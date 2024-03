Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

9:58 Uhr Abschleppdienst lenkt Polizei auf die Spur eines vermissten 81-Jährigen Ein Abschleppfahrer hat die Polizei in Unterfranken auf die Spur eines von seiner Frau in Stuttgart vermisst gemeldeten 81-Jährigen geführt. Der alte Herr war gestern Abend auf der A7 in einen Stau geraten, wie die Polizeiinspektion Bad Brückenau (Kreis Bad Kissingen) heute mitteilte. Nach einem von einem anderen Fahrer verursachten leichten Auffahrunfall sprang das Auto des Rentners nicht mehr an und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Abschleppdienstes rief die Polizei zu Hilfe, weil ihm der 81-Jährige einen verwirrten Eindruck machte. Die Beamten stellten dann fest, dass die Ehefrau ihren Mann in Stuttgart vermisst gemeldet hatte. Dessen Sohn machte sich in der Nacht auf den Weg und holte seinen Vater bei der Polizei ab.

9:53 Uhr Lange Nacht der Museen in Stuttgart Morgen ist es wieder soweit: Nachtschwärmer, Kunstinteressierte und Neugierige können sich die Lange Nacht der Museen 2024 in Stuttgart freuen. Dieses Jahr öffnen mehr als 60 Kultureinrichtungen - darunter 19 Newcomer. Zwischen 18 und 1 Uhr bieten sie Ausstellungen, Führungen, Kunst, Architektur, Geschichte und Musik an. Die Kollegen aus Stuttgart stellen euch in ihrem Artikel acht Höhepunkte vor: Lange Nacht der Museen Stuttgart: 8 besondere Attraktionen

9:49 Uhr Deutschland kann Klimaziel für 2030 erreichen Wagen wir noch einen Blick über Baden-Württemberg hinaus, mit guten Nachrichten für den Klimaschutz: Die Bundesregierung hält das für 2030 gesetzte Klimaziel auf Grundlage aktueller Prognosen zu den Emissionen von Treibhausgasen für erreichbar. Dazu müsse man aber Kurs halten, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die Treibhausgas-Projektionen 2024 weisen den Angaben des Umweltbundesamtes zufolge bis 2030 einen Rückgang um knapp 64 Prozent im Vergleich zu 1990 aus. Damit wird das Klimaziel für 2030, das eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 65 Prozent vorsieht, aus Sicht des Wirtschafts-und Klimaschutzministeriums greifbar.

9:44 Uhr Stuttgarter Studierende führen Weltraumexperiment durch Studierende der Uni Stuttgart haben Experimente mit einer Höhenforschungsrakete ins All geschickt. Die Studierenden wollen mit den Experimenten auf der Höhenforschungsrakete zeigen, dass sie den Transport von Kühlmitteln oder Treibstoff im All erleichtern und damit die Raumfahrttechnologie verbessern können. Die Daten der Experimente würden in Echtzeit übermittelt und in den kommenden Tagen ausgewertet, teilte die Universität Stuttgart mit. Die Höhenforschungsrakete war demnach gestern erfolgreich vom Weltraumbahnhof in Schweden gestartet. Die Studierenden der Universität Stuttgart bilden eines von insgesamt nur acht europäischen Teams, die Experimente auf der Höhenforschungsrakete in der Schwerelosigkeit durchführen durften.

9:38 Uhr SAP-KI-Chef: KI-Gütesiegel grundsätzlich sinnvoll Europas größter Softwarehersteller SAP befürwortet die Einführung eines Gütesiegels für Künstliche Intelligenz (KI). "Ich halte das für grundsätzlich sinnvoll", sagte der KI-Chef des Dax-Konzerns, Philipp Herzig, dem Wirtschaftsmagazin "Capital". Die Walldorfer hatten erst im Januar einen großangelegten Umbau des Unternehmens und eine Investition in Milliardenhöhe angekündigt, um die Geschäfte mit KI voranzutreiben. Die Idee für ein KI-Gütesiegel geht auf die Digitalstrategie der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP zurück. Das Prädikat "AI Made in Germany" soll dem Papier zufolge zu einem weltweit anerkannten Gütesiegel aufgebaut werden, das deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb Vorteile verschafft.

9:36 Uhr Prüfung der Corona-Rückzahlungen lässt auch Experten verzweifeln Kleinere und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg, die Corona-Hilfsgelder bekommen haben, können erst einmal aufatmen: Denn die Frist für die Prüfung, ob Geld zurückgezahlt werden muss, wird nach SWR-Informationen um ein halbes Jahr verlängert. Dennoch verzweifeln viele Betriebe, denn sie sollen bis ins Detail nachweisen, dass sie tatsächlich so hohe Ausfälle bei den Einnahmen hatten, wie bei der Antragstellung geschätzt. Hinzu komme, dass es ständig neue Vorgaben zur Prüfung der Hilfsgelder gegeben habe, beklagt ein Steuerberater. Stuttgart "Zum Heulen zumute" Rückzahlung der Corona-Hilfen: Steuerberater und Familienbetriebe verzweifeln Sie haben in der Corona-Krise schnell Hilfsgelder bekommen: Einzelhandel, Restaurants und Friseursalons konnten so die Lockdowns überstehen. Doch jetzt drohen Rückzahlungen.

8:51 Uhr Kommunale Betriebe: Private Wertmüllentsorgung nicht bewährt Die Idee klang gut: Diejenigen, die Verpackungsmüll erzeugen, sollen ihn auch entsorgen. Dafür wurde das duale System etabliert. Doch das hat sich aus Sicht des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) nicht bewährt. "Das gilt insbesondere für das Sammeln von Verpackungsabfällen", sagte ein Sprecher. Die Einsammlung von Haushaltsabfällen sollte aus einer Hand und in Verantwortung der jeweiligen Kommune erfolgen, betonte der Verband. Die derzeitige Aufspaltung führe zu vielen Abstimmungsproblemen und Reibungsverlusten. Auch würden Bürgerinnen und Bürger das System nicht verstehen. Seit Anfang der 1990er Jahre beauftragen privatrechtlich organisierte duale Systeme ("Der grüne Punkt") private oder kommunale Unternehmen mit der Einsammlung von Verpackungsabfällen in Tonnen oder gelben Säcken. Die dualen Systeme sollten sich nach Meinung des Verbandes auf die nachgelagerte Verwertung fokussieren. Beim Recycling von Kunststoffverpackungen gebe es noch viel Luft nach oben.

8:33 Uhr "Damit geht etwas in Erfüllung": BW-Power für die DFB-Elf 4x VfB, 2x TSG und 1x FCH - das ist die Formel, die gestern bei vielen Fußball-Fans in Baden-Württemberg für Verzückung gesorgt hat. Vor den anstehenden Länderspielen gegen die Niederlande und Frankreich hat der Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Julia Nagelsmann, gleich sieben Profis aus Baden-Württemberg nominiert - mit Deniz Undav, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt (alle VfB Stuttgart), Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) und Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) gleich fünf Neulinge, die noch nie für ein Länderspiel nominiert worden sind. Dagegen sind Keeper Oliver Baumann aus Hoffenheim und Mittelfeldspieler Chris Führich vom VfB ja fast schon alte Hasen. Groß war die Freude bei allen - Heidenheims Jan-Niklas Beste formulierte es so: "Damit geht für mich natürlich etwas in Erfüllung, wovon wahrscheinlich fast jeder kleine Junge in Deutschland träumt - so war das auch bei mir." Was Maximilian Beier zur Nominierung sagt, könnt ihr hier ansehen:

8:17 Uhr Landesregierung will schrittweise zurück zu G9 Seit Jahren gibt es in Baden-Württemberg Streit um G9: Befürworterinnen und Befürworter wollen so schnell wie möglich weg vom Turbo-Abi und zurück zum neunjährigen Gymnasium. Die Landesregierung hat jetzt bei einer öffentlichen Anhörung erklärt, schrittweise zu G9 zurückzukehren. Laut Volker Schebesta, CDU-Staatssekretär im Kultusministerium, soll mit den unteren Klassenstufen begonnen werden. Für die Mittelstufe soll es keine Wechseloption geben. Wann genau der erste Schritt beginnt, steht noch nicht fest - "frühestens zum Schuljahr 2025/2026", so Schebesta. Allerdings dürften bis dahin noch einige Hindernisse zu klären sein, beispielsweise fehlende Räume und fehlendes Personal. Baden-Württemberg Öffentliche Anhörung im Landtag BW will schrittweise zum neunjährigen Gymnasium zurückkehren Das Kultusministerium will die Rückkehr zu G9 von Klassenstufe zu Klassenstufe umsetzen. Schüler, die bereits ein Gymnasium besuchen, sollen vom Umstieg ausgeschlossen sein. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4

7:43 Uhr Friedrichshafener Klinikärzte nach schweren Vorwürfen freigestellt Die Ermittlungen gegen Klinikärzte des Medizin Campus Bodensee (MCB) in Friedrichshafen haben personelle Konsequenzen. Die Betroffenen seien vorläufig von ihrem Dienst am Patienten freigestellt worden, wie die Klinik gestern mitteilte. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen insgesamt fünf Mediziner des Klinikums, darunter auch ehemalige Mitarbeiter. Die Vorwürfe reichen vom Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung bis zum Anfangsverdacht des Abrechnungsbetrugs. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch den Suizid einer Oberärztin, die auf die mutmaßlichen Missstände hingewiesen hatte. Video herunterladen (75,8 MB | MP4)

7:01 Uhr Zugausfälle zwischen Karlsruhe und Wörth Schlechte Nachrichten für Pendler im Kreis Karlsruhe: Zwischen Karlsruhe und Wörth (Kreis Germersheim) fallen heute wieder viele Züge aus oder kommen deutlich zu spät. Das wirkt sich auch auf andere Verbindungen aus. Der Grund ist, dass dort jemand Kabel geklaut und in einem Kabelschacht der Bahn sämtliche Glasfaserkabel durchtrennt hat. Außerdem ist eine Weiche in Kandel (Kreis Germersheim) kaputt - das sorgt auch für Probleme beim Bahnverkehr zwischen Sinzheim-Winden (Kreis Rastatt) und Karlsruhe. Karlsruhe Nach Klau von Kupferkabeln Störung behoben: Züge zwischen Karlsruhe und Wörth fahren wieder Die Störung des Bahnverkehrs zwischen Karlsruhe und Wörth ist behoben. Grund dafür war ein besonders schwerer Fall von Kabeldiebstahl. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:47 Uhr So wird das Wetter am Freitag Nach einem frühlingshaften Donnerstag wird es heute wechselhafter. Der Morgen beginnt mit viel Sonne - vor allem im östlichen Teil von Baden-Württemberg. Von Westen her ziehen später erste Schauer ins Land. Am Nachmittag sind vereinzelt Gewitter möglich. Aber auch die Sonne setzt sich immer wieder mal durch. Die Höchstwerte liegen am Oberrhein bei bis zu 18 Grad. Zum Wochenende hin gehen die Temperaturen dann noch weiter runter und liegen nur noch zwischen 13 und 16 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,6 MB | MP4)

6:19 Uhr Das wird heute wichtig Wegen weiterer Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals fallen in Deutschland heute erneut Flüge aus. Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitglieder unter anderem am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zu Warnstreiks aufgerufen. Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag an einer Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Wörth (Kreis Germersheim) ein Glasfaserkabel durchtrennt und rund 150 Meter Kupferkabel gestohlen. Voraussichtlich bis heute Nachmittag kommt es deshalb zu erheblichen Einschränkungen im Regional- und S-Bahnverkehr.

6:06 Uhr Motorradfahrer tödlich verletzt Ein Motorradfahrer ist gestern Abend auf der A8 bei Pforzheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei heute früh meldete, wollte der 50-Jährige von der Autobahn abfahren und prallte an der Anschlussstelle Pforzheim-West auf einen Kleintransporter, der eine Panne hatte und ordnungsgemäß abgesichert auf dem Verzögerungsstreifen stand. Ein Sachverständiger soll das Unfallgeschehen jetzt rekonstruieren. Die Polizei sperrte die Fahrbahn Richtung Karlsruhe mehrere Stunden lang.

6:00 Uhr Strobl kritisiert neue Regeln für V-Leute Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die neuen Regeln für den Einsatz sogenannter Vertrauenspersonen der Polizei in kriminellen Milieus oder Extremisten-Kreisen scharf kritisiert. "Die neuen Regeln der Bundesregierung für V-Leute sind wie so viele Vorhaben der Ampel: zu bürokratisch, praxisfern und sie gefährden die innere Sicherheit", sagte Strobl. Der Gesetzentwurf mache der Polizei bei Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität das Leben schwer und schütze damit Schwerkriminelle. So würden das auch Richter und Generalstaatsanwälte sehen. Die Bundesregierung will für den Einsatz sogenannter Vertrauenspersonen der Polizei in kriminellen Milieus oder Extremisten-Kreisen erstmals detaillierte Regelungen festschreiben. Wie bei anderen verdeckten Maßnahmen soll in Zukunft auch der Einsatz von V-Personen "einer anfänglichen und einer fortlaufenden gerichtlichen Kontrolle unterliegen". Baden-Württemberg Pläne der Ampelkoalition BW-Innenminister Strobl hält neue Regeln für V-Leute für gefährlich Die Ampelkoalition will, dass V-Leute künftig einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Für Innenminister Strobl ist das nicht nur praxisfern - es gefährde auch die innere Sicherheit.