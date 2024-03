Am Mittwochabend ist die "Baywatch"-Badehose von David Hasselhoff in den USA versteigert worden. Das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau hat den Zuschlag bekommen.

Seit dem späten Mittwochabend ist das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) stolzer Besitzer der original Badehose von David Hasselhoff aus der Kult-Fernsehserie "Baywatch". Denn die wurde am Abend in Dallas in den USA versteigert - und die Bad Rappenauer haben online mitgeboten. Jetzt sei die Freude "natürlich beim ganzen Team riesengroß", berichtet Museums-Sprecher Severin Schuler.

Wir sind sehr froh, dass die Badehose [...] bald in unserer Sammlung neben dem Pamela-Anderson-Badeanzug zu sehen sein wird.

Schon einige prominente Bikinis in Bad Rappenau

Es ist nicht das erste Stück Bademode in Bad Rappenau, das schon von Stars und Sternchen getragen wurde. Als fehlendes Puzzleteil bezeichnet Schuler deshalb die handsignierte "Baywatch"-Hose, denn sie ist das Pendant zum Badeanzug von Pamela Anderson, die in den 90er Jahren an der Seite von David Hasselhoff als Rettungsschwimmerin in "Baywatch" zum Sex-Idol aufstieg. Ihren roten Badeanzug hat das Museum vergangenes Jahr für rund 30.000 Euro ersteigert.

Beim Badehosenpreis war im Vorfeld alles offen. Museumssprecher Schuler schätzte im Vorfeld: Man werde sich in einem vierstelligen Bereich bewegen. Und er sollte recht behalten. Gleich zu Beginn der Auktion bekam das Museum den Zuschlag: "Insgesamt 3.000 Dollar mit Nebenkosten müssen wir dafür bezahlen", sagte Schuler und freut sich über den fairen Preis. Denn alle Stücke, die danach versteigert wurden, hätten weit mehr gekostet.

David Hasselhoff in seiner legendären "Baywatch"-Badehose bei einem Werbetermin am Bondi Beach in Australien im Jahr 2011. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/AAP | Ian Waldie

Hasselhoffs Badehose neben "wertvollstem Bikini der Welt"

Die Badehose reiht sich dann in einigen Wochen ein neben einen Badeanzug von Marilyn Monroe ein, ein weiteres Original von Amy Winehouse sowie 13 der bekannten 17 erhaltenen Bikinis des Bikini-Erfinders Louis Réard; darunter auch der als "wertvollster Bikini der Welt" präsentierte goldene Bikini von Réard.