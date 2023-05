per Mail teilen

Die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt ist bis zum 9. Juni gesperrt. Dafür sind 80 Busse im Einsatz. Wie funktioniert der Ersatzverkehr? Wie reagieren die Pendler?

Viele Pendlerinnen und Pendler zeigen sich am Montagmorgen mit dem Schienenersatzverkehr in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zufrieden. Er sei den Umständen entsprechend gut organisiert, sagen sie dem SWR. Die Bahn gebe sich Mühe, sogar Kaffee und Brezeln würden kostenlos angeboten. Aber es gibt auch frustrierte Fahrgäste. Andere sind im Homeoffice geblieben.

SWR-Reporterin Katharina Kurtz hat am Montag gegen 8 Uhr live in SWR1 Baden-Württemberg aus Waiblingen berichtet:

Servicepersonal leitet die Fahrgäste zu den Bussen

Montagfrüh in Waiblingen: Immer, wenn eine S-Bahn am Bahnhof ankommt, herrscht erst einmal kurzes Durcheinander. Hunderte Menschen müssen zu den Ersatzbussen gelangen. Deshalb stehen alle paar Meter Frauen und Männer in neon-farbenen Westen und leiten die Fahrgäste dorthin.

Die Ersatzbusse fahren nicht direkt auf dem Bahnhofsvorplatz ab, sondern etwas weiter unten an der Hauptstraße. Dadurch, dass die Busse im 5-Minuten-Takt nach Stuttgart fahren, klappe es recht gut, berichten viele Pendlerinnen und Pendler. Trotzdem bedeutet die Streckensperrung samt Umstieg von der S-Bahn in Busse für sie deutlich längere Arbeitswege.

Busse aus ganz Deutschland sind in Waiblingen und Cannstatt im Einsatz

Rund 80 Busse sind im Einsatz. Manche fahren von Waiblingen als Expressbusse zum Stuttgarter Hauptbahnhof, andere nach Bad Cannstatt. Außerdem gibt es Busse, die nicht direkt fahren, sondern an den S-Bahn-Stationen halten. Fahrgäste unterhalten sich darüber, dass die Busse ganz unterschiedlich aussehen. Doppeldecker werden genauso eingesetzt wie herkömmliche Linienbusse, viele kommen aus der Region Stuttgart, andere wiederum aus dem Ruhrgebiet.

"Solche Flotten können Sie nur deutschlandweit zusammenbringen", erklärt Bahn-Berater Gerhard Schnaitmann. Er selbst zeigt sich mit dem Schienenersatzverkehr zufrieden: Dieser laufe "besser als befürchtet", selbst wenn es auf unterwegs teilweise zu Staus gekommen sei. Aber das sei auf der Straße zu erwarten gewesen.

S-Bahnen fahren nur im Stundentakt Nicht nur die Streckensperrung macht Fahrgästen in der Region Stuttgart zu schaffen. Nachdem der angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft EVG doch nicht stattfindet, fahren die S-Bahnen am Montag in der Region Stuttgart nur im Stundentakt.

Empörte Fahrgäste: Zug fährt falsche Strecke

Ein Regionalzug, der wegen der Streckensperrung zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt eigentlich über Ludwigsburg nach Stuttgart umgeleitet werden sollte, fuhr nach Informationen von Fahrgästen in Richtung Waiblingen und endete aber bereits in Neustadt-Hohenacker.

"Der Zug endete mitten in der Pampa - ohne Entschuldigung, ohne eine Ansage, was zu tun ist."

Später fuhr der Zug wieder zurück nach Backnang. "Ich bin jetzt knapp zwei Stunden zu spät", berichtet ein Mann aus Backnang, der zur Arbeit nach Stuttgart gefahren ist.

Pendler berichten von Bussen im Stau

Auch bei den Ersatzbussen scheint nicht alles reibungslos zu klappen. So erzählen Fahrgäste, dass beispielsweise Busse am frühen Vormittag im Stau standen und die Fahrt von Waiblingen nach Stuttgart nicht 25, sondern 45 Minuten gedauert habe. Viele Fahrgäste hätten die ganze Zeit stehen müssen.

Auch die Deutsche Bahn räumt am Montagmittag ein, dass noch nicht alles nach Plan läuft. So habe der 5-Minuten-Takt nicht ganz gehalten werden können und auch bei der Beschriftung der Busse habe man nachbessern müssen, so eine Bahn-Sprecherin.

Fahrradfahrerin freut sich über geführte Radtouren

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet in Reaktion auf die Bahn-Streckensperrungen geführte Radtouren von Waiblingen nach Stuttgart an. Am frühen Morgen ist noch wenig los. Um 7:30 Uhr nimmt gerade einmal eine Handvoll Personen das Angebot war, um 8 Uhr sind es etwas mehr. Eine Frau aus Schorndorf, die nach Stuttgart möchte, sagt: "Ich hatte keine Lust auf die Ersatzbusse." Deswegen wolle sie das Angebot ausprobieren und hofft, dass sie mit Hilfe der geführten Radtour den direkten Weg nach Stuttgart findet: "Ich habe gedacht, ich probiere es mal aus und dann bin ich auf diese freundlichen Menschen gestoßen."

Busfahrer: Wir sind gelassen und freundlich

"Die Streckensperrung ist für die Fahrgäste Stress, da versuchen wir gelassen und freundlich zu sein", sagt ein Busfahrer, während sich sein Fahrzeug zügig füllt. Eine Mutter setzt ihr Schulkind in den Bus. Sie selbst wolle sich den Ersatzverkehr nicht antun, erklärt sie und fährt zurück ins Homeoffice.