen und leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung sei aber nicht notwendig gewesen. Mutmaßliche Parteigegner hätten den Informationsstand der Landtagsfraktion auf dem Opernvorplatz blockiert. Die beiden AfD-Abgeordneten berichteten, in den Nacken und am Kopf geschlagen worden zu sein. Video herunterladen (35,2 MB | MP4) Sendung am Do. , 9.5.2024 19:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten