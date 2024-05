Campen für bezahlbaren Bauplatz im Kreis Biberach

Die Gemeinde Gutenzell im Kreis Biberach vergibt neue Bauplätze im Windhundverfahren. Weil die Reihenfolge des Erscheinens entscheidet, campen einige Interessierte am Vergabeort.

In Gutenzell-Hürbel (Kreis Biberach) campen seit rund zwei Wochen Menschen vor der Gemeindeverwaltung - alles für einen Bauplatz. Denn die Gemeinde vergibt die Bauplätze im sogenannten Windhundverfahren. Das beduetet: Wer zuerst da ist, bekommt den ersten Platz. Mit Zelten, Campern, Wohn- oder Bauwagen. Strom bekommen sie in der Gemeindeverwaltung, wo auch Toiletten für sie sind. Elf Bauplätze sind in der Vergabe – sechs in Gutenzell, fünf im Ortsteil Hürbel. Ein Bauplatz ist ihnen also sicher.

Günstig zum Wunschbauplatz in Gutenzell-Hürbel

Den Interessierten geht es aber vor allem darum, sich ihren Wunschbauplatz zu sichern. Deshalb sind sie schon so früh da. Der Preis ist das zweite Argument: 150 Euro pro Quadratmeter Baugrund seien sehr günstig, schildert einer der Bewerber dem SWR. Im Vergleich dazu: In oberschwäbischen Städten wie Bad Waldsee oder Ravensburg kostet Baugrund 500 Euro und mehr, in Konstanz zahlt man durchaus 1.000 Euro und mehr. Wegen der gestiegenen Zinsen sowie Baukosten werden da schon Bauplätze zurückgegeben.

Die Gemeindeverwaltung Gutenzell-Hürbel hat die Stellplätze nummeriert. Derjenige, der auf Startplatz 1 steht, hat also die Pole Position fürs Rennen um den Wunschbauplatz. Die Regeln sehen vor, dass dauernd jemand anwesend sein muss. Per Vollmacht können die Bewerber aber auch Familie oder Freunde bestimmen, die sie am Platz vertreten. Bürgermeister Thomas Jerg schaut etwa jeden zweiten Tag bei den Campern vorbei und schaut nach dem Rechten.