So will die Stadt Rottenburg Kindern aus der Ukraine helfen

per Mail teilen

In Rottenburg (Kreis Tübingen) gibt es jetzt ein Angebot für geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Unterricht und Spielgruppen sollen beim Ankommen und Deutschlernen helfen.

Ungefähr 250 Menschen sind mittlerweile aus der Ukraine nach Rottenburg geflohen. Die Hälfte von ihnen ist unter 18 Jahre alt, sagt Oberbürgermeister Stephan Neher (CDU). Für die Kinder und Jugendlichen, die den Krieg in ihrer Heimat erleben mussten, hat die Stadt ein eigenes Angebot geschaffen. Es wird lange dauern, bis sie hier richtig angekommen sein werden. Die Stadt will ihnen dabei helfen.

Spielen, Basteln, Lernen: So will Rottenburg helfen

Ostereier Bemalen, Namensschilder schreiben, Fangen spielen: Langsam gewöhnen sich die ukrainischen Kinder und Jugendlichen an ihr neues Umfeld. Schulpflichtig sind die Kinder und Jugendlichen erst einmal nicht. Wer will, kann sich aber an einer regulären Schule anmelden, sagt Angelika Thomma, Leiterin der städtischen Abteilung Schule und Sport. Viele seien aber noch unsicher etwa wegen der Sprache. Für diese Kinder gibt es ein eigenes Angebot: Sie können seit Montag zu einem freiwilligen Unterricht kommen.

"Es ist immer das Ziel, dass die Kinder so schnell wie möglich in die Regelschule wechseln."

Hilfe für ukrainische Kinder in Rottenburg SWR Miriam Plappert

Rottenburg bietet Unterricht für Kinder aus der Ukraine

Den Unterricht gibt es immer vormittags von 8 bis 12 Uhr. Die Kleinsten spielen in der Spielgruppe, für ältere Kinder ab sechs Jahren steht unter anderem Deutsch auf dem Stundenplan. Unterrichtet wird von Ehrenamtlichen. Eine von ihnen ist die Rottenburgerin Jasmin Schäftlein. Ukrainisch spricht sie nicht, die Verständigung funktioniere trotzdem ganz gut, sagt sie. Zwei Kinder in der Gruppe sprechen Englisch und übersetzen für die anderen. Und alternativ gehe es auch mit Hand und Fuß.

Manche Helfer können Ukrainisch

Auch Muttersprachler haben sich als ehrenamtliche Lehrer gemeldet. Olga Köppl ist in der Ukraine aufgewachsen und lebt seit fünf Jahren in Rottenburg. Für sie sei sofort klar gewesen, dass sie helfen will, sagt sie. Die Kinder und Jugendlichen kämen ganz gut zurecht.

"Die Situation ist schon schwierig, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es die Menschen kaputt gemacht hat. Die sind stark."

Unterricht fürs Ankommen nach der Flucht

Um Leistung soll es bei dem freiwilligen Unterricht nicht gehen, so die Stadt. Der Unterricht soll beim Ankommen helfen. Die Stadt rechnet mit mindestens 150 weiteren Flüchtlingen aus der Ukraine. Das sei kein Problem, sagt Oberbürgermeister Neher.

"Wir haben uns immer dazu bekannt, auch mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als uns ein Verteilerschlüssel zuweisen würde."

Solange Ehrenamtliche und die Stadtverwaltung weiter mit anpacken, schaffe man das, ist sich der Oberbürgermeister sicher.