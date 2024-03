Berichte: Julian Schuster Favorit auf Streich-Nachfolge beim SC Freiburg

Joachim Löw war in den 80er-Jahren einst als Spieler für den SC Freiburg aktiv, wohnt bis heute noch in der Region und ist regelmäßig im Europapark-Stadion des SCF zu Gast. Seit seinem Aus als Bundestrainer nach der letzten EM in Frankreich ist er ohne Job. Nimmt er sich seiner alten Liebe an?

