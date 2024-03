In Friedrichshafen beginnt am Mittwoch die "Internationale Bodenseemesse", kurz "IBO". Sie feiert in diesem Jahr quasi ihren 75. Geburtstag. Erwartet werden über 500 Aussteller.

Jubiläumsstimmung in Friedrichshafen: Die am Mittwoch beginnende Verbrauchermesse "IBO" findet zum 75. Mal statt. Auf einer Gesamtfläche von 1.300 Quadratmetern zeigen über 500 Aussteller Produkte rund um die Themen Wohnen und Bauen, Gartengestaltung und Lifestyle. Mit einer eigenen Jugendhalle will die Messe Friedrichshafen GmbH eigenen Angaben zufolge neue Publikumspotenziale erschließen.

Erstmals stattgefunden hatte die "IBO" im Frühjahr 1950. Mit wenigen Zelten und Verkaufsständen auf einem Schulhof in Friedrichshafen präsentierten erste Aussteller Gurkenhobel, Schuhputz-Apparaturen oder Küchenmaschinen. Also alles, was seinerzeit in den Haushalten der goldenen 1950er Jahre gebraucht wurde, heißt es von der Messe.

So fing alles an: Die Messe "IBO" startete in den 1950er Jahren mit wenigen Zelten und Verkaufsständen auf einem Schulhof. Pressestelle Messe Friedrichshafen

Umzug auf neues Messegelände bringt Modernisierung

75 Jahre später zeigt sich die Messe auf dem 2002 eröffneten neuen Messegelände in Friedrichshafen mit einem deutlich moderneren Gesicht. So spielen auch unterhaltende Elemente eine Rolle. Vom musikalischen Wiesnzauber bis zur Europapark-Show - laut Messechef Klaus Wellmann wurde das Angebot neu inszeniert und sei voller Überraschungen.

Messe erwartet mehr als 50.000 Besucher

Nach Jahren der Corona-Pandemie und hoher Inflation hoffen die Messemacher dieses Jahr auf ein wieder besseres Konsumklima sowie ein wenig mehr Besucherinnen und Besucher als im vergangenen Jahr. Damals kamen rund 50.000 Besucherinnen und Besucher. Die "IBO" in Friedrichshafen dauert fünf Tage und geht bis Sonntag.