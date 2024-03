Was Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn schon das ganze vergangene Jahr bemerkt haben, gibt es jetzt schwarz auf weiß. Die Bilanz zur S-Bahn 2023 zeigt viele Zugausfälle und Verspätungen.

Etwa ein Viertel der S-Bahn-Züge sind im vergangenen Jahr nicht gefahren. Das teilte der Verband Region Stuttgart am Donnerstag mit. Der Verband gibt bei der Deutschen Bahn den S-Bahn-Verkehr in Auftrag. In der Pressemitteilung des Verbands heißt es zusammenfassend: "Der Betrieb der S-Bahn Stuttgart war auch 2023 erneut von massiven Herausforderungen geprägt."

Grund: Viele Baustellen zu Stuttgart 21 und dem digitalen Knoten

Der Hauptgrund, so der Verband gegenüber dem SWR, seien Baustellen und damit verbundene Sperrungen von Strecken gewesen. Fast 20 Prozent der Ausfälle seien alleine darauf zurückzuführen. Unter anderem die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in den Sommerferien sowie die Sperrungen zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) im Frühjahr hätten massive Auswirkungen gehabt. Würde man die sonstigen Ausfälle noch dazurechnen, käme man auf etwa 25 Prozent, so der Verband weiter.

Personalmangel und technische Probleme

Das Jahr 2023 sei darüber hinaus geprägt gewesen von krankheitsbedingten Personalausfällen und von technischen Problemen mit den S-Bahn-Zügen und an den Strecken. Auch bei den Zügen, die gefahren sind, gab es eine Verschlechterung bei den Zeiten: "In Bezug auf die Pünktlichkeit erreichte die S-Bahn eine Sechs-Minuten-Pünktlichkeit von 89,1 Prozent." Das heißt, fast elf Prozent der Züge sind mehr als sechs Minuten verspätet gewesen. 2022 lag dieser Wert laut Verband hingegen bei sieben Prozent.

Würde man von einer Pünktlichkeit unter drei Minuten ausgehen, waren nur 74,1 Prozent pünktlich. Die Fahrgastzahlen seien mit etwas über einer Million Fahrgästen im Vergleich zu 2022 um rund 0,9 Prozent gesunken.

2024: Besseres S-Bahn-Angebot während Fußball-EM und Wasen

Laut Verband Region Stuttgart ist dieses Jahr im Zeitraum vom 14. Juni bis 14. Juli ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten. Denn dann finden in Stuttgart Spiele der Fußball-Europameisterschaft (EM) statt. Das gleiche gilt für den Zeitraum vom 27. September bis 13. Oktober, wenn das Cannstatter Volksfest gefeiert wird. In diesen Zeiträumen soll der S-Bahn-Verkehr an einzelnen Tagen verstärkt werden. An den EM-Spieltage ist geplant, die S-Bahnen während der Nacht durchfahren zu lassen. Während des Volksfestes gibt es vor Betriebsende zusätzliche Fahrten in der Nacht.