Große Mehrheit stimmt für Schlachthof in Rottenburg

Am Sonntag haben die Menschen in Rottenburg in einem Bürgerentscheid für den Erhalt des regionalen Schlachthofs gestimmt. Über 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler sagten ja.

Die Rottenburger Bürger haben sich am Sonntag eindeutig für den Erhalt des Schlachthofs am Neckarufer ausgesprochen. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis gab es in Rottenburg (Kreis Tübingen) 80,94 Prozent Ja-Stimmen und 19,06 Prozent Nein-Stimmen. Insgesamt stimmten 11.273 Bürgerinnen und Bürger ab. Damit ist klar, dass sich die Stadt nicht an einer Sanierung des Schlachthofs in Gärtringen (Kreis Böblingen) beteiligen wird.

Jubel nach Bürgerentscheid zu Schlachthof

Nach der Stimmauszählung gab es im Rottenburger Rathaus Jubel. Rund 50 Menschen kamen, um das Ergebnis auf einer Leinwand im Rathaus-Foyer zu verfolgen. Der Sprecher der Bürgerinitiative, die für den regionalen Schlachthof kämpft, Klaus Weber, war erleichtert. "Wir sind sehr froh. Der Einsatz und die Mühen vor allem in den vergangenen Monaten haben sich gelohnt". Jetzt müssten Stadtverwaltung und Bürger zusammen eine Lösung für den Schlachthof und das Quartier finden, so Weber. Das Quorum wurde mit 9.125 Ja-Stimmen erreicht. 7.000 Stimmen waren nötig.

Glückwünsche von Oberbürgermeister Neher

Der Rottenburger Oberbürgermeister Stephan Neher beglückwünschte die Befürworter des Schlachthofs nach der Auszählung. Jetzt müsse man sehen, was man aus der Entscheidung machen könne, so Neher. Die Stadt plane nun mit einem Schlachthof in der Stadt. Neher hatte sich für den Schlachthof in Gärtringen im Kreis Böblingen ausgesprochen, der saniert werden soll.