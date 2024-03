Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Katharina Fuß.

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Krankenkasse Barmer heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Schwäbisch Gmünd ist eine zentrale Kundgebung geplant. Streikende aus dem ganzen Land werden nach Gewerkschaftsangaben dafür mit Bussen nach Schwäbisch Gmünd kommen. Hier ist der Sitz der Barmer Hauptverwaltung. Kurz nach 11 Uhr startet der Demonstrationszug zur Kundgebung auf dem Johannisplatz. Für die Beschäftigten der Krankenkasse fordert ver.di 12,5 Prozent mehr Einkommen. Der Arbeitgeber hat für 2024 eine Prämie zum Inflationsausgleich in Höhe von 2.000 Euro angeboten, ab dem Jahr 2025 dann eine lineare Erhöhung um 4,9 Prozent. Die Tarifverhandlungen gehen heute in Wuppertal in die dritte Runde.

9:41 Uhr Zwei Menschen schwer verletzt nach Unfall bei Karlsruhe Auf der Landstraße zwischen Karlsruhe-Grünwettersbach und Wolfartsweier hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge frontal ineinander gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Mindestens zwei Menschen wurden bei dem Unfall demnach schwer verletzt. Laut Polizei ist die Straße momentan voll gesperrt.

9:27 Uhr Mann bedroht Autofahrer in Aalen mit Messer Ein Mann hat gestern Abend in Aalen einen Autofahrer mit einem Messer bedroht. Laut Mitteilung der Polizei hielt der 26-Jährige das Auto an, riss eine Tür auf und bedrohte den Autofahrer. Außerdem trat er auf den 18-Jährigen und die Autotür ein. Erst als ihn seine Begleiterin wegzog, konnten die drei Fahrzeuginsassen flüchten. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Er soll bereits bei der Polizei bekannt sein.

8:43 Uhr Geschichte einer Endometriose-Patientin bewegt Community Obwohl jede zehnte Frau unter Endometriose leidet, wird die Unterleibskrankheit im Durchschnitt erst nach sieben Jahren diagnostiziert. Eine von ihnen ist Sina Frehner aus Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Ihre Geschichte bewegt unsere Userinnen und User bei Instagram. Sina hatte extreme Schmerzen während ihrer Periode. Durch ihre Tage kam sie nur mit Schmerzmitteln. Bis Frauenärztinnen und -ärzte erkennen, dass es sich um eine Endometriose handelt, vergeht viel Zeit. Unter unserem Post schreiben viele von ähnlichen Erfahrungen und dass sie von ihren Ärztinnen oder Ärzten nicht ernst genommen wurden.

8:22 Uhr Waldmobil zum Forschen und Experimentieren in Sigmaringen Forschen und experimentieren mitten im Wald? Das soll ab sofort auch in Sigmaringen in Oberschwaben möglich sein. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald weiht dort heute das sogenannte Waldmobil ein. Das ist ein kompakter Bus mit Spielen, Forschungsausrüstung wie Lupen und Schaufeln und pädagogischem Material. Das Mobil kann zum Beispiel von Schulen oder Kitas gebucht werden. Vor Ort, im Wald, wird dann mit Kindern gemeinsam beobachtet und geforscht, um mehr Verständnis dafür zu bekommen, wie wichtig ein gesunder Wald ist. Drei Waldmobile gibt es schon in Baden-Württemberg. Sie sind ein wichtiger pädagogischer Baustein der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die vor mehr als 70 Jahren gegründet wurde.

7:41 Uhr Immer weniger Lebensmittelspenden, aber mehr Bedürftige Immer mehr Menschen sind auf Lebensmittelspenden angewiesen, doch die Anzahl der Spenden geht zurück. Deshalb hat die Tafel in Friedrichshafen am Bodensee ein neues Einlasssystem eingeführt. Kundinnen und Kunden dürfen nicht mehr an jedem Wochentag vorbeikommen. Um die Spenden gerechter zu verteilen, darf jeder Kunde bald nur noch dreimal statt fünfmal in der Woche vorbeikommen. Um das zu prüfen, wird in den nächsten Wochen das computergesteuerte Einlasssystem eingeführt. Dazu wird jeder Kunde digital erfasst. Mithilfe eines Barcodes können die Mitarbeitenden so prüfen, wie häufig jemand bereits da war.

Friedrichshafen Nicht mehr genug Lebensmittel für alle Tafel in Friedrichshafen führt digitale Einlasskontrolle ein Die Tafel in Friedrichshafen hat ein digitales Einlasssystem eingeführt. Denn es gebe nicht mehr genügend Lebensmittelspenden, dass die Bedürftigen jeden Tag kommen könnten, so die Tafel.

7:24 Uhr Die Lage auf den Straßen in BW Schauen wir mal auf die Straßen. Da spürt man zum Start der Woche den Berufsverkehr. Besonders rund um Stuttgart ist viel los. Auf der B10 bei Zuffenhausen dauert es länger und auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Wendlingen und Stuttgart-Plieningen gibt es eine Baustelle. Dadurch stockt der Verkehr auf einer Länge von sieben Kilometern. Und auch auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart kann es bei Pforzheim etwas länger dauern.

6:51 Uhr Christian Streich vor Abschied beim SC Freiburg? Es gibt nur wenige Trainer, die über Vereinsgrenzen hinweg so beliebt sind wie er: Christian Streich. Und jetzt stellt sich die große Frage: Bleibt Streich noch Trainer beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg oder hört er auf? Er hat angekündigt, dass es heute oder spätestens am Dienstag mehr Infos zu seiner beruflichen Zukunft geben wird. Nach über zwölf Jahren als Trainer beim SC Freiburg ist noch unklar, ob der 58-Jährige seinen Vertrag wie üblich um eine Saison verlängern wird. Zuletzt deutete einiges auf einen Abschied von Streich hin. Gestern Abend haben die Freiburger in der Bundesliga 2:3 (1:2) gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen verloren.

6:43 Uhr Mehrfamilienhaus und Restaurant in Pforzheim evakuiert Wegen einer unklaren Gefahrenlage haben Feuerwehr und Polizei gestern Abend ein Mehrfamilienhaus in Pforzheim evakuiert. Ein Anwohner hatte die Polizei informiert, weil er dachte in einer Tiefgarage im Ortsteil Dillweißenstein Gas zu riechen. Die Feuerwehr stellte bei Messungen dann Benzindampf in der Luft fest. Das Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen wurde daraufhin geräumt, ebenso ein Restaurant im Erdgeschoss, in dem 30 Gäste saßen, wie ein Sprecher der Pforzheimer Polizei am Morgen sagte. In einem Ablaufschacht der Tiefgarage fand die Feuerwehr schließlich rund 1.000 Liter eines Benzin-Wasser-Gemischs, das abgepumpt wurde. Danach konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Wer das Gemisch in den Schacht gekippt hat, muss nun ermittelt werden.

6:39 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Gewerkschaft ver.di will heute mit einer Urabstimmung in den Betrieben des kommunalen Nahverkehrs in Baden-Württemberg starten. Wenn 75 Prozent der Mitglieder zustimmen, sind auch unbefristete Streiks möglich. Weitere Warnstreiks sind damit für die kommenden Tage nicht geplant. In einem Prozess am Landgericht Heidelberg könnte heute ein Urteil fallen im Verfahren gegen einen psychisch kranken Mann, der im September in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) eine 30-Jährige getötet haben soll. In Stuttgart findet am Abend die 700. sogenannte Montagsdemonstration gegen Stuttgart 21 statt - es werden 2.000 Teilnehmende erwartet. Die erste dieser Demos war am 26. Oktober 2009.

6:25 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Viele Wolken und Regen Ein Blick auf das Wetter: Nach dem recht sonnigen Tag gestern, beginnt die neue Woche heute nass mit viel Regen. Am Vormittag trocknet es aber allmählich wieder ab. Nur von der Alb bis zum Allgäu gibt es länger Regen. Am Nachmittag kommt sogar auch mal kurz die Sonne heraus. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad bis 16 Grad.

6:15 Uhr Neues Online-Register zu Organspenden geht an den Start Organspende ist ein wichtiges Thema, da jeder Mensch einmal davon betroffen sein könnte. Trotzdem gibt es nicht genug Spenderinnen und Spender. Das soll sich durch ein neues bundesweites Online-Register ändern, das heute an den Start geht. In dem zentralen Register kann künftig jeder seine Bereitschaft zur Spende eines Organs hinterlegen - oder auch die Ablehnung einer solchen Spende. Das Bundesgesundheitsministerium, die Krankenkassen und Ärzteverbände erhoffen sich davon mehr Organspenden und dadurch mehr gerettete Leben. In Baden-Württemberg waren es im vergangenen Jahr 137 Personen, denen insgesamt 397 Organe entnommen werden konnten und damit sechs Prozent mehr als im Jahr 2022. Durchschnittlich werden einer Organspenderin beziehungsweise einem Organspender zwei bis drei Organe entnommen. Demgegenüber stehen allein in Baden-Württemberg knapp 1.000 Patientinnen und Patienten, die auf ein Spenderorgan warten.

6:10 Uhr Überraschung bei OB-Wahl in Rottenburg Bei der Oberbürgermeisterwahl in Rottenburg (Kreis Tübingen) hat Amtsinhaber Stephan Neher (CDU) seine Wiederwahl verpasst. Laut vorläufigem Ergebnis verfehlte er die absolute Mehrheit. Demnach kam er auf 49,87 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei kam der Allgemeinmediziner Klaus Weber (parteilos). Jetzt ist eine Stichwahl nötig. Der bisherige OB Neher zeigte sich enttäuscht: