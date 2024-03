Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

9:21 Uhr Elektronikkonzern TDK will 300 Stellen in Heidenheim streichen Der Elektronikkonzern TDK hat am Dienstag seine Beschäftigten in Heidenheim in einer internen Versammlung darüber informiert, bis zum Jahr 2026 insgesamt 300 Stellen zu streichen - die Hälfte der Standortbelegschaft. Weder Betriebsrat noch Gewerkschaft seien im Vorfeld hinzugezogen worden, um alternative Wege zu finden, so die IG Metall.

9:13 Uhr Meuthen will als Professor zurück an die Hochschule Kehl Der frühere AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will an die Hochschule für Öffentliche Verwaltung Kehl (Ortenaukreis) zurückkehren. Das hat die Hochschule bestätigt. Der 62-Jährige ist aktuell als Europa-Parlamentarier beurlaubt. Bei der Europawahl im Juni kandidiert er nicht mehr. Rektor Joachim Beck erklärte, innerhalb der Hochschule gebe es bisher keinen Protest gegen Meuthens Rückkehr. Man habe aber in einer Hochschulzeitung klargemacht, dass die Hochschule kein Ort für Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus sei. Meuthen hatte an der Hochschule Kehl unter anderem im Bereich Volkswirtschaftslehre gearbeitet. Sendung am Di. , 19.3.2024 20:00 Uhr, SWR2 Nachrichten

8:51 Uhr SWR-Redaktion Landespolitik ordnet Würth-Brief ein Reinhold Würth, "Schrauben-König" und Unternehmer aus Künzelsau (Hohenlohekreis), hat mit einem Brief an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für viele Reaktionen gesorgt, nicht nur auf unserem Instagram-Kanal. Der 89-Jährige positioniert sich darin gegen die AfD. Mein Kollege Henning Otte aus der SWR-Redaktion Landespolitik ordnet das Schreiben ein: Würth habe sich schon immer in die Politik eingemischt und nutze seine Meinungsfreiheit. Und die Reaktion der AfD zeige, dass sie getroffen sei: Video herunterladen (51,1 MB | MP4) Sendung am Di. , 19.3.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

8:44 Uhr Würth-Brief gegen AfD: Hitzige Diskussionen auf Instagram Der Unternehmer Reinhold Würth aus Künzelsau (Hohenlohekreis) hat sich diese Woche in einem Schreiben an die Mitarbeitenden der Würth-Gruppe offen gegen die AfD ausgesprochen - und das sorgt auf unseren Social-Media-Accounts noch immer für hitzige Reaktionen und Diskussionen. Viele der Userinnen und User auf Instagram kritisieren, wieso ein Chef vorschreibe, was man zu wählen habe. "Mit Verlaub, aber WAS geht es einem Arbeitgeber an, WAS sein Mitarbeiter für eine politische Gesinnung hat?", äußerte sich eine Userin. Andere User stellen sich die Frage, ob so ein Aufruf nicht doch die AfD stärke: "Ich bin ganz sicher kein AfD Wähler - allerdings möchte ich mir nicht vorstellen was los wäre, hätte er zB gesagt 'nicht die Grünen wählen'! Durch exakt solche Sachen bzw. Diskussionen über Verbote macht man die AfD erst richtig stark." Eine kurze Zusammenfassung, was Würth geschrieben hatte, könnt ihr euch hier noch einmal anschauen: Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

8:26 Uhr Ausschussvorsitze im Bundestag: Bundesverfassungsgericht verhandelt AfD-Klagen Ein Blick über den baden-württembergischen Tellerrand: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt heute Klagen der AfD. Es geht um drei Ausschussvorsitze im Bundestag, die der Partei nach der Geschäftsordnung zustehen. Die Kandidaten fielen aber bei der Wahl durch, der Vorsitzende des Rechtsausschusses von der AfD, Stephan Brandner, wurde sogar abgewählt. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe verhandeln heute über die ganz grundsätzliche Frage: Werden die parlamentarischen Teilhabe- und Oppositionsrechte der AfD im Bundestag verletzt, wenn die Ausschussmehrheit einen Vorsitzenden abwählt, den die AfD selbst bestimmt hat - für einen Posten, der ihr nach der Geschäftsordnung normalerweise zustehen würde? Verhandlung in Karlsruhe Die AfD klagt auf Ausschussvorsitze im Bundestag Der AfD-Fraktion im Bundestag stehen drei Ausschussvorsitze zu, die Kandidaten fielen aber bei der Wahl durch. Nun verhandelt das Bundesverfassungsgericht dazu Klagen der AfD. Von… Sendung am Mi. , 20.3.2024 7:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

7:59 Uhr Internationale Bodenseemesse IBO in Friedrichshafen wird 75 Jubiläumsstimmung in Friedrichshafen: Die heute beginnende Verbrauchermesse "IBO" wird 75 Jahre alt. Auf einer Gesamtfläche von 1.300 Quadratmetern zeigen über 500 Aussteller Produkte rund um die Themen Wohnen und Bauen, Gartengestaltung und Lifestyle. Mit einer eigenen Jugendhalle will die Messe Friedrichshafen GmbH zudem neue Publikumspotenziale erschließen.

7:47 Uhr Stau auf der A81 bei Sindelfingen Gerade hatte ich gemeldet, dass es keine größeren Staus in Baden-Württemberg gibt - da kommt doch noch eine Meldung rein: Auf der A81 Singen Richtung Stuttgart staut sich der Verkehr zwischen Gärtringen und Sindelfingen-Ost auf neun Kilometer Länge. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einer Verzögerung von über 30 Minuten rechnen.

7:14 Uhr Brand in Parkhaus am Stuttgarter Flughafen Gestern hat es im Parkhaus über der A8 am Stuttgarter Flughafen gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt in einem abgestellten Fahrzeug das Feuer verursacht hat. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch das Parkhaus weist Schäden auf - ob es heute vollständig nutzbar sein wird, ist laut Polizei unklar. Auto hat vermutlich Feuer gefangen Stauchaos: Brand in Parkhaus am Stuttgarter Flughafen Am Dienstagnachmittag hat vermutlich ein abgestelltes Auto ein Feuer in einem Parkhaus am Stuttgarter Flughafen ausgelöst. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 19.3.2024 19:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:51 Uhr Schwenninger Wild Wings gewinnen in Playoffs Die Eishockey-Herren der Schwenninger Wild Wings haben sich in der Viertelfinal-Serie gegen die Straubing Tigers eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem 5:1-Sieg konnten sie die Best-of-seven-Serie gestern Abend zum 1:1 ausgleichen. Gut 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten die Mannschaften in der ausverkauften Schwenninger Halle an. Sendung am Mi. , 20.3.2024 15:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

6:33 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Frühlingshaft mit viel Sonnenschein Wir dürfen uns freuen - das Frühlingswetter geht in Baden-Württemberg auch in den nächsten Tagen weiter mit viel Sonnenschein und relativ hohen Temperaturen. Der Mittwochmorgen startet noch recht frisch mit Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad. Der Vormittag wird sonnig, in den Tälern löst sich der Nebel bis zum Mittag auf. Dann scheint überall in Baden-Württemberg die Sonne bei nur sehr wenigen dünnen Wolken. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 17 und 21 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (46,2 MB | MP4) Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:25 Uhr Dutzende rassistische Diskriminierungen in BW gemeldet Auch im vergangenen Jahr haben mehrere Hundert Menschen Rat bei der die Antidiskriminierungsstelle des Landes (LADS) gesucht, darunter Dutzende wegen rassistischer Diskriminierungen. 300 Menschen seien mit Anfragen auf die LADS zugekommen, das seien so viele wie im Jahr zuvor, teilte das baden-württembergische Sozialministerium mit. Rund 28 Prozent der Anfragen bezogen sich auf rassistische Diskriminierungen nach Vorfällen zum Beispiel in Behörden, bei der Arbeit, im Sport oder im Bildungsbereich. Das seien nur die bekannten Zahlen, betonte das Ministerium. "Es ist davon auszugehen, dass ein großes Dunkelfeld besteht und die tatsächliche Anzahl an Diskriminierungen in Baden-Württemberg entsprechend deutlich höher ausfällt", sagte ein Sprecher mit Blick auf den Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März. Die meisten diskriminierten Menschen meldeten Vorfälle nicht. Ihnen sei nicht bewusst, dass das vielleicht tagtäglich Erlebte diskriminierend und auch verboten sei, so das Ministerium.

6:07 Uhr Wohl viele Staus auf BW-Autobahnen zu Beginn der Osterferien Am Wochenende beginnen in Baden-Württemberg die Osterferien und so manch einer freut sich schon auf seinen Osterurlaub. Weniger Freude dürfte der Weg dahin bereiten - denn der ADAC rechnet mit einer erhöhten Staugefahr vor den Feiertagen. Vor allem an den berühmt-berüchtigten Nadelöhren im Autobahnnetz des Landes, etwa am Albaufstieg (Kreis Göppingen), kann es zum Ferienbeginn am Freitag und kurz vor den Feiertagen am Gründonnerstag länger dauern. Der ADAC rät daher, Stoßzeiten zu meiden und alternative Routen einzuplanen. Ferienbeginn am Wochenende ADAC rechnet mit hoher Staugefahr in den Osterferien Am Wochenende beginnen in Baden-Württemberg die Osterferien. Wer sich über die Feiertage in den Osterurlaub begibt, muss jedoch mit Staus und vollen Autobahnen rechnen. Sendung am Di. , 19.3.2024 16:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten