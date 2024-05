Es war das Diskussionsthema der vergangenen Tage: Auf Umleitungsschildern war der Stadtname Neckarsulm falsch getrennt worden: "Neckars-ulm". Doch die Stadt macht aus der Not eine Tugend.

Nach vielen Diskussionen und Debatten im Internet und im echten Leben, hat am Mittwoch der Spuk um "Neckars-ulm" ein Ende. Die Umleitungsschilder, auf denen der Name der Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) falsch getrennt wurde, werden abgebaut, denn die Bauarbeiten an der Wehrbrücke sind vorerst beendet. Doch Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) verspricht: Die nächsten Umleitungsschilder werden korrekt beschriftet.

Es war ja eine Fremdfirma, die nicht von uns beauftragt wurde. Man hat uns zugesagt, dass dieser Fehler nicht wieder vorkommen wird.

Die Wehrbrücke Neckarsulm muss nochmals im Juni, August und September jeweils zwei Tage lang voll gesperrt werden. Dafür werden dann Umleitungsschilder mit der korrekten Schreibweise neu installiert. Seinen Namen hat Neckarsulm von der Lage nahe der Mündung der Sulm in den Neckar.

"Es gibt schlimmere Schlagzeilen, als jetzt mit diesem falsch geschriebenen Schild"

In Neckarsulm kenne man das Thema, dass der Stadtname häufig nicht richtig ausgesprochen wird. "Das tut natürlich richtigen Neckarsulmern im Herzen weh, wenn sie das hören, dass die Aussprache nicht stimmt. Aber ich glaube, die meisten nehmen das sportlich", so Hertwig.

Zudem habe die Diskussion in den Sozialen Medien und in der Presse durchaus auch Gutes: So sei Neckarsulm derzeit nämlich in aller Munde und bringe - dank falsch beschrifteter Schilder - richtig gutes Stadtmarketing: "So eine Stadt gerät ja schnell mal in die Schlagzeilen. Manchmal ist es positiv, mal ist es negativ, aber es gibt wirklich schlimmere Schlagzeilen, als das jetzt mit diesem falsch geschriebenen Schild", schmunzelt der Rathauschef.

Rege Diskussion auf Facebook über "Neckars-ulm"

Auf Facebook war rund um die Silbentrennung eine große Debatte entstanden. So fragte eine Userin dort, welcher Unwissende für diese Aufschrift verantwortlich sei. "Wie kann man so etwas freigeben, beziehungsweise aufstellen? Da haben ja alle gepennt", lautete ein anderer Kommentar. Da könne man ja auch gleich "Ulmleitung" schreiben, fügt ein weiterer User als Anmerkung zu dem Verkehrsschild hinzu. Andere sahen es entspannter und gaben teilweise zu, Neckarsulm auch oft falsch auszusprechen.