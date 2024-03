Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

10:00 Uhr Tschüss! Ich wünsche euch noch viel Vergnügen mit diesem politisch spannenden Tag. Wir und die Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau werden euch wie immer informieren - egal, ob es um Cannabis, das Wachstumschancengesetz oder Kretschmann in Biberach geht.

9:56 Uhr Bundesrat: Wollt ihr live dabei sein? Der Bundesrat tagt heute ja bekanntlich. Und heute ist es besonders spannend. Denn es geht um die Teil-Legalisierung von Cannabis und das Wirtschaftschancengesetz, das die Wirtschaft entlasten soll. Auch die Interessen der Landwirtschaft spielen eine entscheidende Rolle, weil die Union ihre Zustimmung zum Gesetz an eine Entscheidung zum Agrardiesel geknüpft hat. Der Bundesrat ist eines unserer fünf Verfassungsorgane, die zweite Kammer des Parlaments, in der Bundespolitik und Länderinteressen aufeinandertreffen.

9:43 Uhr Wetter: Temperatursturz am Wochenende in BW Wer kann, sollte das gute Wetter heute nochmal genießen. Am Wochenende wird es nämlich laut Vorhersage nicht gerade schön. In Baden-Württemberg weicht der Frühling laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dem Winter. Mit 8 bis 12 Grad soll es laut DWD deutlich kühler werden. Auf Schwarzwaldgipfeln und der Schwäbischen Alb gibt es in der Nacht zum Sonntag auf über 500 Metern Chancen auf Schneefall. Im Rest des Landes wird es wohl eher ordentlich Regen und stürmische Böen geben. Der Montag verspricht dann wieder Frühling. Der DWD rechnet mit verbreitet freundlichem und trockenem Wetter. Sendung am Fr. , 22.3.2024 9:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten - Wetterbericht

9:34 Uhr Cannabis-Gesetz: BW fordert Vermittlungsausschuss Es wird spannend: Gleich wird im Bundesrat über die Teil-Legalisierung von Cannabis abgestimmt. Am Morgen hat der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund, Rudi Hoogvliet, mitgeteilt, BW werde für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen. Man teile die grundsätzliche Zielsetzung der Entkriminalisierung, aber das Gesetz sei fehlerhaft, kritisierte er. Die Grünen in der Landesregierung befürchteten eine Überlastung der Justiz durch die Amnestie-Regelung, die CDU fordere noch weitreichendere Änderungen am Gesetz. Die Amnestie-Regelung sieht vor, dass bereits verhängte Haft- und Geldstrafen wegen Cannabis-Delikten, die in Zukunft nicht mehr strafbar sein sollen, beim Inkrafttreten erlassen werden.

9:15 Uhr Social Media: KI-Fake-Bilder in AfD-Posts Die AfD hat mit KI-generierten Bildern auf Social Media immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Ob durch ein apokalyptisches Szenario vom durch Windräder zerstörten Feldberg oder den Aufruf zu einem "deutschen Grillfest" des AfD-Kreisverbands Esslingen mit einigen Merkwürdigkeiten im Bild. Nun hat der Kreisverband Göppingen mit einem Instagram-Post eine Diskussion über die Nutzung von KI im Wahlkampf ausgelöst. In dem Post war das angebliche Zitat einer AfD-Wählerin namens Dr. Sandra Müller zu lesen - neben ihrem Foto. Das Gesicht jedoch ist ein KI-Fake, wie Sandro Scheer, der Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Göppingen, auf Nachfrage bestätigte. Angeblich, um Neumitglieder vor Gefahren zu schützen. Ob es Müller und ihr Zitat tatsächlich gibt und nur der Name geändert wurde, ließ Scheer in seiner Antwort offen. Schaut doch mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort diskutiert die Community darüber, ob heutzutage zum Wahlkampf und politischen Wettbewerb gehören. Wenn ihr wissen wollt, wie die anderen Parteien mit KI zu Wahlkampfzwecken umgehen, empfehle ich euch das FAQ von meiner Kollegin Astrid Meisoll. Hinweis: In diesem Eintrag war zunächst die Rede davon, der Instagram-Post des Kreisverbands Göppingen sei gelöscht worden. Das ist nicht korrekt, wir haben die Stelle korrigiert. Sendung am Do. , 21.3.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

8:40 Uhr Geschlossene Filialen: Warnstreik bei der Postbank Kunden der Postbank müssen wegen Warnstreiks heute und morgen bundesweit wieder mit Wartezeiten und geschlossenen Filialen rechnen. In Baden-Württemberg hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte an etwa 80 Standorten zu Warnstreiks aufgerufen. Grund für den Warnstreik ist der laufende Tarifkonflikt um höhere Gehälter und einen längeren Kündigungsschutz. Sendung am Fr. , 22.3.2024 8:32 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:39 Uhr Meine Empfehlung: Doku "20 Tage in Mariupol" Heute möchte ich den Dokumentarfilm "20 Tage in Mariupol" von Mstyslav Chernov empfehlen. Die Koproduktion von SWR, PBS Frontline und Associated Press (AP) beruht auf den Aufnahmen von Chernov und einem Team ukrainischer AP-Journalisten, die einen Teil der russischen Belagerung Mariupols dokumentieren konnten - als einziges internationales Reporterteam in dieser Zeit. Sie zeigen das Leid der Zivilbevölkerung in unauslöschlichen Bildern und stellen sie der russischen Falschinformation entgegen. Für all das wurde "20 Tage in Mariupol" als "Bester Dokumentarfilm" mit dem Oscar ausgezeichnet. Den Film findet ihr noch bis 15. Mai hier in der ARD-Mediathek. Eine Warnung: Der Film ist sehr drastisch. Bitte passt auf euch auf, wenn ihr ihn anschaut. ARD/SWR 20 TAGE IN MARIUPOL, Film von Mstyslav Chernov. Chernov und sein Team begeben sich im Kriegsgebiet täglich in tödliche Gefahr, um ihre Kamerabilder aus der Stadt und in die Welt zu übertragen. SWR © SWR/Mstyslav Chernov, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung Bild: SWR/Mstyslav Chernov (S2). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-22202

7:51 Uhr Neue Weitsprungregel? Mihambo ist entspannt Kleiner Ausflug zum Sport: Nachdem es bei der WM 2023 in Budapest viele Fehlversuche gegeben hatte, überlegt man im Leichtathletik-Weltverband, den Absprungbalken beim Weitsprung durch eine Zone zu ersetzen. So soll sich die Zahl der Fehlversuche drastisch verringern lassen. Olympiasiegerin Malaika Mihambo aus Heidelberg und ihr Trainer Ulli Knapp stehen der diskutierten Regel-Revolution im Weitsprung offen gegenüber. "Malaika kann mit der alten Regel gut leben und sie könnte das auch mit der neuen Regel. Sie ist eine Springerin, die wiederholt sehr weite und knapp ungültige Sprünge hatte", sagte Knapp. Malaika Mihambos erster Weitsprung-Wettkampf unter freiem Himmel steht in diesem Jahr am 24. Mai in Dessau (Sachsen-Anhalt) an. IMAGO IMAGO / Eibner

7:31 Uhr Nach OB-Aufruf: AfD scheitert mit Eilantrag gegen Stadt Freiburg Habt ihr es mitbekommen? Gestern ist der AfD-Kreisverband mit einem Eilantrag gegen die Stadt Freiburg gescheitert. Ich bringe euch schnell auf Stand, worum es dabei ging: Weil sich der Oberbürgermeister von Freiburg, Martin Horn (parteilos), wiederholt kritisch über die AfD geäußert hatte, ging der Freiburger AfD-Kreisverband juristisch gegen Horn vor. Horns Aussage, "der Aufstieg einer Partei, die in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird - das sind keine guten Nachrichten für die Demokratie", sei ein Verstoß gegen die Pflicht des Oberbürgermeisters zu parteipolitischer Neutralität und Sachlichkeit, argumentierte der AfD-Kreisverband. Horns AfD-kritische Zitate waren auf Internetseite der Stadt Freiburg und auf Horns Social-Media-Profilen veröffentlicht worden. Der AfD-Kreisverband forderte Horn zu einer Unterlassungserklärung auf. Per Eilantrag wollte die AfD außerdem erreichen, dass die Stadt Freiburg derartige Aufrufe vor Wahlen künftig unterlassen solle. Diesen Antrag hat das Verwaltungsgericht Freiburg abgelehnt.

Die Begründung: Die Sorge der AfD, Stadt und OB könnten solche Aufrufe vor den anstehenden Kommunal- und Europawahlen wiederholen, sei unbegründet, so das Freiburger Verwaltungsgericht. Die Stadt habe zugegeben, dass mit den Aussagen die AfD gemeint gewesen war und verbindlich erklärt, sich künftig nicht gegen Parteien zu äußern - egal ob direkt oder indirekt. Die Stadt Freiburg löschte die kritischen Passagen unmittelbar nach der Aufforderung durch die AfD. Der AfD-Kreisverband kann binnen zwei Wochen noch Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einlegen.

6:57 Uhr Nachholbedarf nach Corona: Konflikttraining für Kinder Die Corona-Zeit bedeutete für viele Kinder eine große Belastung. Sozialer Rückzug, Schulschließungen, Ängste. Die Bürgerinitiative Laichinger Alb bildet seit Anfang Februar Sozialtrainer an Schulen aus, um mit Kindern das nachzuholen, was ihnen die Pandemie teilweise geraubt hat. Freiwillige sollen Schülerinnen und Schülern der fünften Klassen in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) den Weg zu mehr Selbstsicherheit zeigen. So auch am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen, wo Daniel Reinhard mit den Kindern den Umgang mit Konflikten übt: Video herunterladen (54,6 MB | MP4) Sendung am Fr. , 22.3.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:45 Uhr Landesjazzpreis für Lukas DeRungs aus Freiburg Der Pianist und Komponist Lukas DeRungs erhält in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Jazz-Preis Baden-Württemberg. Der Freiburger Musiker sei einer der vielseitigsten und kreativsten Pianisten und Komponisten seiner Generation, würdigte die Jury den Preisträger nach Angaben des Landeswissenschaftsministeriums. Kunststaatssekretär Arne Braun (Grüne) bezeichnete DeRungs als "Jazzpianist par excellence, Komponist und Arrangeur für Chor und Instrumentalensemble, Bandleader, Dirigent, Texter, Organisationstalent, Beatbauer und Beatboxer mit Sinn für Humor". Der 1990 geborene Künstler bewege sich mit spielender Leichtigkeit zwischen Jazz, HipHop, Pop und anderen Genres. Der Preis soll im Herbst übergeben werden. Ein ausführliches Interview mit DeRungs aus dem vergangenen Jahr gibt es hier: Mannheim Jazz-Preis Baden-Württemberg 2024 Pianist Lukas DeRungs im Interview: „Jazz kann beides sein – chaotisch und geordnet“ Der Mannheimer Pianist und Komponist Lukas DeRungs ist Träger des mit 15.000 Euro dotierten Jazz-Preises Baden-Württemberg 2024.

6:34 Uhr Bahnstrecke Wendlingen - Metzingen wegen Bauarbeiten gesperrt Die Bahnstrecke zwischen Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) und Metzingen (Kreis Reutlingen) soll ab heute Abend, 21 Uhr, gut eineinhalb Wochen gesperrt bleiben. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 2. April. Die Züge der Linie 6 zwischen Stuttgart und Tübingen müssten ohne Ersatz entfallen, teilte das Bahnunternehmen SWEG mit. Die Züge der Linien 12 und 18 seien ebenfalls betroffen. Sie fahren in dem Zeitraum fast ausschließlich zwischen Stuttgart und Wendlingen beziehungsweise zwischen Metzingen und Tübingen. Hier soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Zudem sollen zwischen Stuttgart und Wendlingen sowie zwischen Metzingen und Tübingen einige zusätzliche Züge fahren. Detaillierte Informationen findet ihr hier.

6:26 Uhr So wird heute das Wetter in BW Zum Start der Osterferien wird es vor einem eher feuchten Wochenende heute noch mal richtig warm im Land! Die ein oder andere Wolke, die heute Morgen noch am Himmel hängt, wird sich im Laufe des Vormittags noch verflüchtigen. Am Nachmittag beschert uns die Sonne dann ein wunderbares Frühlingswetter. Die Temperaturen in Baden-Württemberg steigen auf Höchstwerte von bis zu 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher und südwestlicher Richtung. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,3 MB | MP4) Sendung am Fr. , 22.3.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Der nach den eskalierten Protesten abgesagte Politische Aschermittwoch der Grünen vor einigen Wochen in Biberach beschäftigt uns im Land nach wie vor. Heute Abend kommen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) nach Biberach: Bei einem politischen Abend mit Landrat Mario Glaser und Oberbürgermeister Norbert Zeidler (beide parteilos) diskutieren sie die Ereignisse vom 14. Februar 2024 unter der Überschrift "Politische Streitkultur - Anforderungen und Grenzen". Ludwigsburg ist bekannt für das Blühende Barock, die Gärten rund um das Residenzschloss. 1954 wurde die Anlage aus dem 18. und 19. Jahrhundert neu eröffnet - in diesem Jahr feiert die Stadt den 70. Geburtstag des Gartens und zugleich 65 Jahre Märchengarten. Das Jubiläumsjahr startet heute mit einem dreitägigen Festival: Beim "Ballonblühen" präsentieren Modellballonfahrer aus verschiedenen Ländern ihre bunten Ballons. Morgen sollen mehr als 70 Ballonfahrer zeitgleich starten - das wäre ein neuer Weltrekord. In Ulm soll heute Abend ein Wettkampf mit Künstlicher Intelligenz (KI) stattfinden. Beim ersten Ulmer "Prompt-Battle" im Stadthaus sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mithilfe von KI innerhalb kürzester Zeit Bilder und Videos erstellen. Wem das am besten gelingt, soll das Publikum entscheiden. Als Prompts werden übrigens kurze Texte bezeichnet, in denen Anweisungen für die KI formuliert werden. Die Spielshow im Rahmen der "Ulmer Denkanstöße" soll laut den Veranstaltern auch die Frage aufwerfen, welche Rolle KI in Zukunft in unserer Gesellschaft einnehmen könnte.

6:03 Uhr Tierquälerei bei der Polizei Bei der Reiterstaffel der Polizei Mannheim haben sich zwischen 2019 und 2021 Fälle von Tierquälerei ereignet: Dienstpferde sollen mit Dosen, Schlägen und Pfefferpaste gequält worden sein. Zwei Polizeibeamte wurden jetzt für schuldig befunden - sie sind am Donnerstag wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden. Einer der beiden Beamten muss 14.000 Euro Strafe zahlen. Ihm wurde außerdem für zwei Jahre der Umgang mit Tieren verboten. Der zweite Polizist wurde zu einer Strafe von mehr als 9.000 Euro verurteilt. Ob es ein polizeiinternes Disziplinarverfahren gibt, ist noch offen. Die Verteidigung der beiden Beamten will prüfen, ob sie in Berufung geht. Mannheim Beamte müssen hohe Geldstrafen zahlen Polizisten der Mannheimer Reiterstaffel wegen Tierquälerei verurteilt Zwei Polizisten der Reiterstaffel Mannheim sind verurteilt worden, weil sie Pferde gequält haben. Sie müssen hohe Geldstrafen zahlen - wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg