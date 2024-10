Immer wieder rückt die Polizei im Raum Stuttgart wegen Autokorsos bei türkischen Hochzeiten an. Zuletzt sollen Schreckschüsse auf der A81 gefallen sein. Gehören Korsos zur Tradition?

Immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen, wenn durch Autokorsos der Straßenverkehr gestört wird. Zuletzt hatten offenbar Hochzeitsgäste im Engelbergtunnel auf der A81 (Kreis Böblingen) für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Laut der Polizei in Stuttgart kommt es häufiger vor, dass Menschen sich bei der Polizei melden, wenn sie sich im Straßenverkehr durch Hochzeitskorsos gestört fühlen. "Oft hat sich schon alles aufgelöst, bis wir da sind", sagte ein Sprecher der Polizei in Stuttgart dem SWR. Selten müsse man wirklich eingreifen. Aber wenn es zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten komme, dann könne eine Feier auch unschön enden, erklärt der Polizeisprecher.

Das sagt eine Hochzeitsplanerin zu Autokorsos bei türkischen Hochzeiten

Aylin Bektas ist als Hochzeitsplanerin auf türkische Hochzeiten im Raum Stuttgart sowie Karlsruhe und Pforzheim spezialisiert. Mit ihrer Agentur "Arslan Event" berät sie junge Brautpaare - auch zu türkischen Hochzeitsbräuchen.

Sie sieht Autokorsos kritisch. Wenn festlich und mit teuren Autos zum Fest gefahren werde, dann diene das oft vor allem der Inszenierung für soziale Medien, so Bektas. Sie ist sich sicher: Korsos gehören nicht zu einer traditionell türkischen Hochzeit. Lärm zu machen, habe zwar schon in früheren Zeiten eine Rolle bei Feiern in der Türkei gespielt. Aber deshalb heutzutage Krach, zum Beispiel mit Schreckschusspistolen zu machen, findet sie nicht in Ordnung. Das erkläre sie auch Brautpaaren, wenn sie darauf angesprochen werde. Und sie führt aus: "Autobahnblockaden und Lärm auf der Straße haben nichts mit türkischer Hochzeitstradition zu tun".

Laut mit Trommeln und Flöten feiern: Bitte vorher die Nachbarn fragen

Auf traditionelle Elemente bei türkischen Hochzeitsfeiern im Raum Stuttgart legt die Hochzeitsplanerin dennoch wert. "Die Braut wird traditionell mit Trommeln und Flöten Zuhause abgeholt", erklärt sie. Bei den Hochzeitsvorbereitungen ist ihr Rat: Mit den Nachbarn klären, ob laute Musik in Ordnung geht. "Oft freuen die sich und feiern mit." Das habe sie mehrfach erlebt.

Vorfälle bei Hochzeiten lösen Debatten aus

Dass nach Vorfällen wie im Engelbergtunnel über angemessenes Verhalten bei Hochzeiten diskutiert wird, findet die türkische Hochzeitsplanerin Bektas gut. Wer sich bei Autokorsos auf der Straße rücksichtslos verhält, riskiert die Feier wegen eines Polizeieinsatzes zu ruinieren. "Das lohnt sich nicht", so Bektas. Sie hat schon von Hochzeiten gehört, bei denen die Polizei die Personalien aller aufgenommen und auf Waffen kontrolliert habe.

Auch ein Sprecher der Polizei Stuttgart weist darauf hin: "Wenn es den Verdacht auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten bei einem Hochzeitskorso oder einer Feier gibt, müssen wir einschreiten." Auch wenn das Familienfeiern wie Hochzeiten stören oder sogar beenden würde.