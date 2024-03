Unser täglich frisch gehaltener Einblick ins Apfelblütengeschehen in Deutschland und drumherum.

18. März 2024 +++ Willkommen zum Apfelblüten-Liveticker 2024! +++ Eigentlich wollten wir erst am 20. März, zum kalendarischen Frühlingsbeginn, mit dem Ticker loslegen. Aber da draußen ist es so warm, dass uns sowohl vom Bodensee als auch aus dem Jagsttal und aus dem Thüringer Becken geöffnete Blattknospen im „Mausohrstadium“ gemeldet wurden. Und aus Bonn kam sogar ein Foto, dass sehr wahrscheinlich eine erste geöffnete Apfelblüte zeigt. Ein Birnbaum ist es jedenfalls nicht, die Blütenknospen auf dem Bild sehen ganz nach Apfel aus. Ist aber noch ein superseltener Einzelfall. Wann und wo beginnt die großflächige Apfelblüte in Deutschland? Beobachtungen bitte über unser leicht auszufüllendes Meldeformular an uns schicken! +++ 16.33 Uhr Aus Aachen-Soers die Nachricht, dass dort ein Balkonapfelbaum blüht - dann folgen die Freilandbäume in der Regel wenige Tage später.+++