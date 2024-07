Im EM-Achtelfinale hat die Türkei am Dienstagabend gegen Österreich gewonnen. Den Sieg haben die Fans in Stuttgart ausgiebig gefeiert. Teilweise mussten Straßen gesperrt werden.

Laut, wild, aber weitestgehend friedlich, so beschreibt die Polizei die feiernden Türkei-Fans in Stuttgart in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Im Zentrum mussten die Einsatzkräfte den Verkehr zum Teil umleiten, weil ein riesiger Autokorso die Straßen innerhalb des Cityrings blockierte. Gegen 1 Uhr habe sich der Verkehr wieder normalisiert, sagte eine Polizeisprecherin.

Partys in der Region Stuttgart

Tausende Menschen waren auch in der Region Stuttgart unterwegs, um den Sieg der türkischen Nationalmannschaft zu feiern. Manche zündeten illegale Pyrotechnik; es sei zu einzelnen Beleidigungen gekommen, so die Polizei. In Göppingen veranstalteten Fans einen Marsch in die Innenstadt statt eines Autokorsos. In Ludwigsburg und Böblingen feierten etwa 3.000 Fans noch bis tief in die Nacht den Einzug der Türkei ins Viertelfinale.

Fans in Ludwigsburg angegriffen und beraubt

In Ludwigsburg sind laut Polizei gegen 0:30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs ein 20-jähriger und ein 21-jähriger türkischer Fußballfan angriffen und beraubt worden. Den Angaben nach gerieten die Beiden zunächst mit einer noch unbekannten Gruppe junger Männer am Bahnhof in Streit. Nachdem sich der verbale Konflikt über die Leonberger Straße bis in die Karlstraße verlagerte, hätten mehrere Personen aus der Gruppe heraus die beiden Fußballfans angegriffen.

Hierbei wurde der 21-Jährige mit Schlägen und Tritten attackiert und mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Auch der 20-Jährige wurde mit Tritten sowie Faust- und Gürtelschlägen verletzt. Zudem raubten die Täter das Mobiltelefon sowie Bargeld des 20-Jährigen. Beide Fans wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei der sofort anschließenden Fahndung konnte die Polizei zwei 19-jährige Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Ludwigsburg zu melden.

Überraschender Sieg im Achtelfinale

Erstmals seit 2008 hat die türkische Nationalmannschaft das Viertelfinale einer Fußball-Europameisterschaft erreicht. In Leipzig gewannen die Türken mit 2:1 in einem dramatischen Spiel gegen Österreich.