9:42 Uhr 75 Jahre Grundgesetz: Altbundespräsident Gauck hält Festrede Heute vor 75 Jahren, am 8. Mai 1949, ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen worden. Zu diesem Anlass findet am Mittwochabend im baden-württembergischen Landtag eine Festveranstaltung statt. Die Festrede im Landtag wird der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und frühere Bundespräsident Joachim Gauck halten. Wie gut kennt ihr euch mit dem Grundgesetz, seiner Geschichte und den Inhalten aus? In unserem Quiz könnt ihr euer Wissen testen und nebenbei wunderbares Angeberwissen aneignen! Quiz: 75 Jahre Grundgesetz - alles Wichtige zu Deutschlands Verfassung

9:26 Uhr Kinder und Jugendlicher legen Steine auf Gleise - ICE fährt darüber Zwei Kinder und ein Jugendlicher haben bei Mannheim mehrere Schottersteine auf Gleise gelegt. Wie die Bundespolizei soeben mitteilte, überfuhr ein ICE die Steine bereits vorgestern. Zu einem Unglücksfall und Verletzten sei es nicht gekommen. Auch am Zug sei kein Schaden entstanden. Sendung am Mi. , 8.5.2024 9:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:17 Uhr Wieder Unterricht nach Brand in Bad Säckinger Schule Nach dem Brand in einer Schule in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) findet dort heute wieder Unterricht statt. Das Gebäude hatte gestern nach einem Brand auf einer Schultoilette geräumt werden müssen - verletzt worden war niemand. Der Rauch hatte allerdings größere Verschmutzungen und Schäden verursacht. Wie der Brand entstanden ist, untersuchen Sachverständige noch. Sendung am Mi. , 8.5.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

9:08 Uhr Schwertransport fährt sich fest - A6 mehrere Stunden gesperrt Nach den Kühen auf der A7 jetzt der Schwertransport auf der A6 - drei Stunden hat dieser gestern Abend bei der Anschlussstelle Crailsheim eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zur Folge gehabt. Wie die Polizei vor wenigen Minuten bestätigte, befuhr der 46 Jahre alte Fahrer die einspurige Fahrbahn an einer Baustelle auf der A6 in Richtung Heilbronn. Der Schwertransporter sei jedoch zu breit gewesen und der Fahrer habe sich mit seinem Fahrzeug festgefahren. Damit der Schwertransporter zurücksetzen konnte, wurde die A6 den Angaben nach voll gesperrt. Seine Fahrt sei nicht genehmigt gewesen, weshalb der Schwertransporter nicht habe weiterfahren dürfen. Die Polizei ermittelte gegen den Fahrer sowie dessen Firma.

8:46 Uhr Flughafen Friedrichshafen schickt Beschäftigte in Kurzarbeit Der Flughafen in Friedrichshafen will eine wirtschaftliche Durststrecke überbrücken und schickt von heute an seine Beschäftigten in Kurzarbeit. Außerdem wird die Betriebszeit am Flughafen ab heute nur noch von 8 Uhr bis 19 Uhr statt wie zuvor von 6 Uhr bis 22 Uhr sein. Die Starts und Landungen finden während der neuen Betriebszeit statt, wie sie auf dem Flugplan vorgesehen sind. Sollten Flugzeuge außerhalb der neuen Betriebszeit starten oder landen wollen, müssten sie dies beantragen. Friedrichshafen Verkürzte Betriebszeiten ab Mittwoch Flughafen Friedrichshafen schickt Beschäftigte in Kurzarbeit Die meisten Beschäftigten am Bodensee-Airport sind nun in Kurzarbeit. Dafür musste der Flughafen die Betriebszeit verkürzen. Der Flughafen will damit eine wirtschaftliche Durststrecke überbrücken.

8:21 Uhr Feuerwehr macht den Test: 28 Verwarnungen an parkende Autofahrer ausgesprochen Wenn es schnell gehen muss, ist jeder falsch parkende Autofahrer für die Feuerwehr einer zu viel und es vergeht wertvolle Zeit, um zum Einsatz zu kommen - und leider gibt es immer wieder Fälle, wo Autos im Weg stehen und die Weiterfahrt verzögern. Die Feuerwehr in Heilbronn hat das jetzt zum Anlass genommen, gemeinsam mit dem Ordnungsamt eine Rundfahrt zu machen, um zu checken, ob Falschparker im Notfall den Weg versperrt hätten. Die Bilanz: Abgeschleppt werden musste zwar niemand, aber es gab 28 Verwarnungen. Sendung am Mi. , 8.5.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

8:09 Uhr IHK: Handelshemmnisse belasten Unternehmen Unternehmen aus Baden-Württemberg sehen sich im internationalen Geschäft mit immer mehr Handelshemmnissen konfrontiert. Das zeigt eine Auswertung einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer für Baden-Württemberg. 62 Prozent beklagen einen Zuwachs von Hürden im Handel, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart mitteilte. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 hatten 50 Prozent eine Zunahme von Handelshemmnissen bei ihren Geschäften im Ausland wahrgenommen. 2014 waren es 33 Prozent. Insbesondere Sanktionen, Sicherheits- und Zertifizierungsanforderungen haben nach Auffassung der Firmen zugenommen. Viele der Handelshemmnisse seien aber auch hausgemacht, so IHK-Geschäftsführer Tassilo Zywietz. Vier von fünf Unternehmen beklagen demnach bürokratische Hürden aus Deutschland und Europa bei ihren Geschäften im Ausland. "Das drückt auf die dringend erforderliche Erholung unserer Exportumsätze. Und schwächt die durch hohe Energiekosten und strukturelle Probleme belastete internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie zusätzlich.", wird Zywietz in einer Mitteilung zitiert. Sendung am Mi. , 8.5.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:55 Uhr Entführung von Kind in letzter Sekunde vereitelt - Beschuldigter bleibt in Psychiatrie Der Fall hatte im Oktober deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt: Nur weil Bauarbeiter in Böblingen blitzschnell reagierten, konnte eine Kindesentführung im letzten Moment vereitelt werden. Ein 51-Jähriger hatte den 10-jährigen Jungen in einen Bus gezerrt, nur aufgrund der Schreie des Kindes wurden die Bauarbeiter auf die Sache aufmerksam, stellten den Bagger vor das Entführungsfahrzeug und hielten den Mann fest, bis die Polizei kam. Vor Gericht wurde der Beschuldigte gestern Nachmittag für schuldunfähig erklärt, der 51-Jährige bleibt weiterhin in einem psychiatrischen Krankenhaus. Da er eine Gefahr für die Allgemeinheit sei, ist die Unterbringung zunächst zeitlich unbefristet. Hintergrund ist, dass der Beschuldigte derzeit seine Erkrankung nicht erkennt. Video herunterladen (33,1 MB | MP4)

7:51 Uhr "Neckars-ulm": Ein Schild und seine Dynamik Es war DAS Diskussionsthema in und um Neckarsulm in den vergangenen Tagen: Auf Umleitungsschildern war der Stadtname falsch getrennt worden: "Neckars-ulm". Jetzt werden die Schilder abgebaut. Einen willkommenen Nebeneffekt, glaubt man Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD), hat der Schilder-Fauxpas aber gehabt: "So eine Stadt gerät ja schnell mal in die Schlagzeilen. Manchmal ist es positiv, mal ist es negativ, aber es gibt wirklich schlimmere Schlagzeilen, als das jetzt mit diesem falsch geschriebenen Schild", sagte er im SWR und meint damit die Wirkung fürs Marketing der Stadt. Und für alle Neckarsulmer, denen die falsche Aussprache im Herzen weh tut, hat Hertwig eine versöhnliche Botschaft: "Es war ja eine Fremdfirma, die nicht von uns beauftragt wurde. Man hat uns zugesagt, dass dieser Fehler nicht wieder vorkommen wird."

7:41 Uhr Ungeplante Landung wegen Geruch im Flugzeug: Das schildert eine Passagierin Nach der Sicherheitslandung eines Flugzeugs auf dem Stuttgarter Flughafen geht die Aufarbeitung weiter. Wie ein Sprecher der Lufthansa gestern mitteilte, sei der Geruch an Bord der Maschine von Bologna nach Frankfurt von einem Abluft-Ventilator gekommen. Ob die Passagiere voller Panik waren? Meine SWR-Kollegin Désirée Krause war zufällig in der Maschine - und ist voll des Lobes für die Crew. Sie beschreibt, dass alle Flugzeug-Gäste ruhig geblieben sind. Das habe besonders daran gelegen, dass das Personal sie über alles rechtzeitig informiert habe. Während dem Flug habe der Pilot durchgesagt, dass sich im Cockpit ein komischer, beißender Geruch sammelt, so Krause. Während seiner Durchsage habe man gehört, dass der Pilot bereits eine Sauerstoffmaske trägt. "Man hat an dem Druck auf den Ohren gemerkt, dass es keine klassische Landung ist, sondern dass wir versuchen, schnell runterzugehen", so Krause. Nach der ersten Durchsage des Piloten sei das Flugzeug schon nach 15 Minuten gelandet. "Da gab es dann einen erleichternden Applaus, als wir unten waren."

7:29 Uhr Die Europawahl kann kommen: Wahl-O-Mat ist am Start Der Europawahl-Stimmzettel ist lang, die Auswahl an Parteien groß. Aber wer passt eigentlich zur eigenen politischen Überzeugung? Der Wahl-O-Mat ist DAS Tool, um sich mit den Positionen und Programmen der Parteien und Wählervereinigungen zu beschäftigen. Ab sofort ist das Tool online, alle 35 Parteien, die zur Wahl am 9. Juni antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Sendung am Di. , 7.5.2024 14:00 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

7:21 Uhr Es geht um viele Milliarden: Wer bezahlt die Mehrkosten von Stuttgart 21? Über das gestrige Urteil haben wir ja bereits berichtet, die Deutsche Bahn muss die Mehrkosten für S21 alleine tragen, die Projektpartner wie zum Beispiel die Stadt Stuttgart oder das Land Baden-Württemberg sind aus dem Schneider. Nur kurz zur Veranschaulichung: Alleine auf das Land Baden-Württemberg wären Mehrkosten von 2,8 Milliarden Euro zugekommen. Allerdings dürfte es das wohl noch nicht endgültig gewesen sein. Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, prüfen zu wollen, ob sie gegen die Entscheidung vorgeht. Was das Urteil für die Bahn bedeutet - und wie es in dem Fall jetzt weitergeht, hat mein Kollege und Bahnexperte Frieder Kümmerer detailliert dargestellt. Video herunterladen (52,4 MB | MP4)

Nach dem tierisch langen Stau gestern Nachmittag auf der A7 sieht es heute Vormittag auf den Autobahnen in Baden-Württemberg etwas besser aus. Lediglich auf der A5 gibt es die ein oder andere Verzögerung, etwa für Lkw am Grenzübergang Weil am Rhein / Basel, wo sich der Lkw-Stau auf fünf Kilometer ausgebaut hat. In Richtung Norden hat sich auf der A5 zudem bei Rastatt-Süd ein Unfall ereignet, dort sind zwei Fahrstreifen deswegen aktuell gesperrt, es dauert etwa zehn Minuten länger, bis man da durch ist.

6:53 Uhr Drei Rinder sorgen für Verkehrschaos auf der A7 "Achtung, Achtung: Wegen eines Wild-West-Einsatzes ist die A7 aktuell gesperrt" - ja so oder so ähnlich könnte sich die Verkehrsmeldung im Radio gestern Nachmittag angehört haben und viele im Stau stehende Autofahrerinnen und Autofahrer dürften nicht schlecht gestaunt haben, was sich da auf der A7 bei Illertissen abgespielt hat. Über mehrere Stunden musste die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt werden, weil mehrere Rinder auf die Fahrbahn gelangt waren und das Wiedereinfangen so einfach nicht gelingen wollte. Eines der Tiere hatte sich sogar in der Mittelleitplanke verfangen. Die Autobahnmeisterei musste die Leitplanken öffnen, um es zu befreien. Eine andere Kuh wurde dank, laut Polizei, "mutigen Helfers" mithilfe eines Spanngurts eingefangen und an der Mittelleitplanke angebunden. Und dann wäre da noch Rind Nummer 3 gewesen - das Einfangen des Bullen habe gleich mehrere Versuche benötigt, so die Beamten weiter. Audio herunterladen (332 kB | MP3)

6:42 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Heute wechseln sich Wolken und sonnige Phasen ab. Die meisten Wolken gibt es von der Ostalb bis zum Bodensee. Hier kann es nochmal etwas regnen. Bei schwachem bis mäßigem Nordostwind liegen die Höchstwerte zwischen 12 und 20 Grad. Am Donnerstag und am Freitag kommt es dann zu einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix und es wird wärmer.



Video herunterladen (41,7 MB | MP4)

6:36 Uhr Propalästinensische Demo an der Uni Freiburg Aktuell herrscht deutschlandweit große Aufregung um die Ereignisse, die sich an der Freien Universität Berlin abspielen - dort haben gestern rund 150 propalästinensische Aktivisten zeitweise einen Hof besetzt und dort Zelte aufgebaut. Sie forderten Solidarität mit den Menschen in Gaza und kritisierten das Vorgehen der israelischen Armee. Die Polizei räumte am Nachmittag das Gelände. Am gestrigen Abend gab es auch an der Universität Freiburg eine propalästinensische Demonstration. Laut Polizei nahmen rund 30 Menschen teil. Sie verteilten Flugblätter, sangen Sprechchöre und schwenkten Fahnen und Transparente. Die Universität Freiburg hat nach eigenen Angaben erst kurz vor Beginn der Demonstration davon Kenntnis erlangt. An den anderen Universitäten in Baden-Württemberg kam es am Dienstag zu keinen propalästinensischen Aktionen. Sendung am Mi. , 8.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

6:30 Uhr Borussia Dortmund macht den Einzug ins Champions-League-Finale klar Wer von euch es mit dem BVB hält, dürfte heute mit einem breiten Grinsen aufgewacht sein - habt ihr euch verdient! Die Dortmunder siegten gestern Abend auch im Rückspiel des Champions-League Halbfinals mit 1:0 über Paris St. Germain. Held des Abends war Mats Hummels, der den Ball kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit per Kopf ins Netz beförderte. Der Gegner im Finale heißt entweder Real Madrid oder Bayern München - die beiden stehen sich heute Abend im Rückspiel gegenüber. Sollten die Bayern den Einzug ins Finale schaffen, wäre die Neuauflage des Finales von 2013 perfekt. Auch damals hießen die Finalisten Borussia Dortmund und Bayern München. Und auch damals fand das Spiel im Londoner Wembley-Stadion statt. Zweiter Sieg gegen PSG Sensationell: BVB im Finale - Dortmund kickt PSG raus Borussia Dortmund hat sensationell das Finale der Champions League erreicht. Die Schwarz-Gelben schlugen auch im Rückspiel Paris St. Germain. Sendung am Mi. , 8.5.2024 6:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:24 Uhr Das wird heute wichtig Heute vor 75 Jahren wurde das Grundgesetz beschlossen und wenige Tage später verkündet. In Stuttgart wird das heute im Landtag gefeiert. Dazu werden auch Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und der frühere Bundespräsident Joachim Gauck erwartet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird am Vormittag eine Regierungserklärung zum Bildungspaket der Landesregierung abgeben. Grün-Schwarz haben vergangene Woche ihre Pläne zu einer Reform des Schulwesens in Baden-Württemberg vorgelegt. Neben dem Abitur in neun Jahren, soll die Grundschulempfehlung verbindlicher werden, aber nur für das Gymnasium gelten. Mehr als eine halbe Million Menschen in Baden-Württemberg sind pflegebedürftig. Mit einer heute beginnenden einwöchigen Kampagne wirbt die Liga der freien Wohlfahrtspflege für die Arbeit in der Pflege. Pflegeheime und Altenhilfeeinrichtungen in ganz Baden-Württemberg beteiligen sich nach Angaben der Wohlfahrtsverbände an der Kampagne. Neben Informationen in den sozialen Netzwerken gibt es Aktionen vor Ort. Ziel sei es, auf die Bedeutung der Pflegeberufe aufmerksam zu machen, weil der Personal- und Fachkräftebedarf weiter steigt, teilt die Liga mit.

6:12 Uhr "Meat ist Murder": Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Metzgerei Farbschmierereien und versprühte Buttersäure an einer Metzgerei in Stuttgart haben jetzt ernste Konsequenzen. Wie die Polizei dem SWR bestätigte, ermittelt der Staatsschutz, da der Verdacht nahe liegt, dass die Täter einen Bezug zum Tierschutz haben und ein politischer Hintergrund besteht. Aufnahmen im Netz zeigen den Schriftzug "Meat ist Murder", auf Deutsch "Fleisch ist Mord", in gelber Schrift vor der Metzgerei auf den Boden gesprüht. Außerdem ist an der Außenwand der Metzgerei das Kürzel "ALF" zu lesen, das für "Animal Liberation Front" stehen dürfte. Die Gruppe kämpft für Tierrechte, hat aber offenbar keine klare Organisationsstruktur. Sendung am Mi. , 8.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:05 Uhr Urteil gefallen: Bahn muss Mehrkosten von Stuttgart 21 alleine tragen Seit Jahren ist bekannt, dass das Bahnprojekt Stuttgart 21 später fertig wird - und genauso wird seit Jahren darüber gestritten, wer die Mehrkosten des Milliarden-Vorhabens tragen muss. Denn statt 4,5 Milliarden ist aktuell von 11,5 Milliarden Euro Kosten die Rede. Ein gestern gesprochenes Urteil des Verwaltungsgerichts in Stuttgart hat für Klarheit gesorgt. Demnach müssen sich das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und der Flughafen Stuttgart nicht an den Mehrkosten beteiligen, die Deutsche Bahn muss diese alleine tragen. Die Bahn-Verantwortlichen wollen jetzt prüfen, ob sie gegen die Entscheidung vorgehen. Video herunterladen (59,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Viele schwangere Frauen mit Ringelröteln infiziert Unter anderem in Tübingen, Böblingen und Pforzheim beobachten Frauenärztinnen und Frauenärzte derzeit eine hohe Zahl von Infektionen mit Ringelröteln bei Schwangeren. Ringelröteln sind im Normalfall ungefährlich. Bei Schwangeren können sie aber manchmal zu Komplikationen führen. Deswegen sollten sich schwangere Frauen auf eine Infektion testen lassen. Mit dem Test kann auch festgestellt werden, ob bereits eine Immunität besteht. Wer sich in der ersten Hälfte der Schwangerschaft angesteckt hat, sollte abklären lassen, ob die Infektion eine Blutarmut beim Fötus verursacht, lautet die Empfehlung der Uniklinik Tübingen.