Stephanie Ley arbeitet seit Oktober 2000 als multimediale Reporterin, Fernsehen- und Online-Redakteurin bei SWR Aktuell.

Stephanie Ley, SWR Studio Mannheim SWR

Stephanie Ley ist am Niederrhein aufgewachsen. Nach dem Studium der Germanistik an der Universität Köln absolvierte sie ein Volontariat beim Privatfunk. Danach war sie als Freie Journalistin unter anderem für den Deutschlandfunk (DLF), den Westdeutschen Rundfunk (WDR) und die Deutsche Welle (DW) tätig. Im Jahr 2000 wechselte Stephanie Ley zum Südwestrundfunk (SWR) in das Landesstudio Mannheim-Ludwigshafen. Von dort aus erstellt sie Beiträge und Reportagen für Fernsehen, Radio und Online. Ihre Schwerpunkte in der Berichterstattung liegen bei Umwelt-, Energie- und Mobilitätsthemen.