Zwei Polizisten der Reiterstaffel Mannheim stehen seit Ende Februar wegen Tierquälerei vor Gericht. Laut Anklage haben sie mehrfach Dienstpferde malträtiert.

Zwei Polizeibeamte der Mannheimer Reiterstaffel sollen Dienstpferde mit Dosen, Schlägen und Pfefferpaste gequält haben. Am Donnerstag könnte am Amtsgericht in Mannheim das Urteil fallen.

Vorwürfe gegen die Polizeibeamten: Schläge und Klappergeräusche

Den Beamten wird zur Last gelegt, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Sie sollen ihren Dienstpferden Schmerzen zugefügt haben. Die Taten sollen sich in den Jahren 2019 bis 2021 ereignet haben.

Dem einen Polizisten wirft die Staatsanwaltschaft vor, einen Jutesack voller Konserven an einem Dienstpferd befestigt zu haben. Durch die Klappergeräusche sei das Tier in Panik geraten und bis zur Erschöpfung herumgaloppiert. Außerdem soll der Beamte ein Pferd mit einer Reitgerte so heftig geschlagen haben, dass es sich auf die Hinterbeine stellte und aus der Box fliehen wollte.

Der zweite Polizist soll unter anderem am Futtertrog eines Pferdes eine Pfefferpaste aufgetragen haben, um das Pferd wegen Fehlverhaltens zu bestrafen. Auch er soll das Pferd geschlagen haben.

Tierschutz-Expertin sagt am Donnerstag aus

Zum Prozess kam es laut Gericht deshalb, weil die beiden Beamten Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatten. Am Donnerstag wird zunächst eine Sachverständige zum Thema Tierschutz aussagen. Im Anschluss könnte es ein Urteil geben. Ein Sprecher der Göppinger Polizeibehörde hat angekündigt, nach Verkündung eines Urteils zu prüfen, ob gegen die beiden Beamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird.