Obwohl die Gewerkschaft EVG den ab Sonntag geplanten Warnstreik bei der Bahn abgesagt hat, fallen viele Züge in BW aus. Vor allem im Raum Stuttgart brauchen Pendler Geduld.

Bahnreisende müssen am Montag deutschlandweit mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen - trotz des abgesagten 50-stündigen Warnstreiks der Gewerkschaft EVG. Der Grund: Die Streikabsage kam so kurzfristig, dass der Konzern nicht komplett wieder seinen Betrieb hochfahren konnte. Am Montag wird nach Angaben der Deutschen Bahn deshalb im Fernverkehr etwa jeder dritte Zug ausfallen.

Erste Auswirkungen gab es in Baden-Württemberg bereits am Sonntagabend. So fielen zum Beispiel in Mannheim zwei Fernzüge gegen 20 Uhr aus - darunter der TGV nach Paris. Auch in Karlsruhe gab es am Abend Verspätungen und Ausfälle - der ICE nach Basel fuhr gar nicht, ein ICE nach Dortmund deutlich hinter Plan. Der Intercity-Nachtzug von Freiburg nach Hamburg fiel am Abend ebenfalls aus.

Bahn arbeitet an neuem Schichtplan fürs Personal

Man müsse nach der Absage des Warnstreiks kurzfristig rund 50.000 Zugfahrten samt Schicht- und Einsatzplänen wieder neu planen, erklärte die Bahn die Ausfälle. Die Einschränkungen sollen bis einschließlich Montag andauern. Von der Bahn heißt es: "Ab Dienstag werden alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein."

Die Bahn bietet den Fahrgästen Kulanzregeln für die nächsten Tage an. So ist für Fahrten von Sonntag bis Dienstag die Zugbindung aufgehoben. Alternativ kann man sich Tickets für diese Reisetage kostenfrei erstatten lassen.

Einschränkungen im Regionalverkehr

Auch im Regionalverkehr in Baden-Württemberg kommt es am Montag zu Einschränkungen und Zugausfällen. Die DB-Regionalgesellschaft für Baden-Württemberg spricht bei Twitter allerdings von einem weitgehend planmäßigen Zugverkehr:

Update: Weitestgehend planmäßiger Zugverkehr bei der DB Regio Baden-Württemberg zu erwarten. Einzelne Zugausfälle und Beeinträchtigungen sind noch möglich. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Fahrt auf https://t.co/oipQ8d4RL6 oder im DB Navigator. #DBRegio_BW

S-Bahn Stuttgart im Stundentakt

Eng werden könnte es für Pendlerinnen und Pendler Montagmorgen in Stuttgart. So werden etwa die S-Bahnen im Großraum Stuttgart am Montag nur im Stundentakt unterwegs sein, wie die S-Bahn Stuttgart am Sonntag auf ihrer Internetseite mitteilte. Dort gib es ohnehin schon Einschränkungen durch eine Streckensperrung.

Bei anderen Bahnunternehmen in Baden-Württemberg soll der Schienenverkehr hingegen weitgehend reibungslos laufen. Man gehe davon aus, dass der Zugverkehr in den nächsten Tagen ganz normal möglich sein werde, hieß es etwa von Go-Ahead am Abend.

Die Verkehrsmeldungen der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH enthielten am Sonntagabend ebenfalls keinen Hinweis mehr auf Auswirkungen des Warnstreiks.

Vergangene Ausstände bei der DB hatten auch den Betrieb dieser beiden Unternehmen lahmgelegt. Sie wurden zwar nicht direkt bestreikt - dafür aber viele Stellwerke, ohne die generell kein Schienenverkehr möglich ist.

Württembergische Eisenbahn wird bestreikt

Auf den Strecken der Württembergische Eisenbahn (WEG) geht am Montag und Dienstag so gut wie nichts. Die Gewerkschaft EVG hat die Beschäftigten dort wie geplant zum Warnstreik aufgerufen. Die WEG gehört nicht zur Deutschen Bahn und ist deshalb nicht von der Einigung mit der Gewerkschaft betroffen. Auf allen Strecken der WEG (Schönbuchbahn Böblingen-Dettenhausen, Strohgäubahn Korntal-Heimerdingen, Wieslauftalbahn Schorndorf-Oberndorf und Tälesbahn Nürtingen-Neuffen) kommt es nach Konzernangaben zu umfassenden Ausfällen.

Betroffen vom Warnstreik sind am Montag und Dienstag auch private Busunternehmen - unter anderem in Schwäbisch-Hall. Auch bei der "Regio Alb Bodensee" fallen wegen des Warnstreiks Busse aus oder fahren verspätet.