Mehr als 60.000 Menschen nehmen täglich die S-Bahn zwischen Waiblingen und Stuttgart-Bad Cannstatt.Die Bahnstrecke ist jetzt für längere Zeit gesperrt. Ein Überblick.

Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und Stuttgart-Bad Cannstatt sollte am Freitagabend um 21 Uhr beginnen. Laut Bahn wird es dort bis zum 9. Juni keinen Zugverkehr geben. Betroffen ist vor allem der S-Bahn-Verkehr, aber auch Reisende von Fernzügen müssen sich umstellen. Es soll einen Ersatzverkehr mit Bussen geben.

Die S-Bahn der Linie S2 (Schorndorf-Filderstadt) ist unterbrochen. Bedient werden nur die Streckenabschnitte zwischen Schorndorf und Waiblingen sowie Bad Cannstatt und Flughafen/Filderstadt. Außerdem fahren die Züge dort nicht im 15-Minuten-Takt, sondern lediglich im 30-Minuten-Takt. Auch die S3 (Backnang-Flughafen/Messe) ist bis zum 9. Juni unterbrochen. Auch hier fahren die S-Bahnen nur bis Waiblingen beziehungsweise Bad Cannstatt. Die S4 (Schwabstraße-Marbach-Backnang) verkehrt während der Bauarbeiten nicht zwischen Marbach und Backnang.

Der MEX 19 (Gaildorf-Backnang-Stuttgart) fährt nicht bis Stuttgart. Er endet und startet in Waiblingen. Das Gleiche gilt für den MEX 13 (Crailsheim/Aalen–Stuttgart). Auch dieser fährt nur bis Waiblingen. Der RE 90/MEX 90 (Nürnberg/Crailsheim/Schwäbisch Hall-Hessental-Stuttgart) umfährt die Streckensperrung, indem er über Backnang und Ludwigsburg geleitet wird. Er hat einen zusätzlichen Halt in Marbach. Der IRE 1 (Karlsruhe-Aalen) fährt nur zwischen Karlsruhe und Stuttgart.

Die IC-Verbindung Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg fällt komplett aus. Sonst fahren laut Bahn alle Fernverkehrszüge. Allerdings gebe es teilweise "geringfügige zeitliche Anpassungen".

Der Beginn der Sperrung fällt auf ein Wochenende, an dem rund um Bad Cannstatt besonders viel los sein dürfte. So endet an diesem Wochenende nicht nur das diesjährige Stuttgarter Frühlingsfest, auch zum Heimspiel des VfB Stuttgart werden zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Am Sonntag, 14. Mai, pendelt ein extra Fußball-Fan-Shuttle zwischen Waiblingen und Stadion. Außerdem wird Besucherinnen und Besuchern des Bundesligaspiels geraten, mit der S-Bahn-Linie S1 und der Stadtbahn U11 zum Neckarpark zu fahren.

Unabhängig von den Streckensperrungen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt hat Eisenbahngewerkschaft EVG zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen.

Die Bahn hat angekündigt, zusätzliches Servicepersonal einzusetzen. Außerdem soll es auf den betroffenen Bahnhöfen Markierungen auf den Böden geben, die die Reisenden leiten soll. Welche Züge fahren und welche nicht, sieht man auch beispielsweise auf den Internetseiten der Bahn und des VVS.

Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet - mit 80 Bussen und rund 240 Busfahrerinnen und Busfahrern. So fahren Busse im 5-Minuten-Takt zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt. Diese halten auch an den S-Bahn-Zwischenhalten mit Ausnahme der Haltestelle Sommerrain. Außerdem gibt es Direktbusse zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt sowie zwischen Waiblingen und Stuttgart (jeweils auch im 5-Minuten-Takt). Die Buslinie X20 (Waiblingen-Esslingen) wird verstärkt. Außerdem sollen Busse zwischen Backnang und Marbach im 30-Minuten-Takt fahren - als Ersatz für die S-Bahn-Linie S4. Der Schienenersatzverkehr soll übrigens auch während des EVG-Warnstreiks angeboten werden. Eine Bahnsprecherin sagte am Freitag, dass man den Fahrgästen Kontinuität anbieten möchte.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) geht davon aus, dass der Ersatzverkehr nicht den gesamten Schienenverkehr auffangen kann. Deswegen appellierte er an die Pendlerinnen und Pendler, wenn möglich in dieser Zeit von zu Hause aus zu arbeiten.

Für Personen, die während der Streckensperrung mit dem Rad unterwegs sein wollen, gibt es ein ganzes Bündel von Maßnahmen. So werden extra Fahrspuren zum Radfahren reserviert, es gibt zusätzliche Fahrradparkplätze und der Allgemeine Fahrradclub (ADFC) bietet auch geführte Touren und individuelle Routenberatungen an.

Außerdem bietet die Bahn während der Streckensperrung mehr Leihfahrräder an. Ab dem 12. Mai sollten 200 zusätzliche Fahrräder von RegioRadStuttgart an den Schienenersatzverkehr-Stationen zur Verfügung stehen. Diese können 60 Minuten lang kostenlos genutzt werden.

Die Deutsche Bahn entschädigt betroffene Abonnentinnen und Abonnenten in der Regel mit einer einmaligen Zahlung in Höhe von 49 Euro. Dieser Betrag entspricht den Kosten für ein Deutschlandticket für einen Monat. Inhaberinnen und Inhaber von Jugend- und Studi-Tickets bekommen 31 Euro, heißt es beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS).

Hintergrund der Streckensperrungen sind Bauarbeiten der Bahn, bei denen Kabel verlegt werden. Diese Arbeiten sind umfangreicher als zunächst angenommen und Teil des Ausbaus des Digitalen Knotens Stuttgart. Dabei soll die komplette Stuttgarter Signaltechnik umgestellt werden. Auch nach dem 9. Juni wird es Einschränkungen von und nach Waiblingen geben.