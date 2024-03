per Mail teilen

In einem fünfseitigen Schreiben an alle Mitarbeitenden hat sich der Milliardär und Unternehmer Reinhold Würth am Montag gegen die AfD positioniert.

Der Unternehmer Reinhold Würth aus Künzelsau (Hohenlohekreis) hat in einem Schreiben an alle über 25.000 Mitarbeitenden in Deutschland mit einer "außergewöhnlichen Nachricht" gegen die AfD positioniert.

Milliardär Würth: Niemand müsse "wegen ein bisschen Spaß an der Freude" Rabatz machen

Eigentlich habe sich die Würth-Gruppe verordnet, vom politischen Geschehen distanziert zu halten, heißt es im Schreiben. Er schließe sich jedoch dem Protestzug der vielen Millionen Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die AfD voll an, in Deutschland keine grundsätzlichen Veränderungen im Politiksystem zu wollen.

Den Menschen in Deutschland gehe es gut, niemand müsse hungern oder frieren, sogar für Urlaube sei viel Geld vorhanden. "Bloß wegen ein bisschen Spaß an der Freude Rabatz zu machen und aus Unmut über die Ampelregierung die AfD zu wählen, ist einfach zu wenig", heißt es wörtlich im Schreiben.

Wir äußern uns ja normalerweise zu politischen Themen überhaupt nicht, aber in diesem Fall der AfD sehe ich mich in Übereinstimmung mit Abermillionen deutscher Bürger.

Aufforderungen an Würth-Mitarbeiter eher ungewöhnlich

Würth ist bereits in der Vergangenheit mit markanten Aussagen aufgefallen. Vergleichbare politische Stellungnahmen und Aufforderungen an alle Mitarbeitenden in Deutschland sind jedoch auch vom Schraubenmilliardär aus Künzelsau ungewöhnlich.

Ich appelliere an jede Bürgerin und jeden Bürger und auch an Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überlegen Sie, wem Sie bei den verschiedenen Wahlen Ihre Stimme geben.

BW-Finanzminister Bayaz reagiert auf AfD-Positionierung von Würth

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Schreibens bekam gab es erste Reaktionen. So schrieb beispielsweise der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Montagabend auf X (früher Twitter): "Danke für die klare Haltung!"