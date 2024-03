Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

9:48 Uhr Neugeborenes im Glascontainer: Gericht prüft Verurteilung wegen versuchten Mordes Heute hat in Ulm der Prozess gegen eine Frau begonnen, die im vergangenen Herbst ihr Neugeborenes nachts in einem Glascontainer ausgesetzt haben soll. Dabei prüft das Gericht, ob die vorgeworfene Tat auch als versuchter Mord aus niedrigen Beweggründen gewertet werden kann. Diesen rechtlichen Hinweis gab der Vorsitzende Richter heute vor dem Landgericht Ulm. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau versuchten Totschlag in Tateinheit mit Aussetzung vor. Die Verteidigerin der 38 Jahre alten Angeklagten beantragte danach, die Öffentlichkeit für die Dauer der Aussage der Frau vor Gericht auszuschließen. Diesem Antrag gab das Gericht statt. Der Richter sagte, es bestehe wegen der sehr persönlichen und intimen Umstände der Tat kein Interesse der Öffentlichkeit. Dies gelte auch für die Schlussvorträge. Sendung am Di. , 19.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

9:34 Uhr Kretschmann zu gewaltsamen Biberach-Protesten: "Unglaublicher Vorgang" Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält die Absage seiner Teilnahme wegen gewaltsamer Proteste beim Politischen Aschermittwoch in Biberach im Nachhinein für das falsche Signal. "Erst mit erheblicher Zeitverzögerung ist mir klar geworden, dass das ein unglaublicher Vorgang war", sagte er der "Schwäbischen Zeitung". "Rückblickend würde ich sagen: Wäre mir das gleich bewusst gewesen, wäre ich gerade deshalb hingefahren. Es kann nicht sein, dass ein Ministerpräsident im eigenen Land auf einer Veranstaltung nicht reden kann." Am Aschermittwoch war eine Protestaktion in Biberach an der Riß derart ausgeartet, dass die Grünen ihre Veranstaltung aus Sicherheitsgründen kurzfristig absagten. Bei den Protesten am 14. Februar waren mehrere Polizisten verletzt worden, die Beamten setzten auch Pfefferspray ein.

Auf den Straßen im Land ist gerade sehr viel los - es gibt zahlreiche Staus. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart verursacht der bereits erwähnte Brand eines Sattelzugs 10 Kilometer Stau und eine Stunde Verzögerung, zudem staut es sich zwischen dem Dreieck Leonberg und Stuttgart-Möhringen auf 8 Kilometer Länge. Dort brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer rund 25 Minuten länger. Auf der A81 ist es sehr neblig - zwischen Weinsberg/Ellhofen und Mundelsheim herrschen Sichtweiten unter 50 Meter, Autofahrer sollen dringend die Nebelschlussleuchte einschalten.

8:30 Uhr Würth gegen AfD: Viele Reaktionen auf X Vom Brief des Unternehmers Reinhold Würth aus Künzelsau (Hohenlohekreis) an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich euch schon berichtet. Darin appellierte er, nicht die AfD zu wählen. Auf unsere Meldung bei X (vormals Twitter) gab es sehr viel Kritik an Reinhold Würth. Ein User schrieb, er achte Würth als Unternehmer - doch er solle sich aus der Tagespolitik heraushalten. Eine andere teilte mit, sie brauche niemanden, der ihr quasi diktiere, wen sie "nicht zu wählen habe". Würth erhielt aber auch Rückendeckung: Das sei "ein schönes Beispiel für Sozialkompetenz, man kann es auch als unternehmerische Verantwortung bezeichnen", so ein User. "Ich appelliere an jede Bürgerin und jeden Bürger [...] überlegen Sie, wem Sie bei den verschiedenen Wahlen Ihre Stimme geben." - Der Unternehmer Reinhold Würth aus Künzelsau hat ein Anti-#AfD-Schreiben an seine über 25.000 Mitarbeitenden verschickt.https://t.co/m5g8JoArjH Sendung am Di. , 19.3.2024 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:09 Uhr 700. Montagsdemo gegen Stuttgart 21: Kopfbahnhof soll erhalten bleiben Rund 1.400 Menschen sind laut Polizei gestern Abend gegen Stuttgart 21 auf die Straße gegangen. Es war die sage und schreibe 700. Montagsdemo gegen das Großprojekt. Die gibt es seit dem Jahr 2009. Gestern wurde gefordert, den Kopfbahnhof unabhängig vom neuen Tiefbahnhof zu erhalten. Auch der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, sprach vor den Demonstrantinnen und Demonstranten. Er halte diese Forderung ebenfalls für notwendig, sagte er dem SWR. Video herunterladen (13,6 MB | MP4) Sendung am Di. , 19.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

7:57 Uhr Ministerpräsident Kretschmann würdigt Streich Und noch eine Meldung zum Rücktritt von Christian Streich: Sogar Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Arbeit des scheidenden Freiburger Bundesliga-Trainers gewürdigt. Der Ministerpräsident sagte dem SWR: "Mit Christian Streich geht nicht nur ein sehr erfolgreicher und prägender Trainer des SC Freiburg, sondern auch eine beeindruckende Persönlichkeit. Am alemannisch sprechenden Streich sieht man also, dass Leute, die in ihrer Heimat verwurzelt sind, gleichzeitig den Blick für die Welt haben können. Mit seinem klaren Kompass, seiner Offenheit und seiner menschlichen Art ist er auch weit über den Sport hinaus ein großartiger Botschafter für unser Land. Solche Typen braucht es gerade mehr denn je". Wenn das mal keine Adelung ist. Mehr Reaktionen zum Rücktritt von Christian Streich könnt ihr hier nachlesen: Freiburg SC-Freiburg-Trainer hört auf "Grausam", "sprachlos": So reagiert Freiburg auf Streichs Ankündigung Manche hatten es erwartet, andere sind schockiert: Das nahende Karriereende von SC-Trainer Christian Streich beschäftigt viele Menschen in Freiburg. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Sendung am Mo. , 18.3.2024 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:36 Uhr Tafel führt digitale Einlasskontrolle ein Immer weniger Lebensmittelspenden, aber immer mehr Bedürftige - das führt bei der Tafel in Friedrichshafen (Bodenseekreis) dazu, dass Kundinnen und Kunden nicht mehr an jedem Wochentag vorbeikommen dürfen und ein neues Einlasssystem eingeführt wurde. Um die Spenden gerechter zu verteilen, darf jeder Kunde bald nur noch dreimal statt fünfmal in der Woche einkaufen. Um das überprüfen zu können, wird in den nächsten Wochen ein computergesteuertes Einlasssystem eingeführt. Dazu wird jeder Kunde digital erfasst. Mithilfe eines Barcodes können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, wie häufig ein Kunde bereits da war. Zudem sollen die Daten auch für die Statistik genutzt werden. Sendung am Mo. , 18.3.2024 11:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

7:28 Uhr Wer wird Nachfolger von Christian Streich? Es soll einen Favoriten geben Wie geht es beim Sport-Club Freiburg in der kommenden Saison weiter? Ein Nachfolger des langjährigen Trainers Christian Streich solle "zeitnah" bekannt gegeben werden, hieß es beim SC gestern. Die Anzeichen verdichten sich, dass es Freiburgs früherer Kapitän Julian Schuster werden könnte. Es wäre eine für den SC typische Entscheidung, kennt der 38-Jährige die Abläufe innerhalb des Vereins doch nur zu gut. Schuster ist aktuell Verbindungsmann zwischen Profis und Nachwuchs bei den Freiburgern, für die er zwischen 2008 und 2018 mehr als 200 Pflichtspiele bestritten hat. Er hat zwar noch keine Erfahrung als Chefcoach, ist aber Inhaber der höchsten Trainerlizenz im deutschen Fußball. Als Streich-Nachfolger würde er direkt in gewaltige Fußstapfen treten. Freiburg im Breisgau Fußball | Bundesliga Berichte: Julian Schuster Favorit auf Streich-Nachfolge beim SC Freiburg Christian Streich wird den SC Freiburg im Sommer verlassen. Sein Nachfolger als Cheftrainer der Profis kommt womöglich aus den eigenen Reihen. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW

Auf den Straßen in Baden-Württemberg ist der übliche Berufsverkehr schon ordentlich im Gange. Vor allem rund um Stuttgart ist wie immer etwas Geduld gefragt, beispielsweise auf der B10 bei Zuffenhausen oder der A81 Richtung Stuttgart bei Böblingen. Größere Probleme gibt es auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart. Dort ist die Strecke zwischen Karlsbad und Pforzheim-West wegen Reinigungsarbeiten nach einem Unfall gesperrt, es gibt vier Kilometer Stau. Der Verkehr wird in Karlsbad abgeleitet.

6:42 Uhr Schule mit Hakenkreuzen und Runen beschmiert Unbekannte haben eine Schule in Backnang (Rems-Murr-Kreis) mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert. Zudem sollen die Täter Aufkleber mit rassistischen Parolen auf Türen, Mülleimer und Briefkästen geklebt haben, teilte die Polizei gestern Abend mit. Unter vier Aufklebern seien bei der Tat am Sonntag außerdem Rasierklingen versteckt worden. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen. Sendung am Di. , 19.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

Ein Blick auf das Wetter: Heute Nacht war es in manchen Orten in Baden-Württemberg sehr neblig. Heute löst sich der Nebel auf, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen werden teilweise wieder frühlingshaft: zwischen 13 Grad auf der Alb und 18 Grad im Breisgau. Video herunterladen (37,3 MB | MP4)

6:05 Uhr "Außergewöhnliche Nachricht": Schraubenmilliardär Würth positioniert sich gegen AfD "Wir äußern uns ja normalerweise zu politischen Themen überhaupt nicht, aber in diesem Fall der AfD sehe ich mich in Übereinstimmung mit Abermillionen deutscher Bürger." Das schreibt der Milliardär und Unternehmer Reinhold Würth aus Künzelsau (Hohenlohekreis) - adressiert an jede und jeden seiner mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den Menschen in Deutschland gehe es gut, niemand müsse hungern oder frieren, sogar für Urlaube sei viel Geld vorhanden. "Bloß wegen ein bisschen Spaß an der Freude Rabatz zu machen und aus Unmut über die Ampelregierung die AfD zu wählen, ist einfach zu wenig", heißt es wörtlich im Schreiben. Künzelsau Appell, die AfD nicht zu wählen Künzelsauer Unternehmer Würth verschickt Anti-AfD-Schreiben In einem fünfseitigen Schreiben an alle Mitarbeitenden hat sich der Milliardär und Unternehmer Reinhold Würth am Montag gegen die AfD positioniert. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mo. , 18.3.2024 21:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Ein Böller erschüttert das Bundesligaspiel Augsburg gegen Hoffenheim. 14 Stadionbesucher, darunter mehrere Kinder, werden bei dem Spiel im November verletzt. Der Fall wird ab heute vor Gericht verhandelt. Nach einer Geiselnahme in in einer Karlsruher Apotheke im März vergangenen Jahres wird heute vorraussichtlich das Urteil fallen. Dem Angeklagten wird erpresserischer Menschenraub mit Geiselnahme und Freiheitsberaubung sowie versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.