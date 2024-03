per Mail teilen

Es hat nicht gereicht: Amtsinhaber Stephan Neher (CDU) hat laut vorläufigem Ergebnis die absolute Mehrheit bei der OB-Wahl in Rottenburg verfehlt.

Der amtierende Oberbürgermeister von Rottenburg (Kreis Tübingen), Stephan Neher (CDU), hat bei der OB-Wahl die absolute Mehrheit verfehlt. Laut vorläufigem Ergebnis kam Neher auf 49,87 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei kam der Allgemeinmediziner Klaus Weber (parteilos) mit 25,79 Prozent. Für den Amtsinhaber ein enttäuschendes Ergebnis:

Der Wahlabend in Rottenburg: ein Wimpernschlagfinale

Der Wahlabend war an Spannung nicht zu überbieten: Neher hatte bei der Auszählung der Stimmen zeitweise mit 55 Prozent vorne gelegen. Als dann jedoch 37 der 38 Rottenburger Wahlbezirke ausgezählt waren, war er abgerutscht auf 49,95 Prozent. Am Ende war es sogar noch etwas weniger. Laut Wahlleiter fehlen Neher 20 Stimmen zur absoluten Mehrheit. Die Stimmen sollen bis morgen Abend noch einmal nachgezählt werden. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 46 Prozent.

Neher dürfte das Ergebnis als Denkzettel aus der Bevölkerung werten. Denn in den vergangenen Jahren war immer wieder Kritik an seinem Führungsstil laut geworden.

Immer wieder Kritik am Führungsstil

Viele Rottenburger sind der Meinung, dass sie aus dem Rathaus nicht rechtzeitig oder nur einseitig über Entscheidungsprozesse informiert werden. Das lasten sie vor allem OB Neher an. Die Bürgerschaft hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach gegen die Politik von oben zur Wehr gesetzt:

Bei einem Bürgerentscheid über den Erhalt des baufälligen Rottenburger Schlachthofs kassierte der OB vor gut einem Jahr eine Niederlage: Der OB und der Gemeinderat hatten gegen des Erhalt des Schlachthofs entschieden. Stattdessen sollte sich Rottenburg an einem nahe gelegenen Schlachthof in Gärtringen (Kreis Böblingen) beteiligen. Diese Entscheidung kippte die Bürgerschaft aber per Bürgerentscheid.

Gehen bei der Rottenburger Oberbürgermeisterwahl in die Stichwahl: Klaus Weber (links) und Stephan Neher (rechts). SWR SWR / Tobias Faißt

Schlachthof auch Thema im Wahlkampf

Der Streit um den Erhalt des Schlachthofs warf seine Schatten dann auch bis in den OB-Wahlkampf hinein. Unter den drei Gegenkandidaten, die Stephan Neher den Chefsessel im Rottenburger Rathaus abjagen wollten, war unter anderem auch der Sprecher der Bürgerinitiative für den Erhalt des Schlachthofs, Klaus Weber. Der sagte dem SWR, er werte sein Ergebnis als Erfolg - und als einen Hinweis aus der Bevölkerung an Oberbürgermeister Neher, dass nicht alles gut laufe.

Klaus Weber: "Bin immer noch auf Sieg gebürstet"

Weber glaubt, dass er bei der Stichwahl Chancen auf den Chefsessel im Rathaus hat. Sollte er unterliegen, könne er das auch akzeptieren, so der Allgemeinmediziner, der nach eigenen Angaben einen "Graswurzelwahlkampf" ohne viel Geld und ohne die Unterstützung einer Partei geführt hatte.

Ohne Parteienrückhalt nur aus der Bevölkerung raus so ein Ergebnis ist einfach schon mal toll und jetzt geht's dann weiter - und das wird aufregend!

Stephan Neher - ein ungewöhnlicher CDU-Mann

Stephan Neher ist seit 2008 Oberbürgermeister in Rottenburg. Bei der Wahl zu seiner dritten Amtszeit hatte der CDU-Mann auch die Unterstützung der Rottenburger SPD und der Rottenburger Grünen. Neher gilt für viele nicht als typischer CDUler - vor allem wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen. Anders als viele seiner Parteifreunde pflegt Neher in Rottenburg ausdrücklich eine Willkommenspolitik.

Die Stadt hat sich während seiner Amtszeit 2019 zum "Sicheren Hafen" erklärt. Das heißt: Rottenburg wäre bereit mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als es eigentlich muss. Außerdem leistete die Stadt in den vergangenen Jahren vorbildliche Integrationsarbeit für ukrainische Flüchtlinge. So wurde zum Beispiel eine Schule für Kinder eröffnet, die aus der Ukraine geflüchtet sind.