Die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 ist - bis jetzt - für Dezember 2025 geplant. Am Mittwoch tagte der Aufsichtsrat der Bahn. Eine Entscheidung über den Starttermin gibt es aber wohl erst im Juni.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat am Mittwoch in Berlin beraten. Dabei sollte es auch um den Starttermin von Stuttgart 21 gehen. Allerdings: Eine Entscheidung, ob und wie der geplante Eröffnungstermin zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 gehalten wird, gibt es nach SWR-Informationen nicht. Nun will das Gremium offenbar im Juni erneut darüber beraten.

Seit Monaten wird über den Starttermin von Stuttgart 21 spekuliert. Die Deutsche Bahn hatte bisher stets auf ihre Planungen verwiesen. Doch Recherchen des SWR und anderer Medien haben ergeben, dass dieser Termin für die Bahn nicht zu halten sein wird. Ein Grund: Probleme mit der digitalen Sicherungstechnik ETCS (European Train Control System).

Im Gespräch ist eine Teilinbetriebnahme des Tiefbahnhofs, der alte Kopfbahnhof müsste dann weiter in Betrieb bleiben. Alternativ könnte der Start ganz verschoben werden, auf 2026 oder 2027. Am Mittwoch wurde der Aufsichtsrat in Berlin durch den Bahnvorstand über den aktuellen Stand des Projekts informiert. Am Freitag sollen die Projektpartner von Stuttgart 21 in Kenntnis gesetzt werden. Das sind die Stadt Stuttgart, das Land Baden-Württemberg, der Verband Region Stuttgart und der Flughafen.

Der Druck auf die Bahn steigt

Vergangene Woche äußerte sich der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann zur Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs. Er plädierte für eine spätere Inbetriebnahme, um genügend Zeit für Testläufe zu haben. "Es wäre eine Möglichkeit, dass man Ende 2025 mit dem Erproben und Üben anfängt - und wenn es dann sitzt, macht man erst den Wechsel und nicht vorher", schlug der Verkehrsminister vor. Im Dezember bereits sagte Hermann im SWR:

Einen Holperstart können wir uns nicht leisten.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rechnet allerdings genau damit. Ohne Holpern werde der Bahnhof wohl kaum eröffnet, sagte er in der Landespressekonferenz am Dienstag vergangene Woche. "Die Frage ist nur, wer holpert wie lange und wie stark." Hinsichtlich des Starts zeigte er sich skeptisch.

So sah es im Januar 2024 in der künftigen Bahnhofshalle von Stuttgart 21 aus. Unter den Lichtaugen werden noch Gleise und Bahnsteige gebaut. SWR

Spekulationen am Rande der Montagsdemo in Stuttgart

Bei der 700. Montagsdemo gegen S21 in Stuttgart wurde ebenfalls über den Start des Bahnprojekts spekuliert. Der Betrieb von Kopfbahnhof und Tiefbahnhof parallel sei jahrelang ein großes Tabu gewesen, inzwischen werde genau das aber als mögliche Lösung diskutiert, erklärte Thomas Adler, Organisator der wöchentlichen Montagsdemos. Viele Stuttgart 21-Gegnerinnen und Gegner fordern seit Jahren einen so genannten "Kombi-Bahnhof", also einen dauerhaften Parallelbetrieb von Kopf- und Tiefbahnhof, wie etwa in Zürich.

Kombi-Betrieb als Lösung für die Gäubahn?

Ein Kombi-Bahnhof könnte auch ein weiteres Problem lösen: Nach bisheriger Planung würde die Gäubahn von Stuttgart nach Singen und weiter nach Zürich über Jahre vom Hauptbahnhof Stuttgart abgekoppelt. Dagegen klagt die Deutsche Umwelthilfe vor dem Bundesverwaltungsgericht in Mannheim. Bliebe der Kopfbahnhof in Betrieb, könne die Gäubahn weiterhin direkt bis zum Hauptbahnhof durchfahren, so deren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. An den Aufsichtsrat richtete er eine konkrete Forderung:

Der Aufsichtsrat soll eine mutige Entscheidung treffen und dauerhaft den Kopfbahnhof erhalten. Den brauchen wir, um dauerhaft die Verkehre in Stuttgart sicherzustellen. Der Tiefbahnhof allein ist dazu nicht in der Lage.

Spätere Inbetriebnahme würde Wohnungsbau in Stuttgart verzögern

Dass es soweit kommt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Denn die Stadt Stuttgart plant auf dem Gleisvorfeld, wo jetzt noch Züge fahren, einen ganz neuen Stadtteil, das Rosensteinquartier. Je länger der Kopfbahnhof in Betrieb bleibt, umso später können die Arbeiten für die Wohnungen und Geschäftshäuser beginnen. Mieterverein und Stadt Stuttgart drängen auf eine schnelle Umsetzung der Pläne. Die Stadt Stuttgart wollte sich im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung nicht zu möglichen Folgen für die Stadtplanung äußern.