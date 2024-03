Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

9:48 Uhr Tag gegen Rassismus: Aktionen in BW Noch mal zurück zum heutigen Internationalen Tag gegen Rassismus. Dazu sind in Baden-Württemberg eine Reihe von Kundgebungen und Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung geplant, etwa in Stuttgart, Ludwigsburg, Bruchsal (Kreis Karlsruhe) und Ravensburg. In Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) wollen Schülerinnen und Schüler mit bemalten Kartons eine symbolische Mauer gegen Rassismus bauen. In Stuttgart soll sich eine Menschenkette durch den Stadtteil Hallschlag ziehen, gebildet von mehr als 1.000 Schülerinnen und Schülern. Insgesamt werden bei den Aktionen im Land Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

9:33 Uhr Supermarkt in Kirchberg testet "Stille Stunde" Beim Einkaufen im Supermarkt kann es für hochsensible Menschen, beispielsweise Autisten, stressig werden: Im Hintergrund läuft permanent Musik, auf Bildschirmen bewegt sich ständig etwas. Mitarbeitende räumen Regale ein, das Licht ist grell. Um die Reizüberflutung zu minimieren, testet ein Supermarkt in Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) jetzt die sogenannte "Stille Stunde": Jeden Dienstagabend wird ab 19:30 Uhr das Licht für zwei Stunden gedimmt, es läuft keine Musik. Es ist der erste Supermarkt in der Region Heilbronn-Franken, der das Konzept umsetzt, um Hochsensiblen den Einkauf zu erleichtern.

9:20 Uhr Fernwärme: Tübingen bohrt Tunnel unter dem Neckar Tübingen will sein Fernwärmenetz ausbauen. Deshalb bohren Fachleute derzeit mit einer Spezialmaschine einen Tunnel unter dem Neckar hindurch, in acht Metern Tiefe. Das Ziel ist, bis 2030 die Innenstadt ans Wärmenetz anzuschließen. Laut den Stadtwerken Tübingen gab es ein solches Bauvorhaben in der Unistadt bisher noch nicht. Das Verlegen einer Leitung unter dem Fluss sei eine Herausforderung. Es könnte Vorbild für weitere Vorhaben und auch für andere Städte sein.

9:07 Uhr Leiche im Neckar in Esslingen gefunden In Esslingen am Neckar hat die Polizei gestern Abend eine leblose Frau in einem Seitenarm des Neckars gefunden. Zuvor war nach einer Person gesucht worden. Am Abend sei ein Anruf wegen eines herrenlosen Rollators und einer herrenlosen Tasche eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei heute morgen. Die Polizei habe einen Hubschrauber eingesetzt, da sie nicht ausschloss, dass jemand verletzt war. So sei die Leiche entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Weitere Details gab sie bislang nicht, die Ermittlungen dauern an. Sendung am Do. , 21.3.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:41 Uhr Diskussion um Lkw-Maut auf Landes- und Kreisstraßen in BW Seit Dezember müssen Speditionen mehr für den Kilometer zahlen: Die Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen enthält seither auch einen Aufschlag für klimaschädliches CO2. Davon erhofft sich der Bund Mehreinnahmen von mehr als sieben Milliarden Euro im Jahr. Doch die grün-schwarze Landesregierung möchte mehr - sie will auch eine Maut auf Landes- und Kreisstraßen einführen. Das Verkehrsministerium hat sich dazu am Dienstag in einem Fachgespräch mit allen Beteiligten ausgetauscht - die Positionen liegen zum Teil weit auseinander. Für uns hat sich Filiz Kükrekol aus der Redaktion Landespolitik die unterschiedlichen Standpunkte angehört:

7:52 Uhr BW-Umweltministerin Walker drängt: Bund soll Wasserstoffprojekte genehmigen Baden-Württemberg will bis 2040 klimaneutral werden - auch mithilfe von Wasserstoff. Mehrere Projekte hängen laut Landesumweltministerium aber in Berlin fest. In einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) drängt Ministerin Thekla Walker (Grüne) auf eine zügige Genehmigung. Es geht um ein Wasserstoffprojekt der Stadtwerke Stuttgart, bei dem Wasserstoff für den Bus- und Schwerlastverkehr im Neckartal erzeugt werden soll, und ein Projekt, bei dem Brennstoffzellen-Lkw entwickelt, produziert und getestet werden sollen. Das Bundesverkehrsministerium hatte wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Fördermitteln im Februar angekündigt, vorerst keine neuen Fördergelder zur Wasserstoffförderung mehr genehmigen zu wollen. "Die Verfügbarkeit von Wasserstoff ist für das Gelingen der Energiewende wesentlich - und auch für die Transformation und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Baden-Württemberg", sagte Walker. Es könne nicht sein, dass der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft durch personelle Turbulenzen im Bundesverkehrsministerium behindert werde.

7:22 Uhr Rassismus: Umfrage unter Kindern und Jugendlichen gestartet Zum Internationalen Tag gegen Rassismus startet das baden-württembergische Sozialministerium heute eine Online-Umfrage unter Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ziel ist ein besserer Schutz vor Diskriminierung. Insgesamt zehn Fragen sollen Menschen im Alter zwischen 10 und 27 Jahren in der Online-Umfrage bis zum 24. April beantworten. Die Antidiskriminierungsstelle des Landes will damit herausfinden, was Kinder und Jugendliche brauchen, um gegen Ausgrenzung und Rassismus geschützt zu werden. Im vergangenen Jahr haben rund 300 Menschen Rat bei der Antidiskriminierungsstelle des Landes gesucht. Das waren ähnlich viele wie im Jahr zuvor. Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt zum Internationalen Tag gegen Rassismus vor einer menschenunwürdigen Flüchtlingsdebatte. Man brauche eine Willkommenskultur, die Zuwanderung als Chance begreife und das Recht auf Asyl nicht infrage stelle. Laut Verband verschärfen Diskussionen um Arbeitspflicht und Bezahlkarten den Generalverdacht gegenüber Geflüchteten. Sendung am Do. , 21.3.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:13 Uhr Der Verkehr in Baden-Württemberg Ein Blick auf die Straßen im Land. Vorsicht auf der A8 München Richtung Stuttgart, da liegen zwischen dem Kreuz Ulm/Elchingen und Ulm-Ost mehrere Metallteile auf der Fahrbahn. Ebenfalls auf der A8 München Richtung Stuttgart stockt der Verkehr zwischen Wendlingen und Stuttgart-Degerloch auf einer Strecke von neun Kilometern, hier müsst ihr mit bis zu 20 Minuten Verzögerung rechnen. Und auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost wegen einer Baustelle ebenfalls stockender Verkehr über vier Kilometer.

6:45 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute bleibt es in Baden-Württemberg weiter frühlingshaft mild bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad. Am Vormittag soll es in der Südhälfte des Landes noch regnen, bis zum Nachmittag ziehen die Wolken aber nach Südosten ab und die Sonne setzt sich durch. Beständig bleibt das Frühlingswetter aber vorerst nicht: Morgen erreichen die Temperaturen ein letztes Mal bis zu 21 Grad, bevor uns am Samstag kühlere Luftmassen erreichen.

6:35 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Pforzheim Bei einem Unfall in Pforzheim ist gestern Abend ein Mensch gestorben. Das teilte die Polizei in der Nacht mit. Demnach stießen an einer Kreuzung eine 36-jährige Autofahrerin und ein 36-jähriger Motorradfahrer zusammen. Der Mann verletzte sich den Angaben zufolge tödlich, die Frau erlitt einen Schock. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. Sendung am Do. , 21.3.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Am heutigen Internationalen Tag gegen Rassismus sind in Baden-Württemberg mehrere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angekündigt. In Stuttgart soll es zum Beispiel eine "Menschenkette gegen Fremdenhass" geben, veranstaltet von mehreren Schulen. In Ravensburg wird bei einer Kundgebung Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) erwartet. Im Prozess gegen zwei Polizisten der Reiterstaffel Mannheim wegen des Verdachts der Tierquälerei will das Amtsgericht Mannheim heute ein Urteil sprechen. Den Beamten wird zur Last gelegt, in mehreren Fällen Dienstpferde in einem erheblichen Ausmaß unter anderem mit einer Reitgerte geschlagen, mit einem Klappersack voller Konserven gequält sowie Pfefferpaste am Futtertrog angebracht zu haben. Sie haben Schmerzen der Tiere laut Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen und gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Die Angeklagten wiesen die Vorwürfe beim Prozessauftakt zurück. Zwei Kompanien des in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) stationierten Panzerbataillons 363 sind nach einer sechsmonatigen Mission aus Litauen zurück. Die Bundeswehr ehrt deshalb am Abend die rund 300 Soldatinnen und Soldaten mit einem Rückkehrerappell. Sie wurden bei der Mission "Enhanced Forward Presence" im Rahmen der NATO-Ostflanke eingesetzt.