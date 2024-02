Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:49 Uhr Schlägerei in Stuttgart-Zuffenhausen In Stuttgart-Zuffenhausen hat es in der Nacht eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gegeben. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten lösten die Schlägerei auf und nahm die Personalien der Beteiligten auf. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Gewaltserie in der Region Stuttgart.

9:14 Uhr Spontane Hochzeiten - Aktion am Wochenende in Pforzheim Spontan kirchlich heiraten - ohne großes Fest und lange Vorbereitungszeit. Das war am Wochenende bei einer Aktion der evangelischen Kirche in Pforzheim möglich. Paare jeden Alters hätten sich gemeldet, erzählen die fünf Pfarrerinnen und Pfarrer, die die Trauungen durchführten. Das Interesse sei so groß gewesen, dass an die ursprünglich eintägige Aktion noch ein zweiter "Hochzeitstag" drangehängt wurde. Und auch dieser sei schnell ausgebucht gewesen - wobei im Angebot nicht nur Trauungen waren. Auch Segnungen oder das Erneuern des Eheversprechens waren möglich. Voraussetzung für die Hochzeit war allerdings, dass die standesamtliche Trauung schon stattgefunden hatte und mindestens einer der Brautleute evangelisch ist. Pforzheim Heiraten ohne großes Fest und lange Vorbereitungszeit Evangelische Kirche in Pforzheim ermöglicht spontane Hochzeiten Spontan kirchlich heiraten - ohne großes Fest und lange Vorbereitungszeit. Das war am Wochenende bei einer Aktion der evangelischen Kirche in Pforzheim möglich.

8:48 Uhr Ermittlungen wegen Gaffer-Video nach Stadtbahnunfall in Stuttgart Nach dem Stadtbahnunfall in Stuttgart vom Freitag mit 15 Verletzten ermittelt die Polizei wegen eines Gaffervideos gegen eine unbekannte Person. Sie soll die schwer verletzte Stadtbahn-Fahrerin gefilmt haben - statt Erste Hilfe zu leisten.

8:11 Uhr Gefahrenlage: Campus der Waldorf-Schule bleibt heute geschlossen Wegen einer Gefahrenlage bleibt heute der Campus der Waldorf-Schule im Aalen-Hirschbach geschlossen. Laut einem Bericht der "Schwäbischen Post" bestehe der Verdacht, dass sich ein Amoklauf auf dem Campus ereignen könne. Dies teilten gestern die Führungsgremien der Schule in einer E-Mail an die Familien der Kinder von Schule, Kindergarten und Waldkindergarten mit. Das Polizeipräsidium Aalen betont, dass die Schließung ohne Absprache mit der Polizei erfolgt sei.

7:29 Uhr Lange "Ekel-Liste" im Kreis Rastatt Finden Lebensmittelkontrolleure ernsthafte Verstöße zum Beispiel gegen Hygienevorschriften in Restaurants, landen diese auf Warnlisten. Im Landkreis Rastatt gab es zuletzt besonders viele, so ein Mitarbeiter der dortigen Behörden. Das liege daran, dass immer mehr Menschen versuchen, Restaurants oder andere Lebensmittelgeschäfte zu eröffnen, ohne eine entsprechende Ausbildung abgeschlossen zu haben, heißt es. Darüber hinaus sei aber auch die Gesetzgebung strenger geworden. Eine Veröffentlichung gebe es dennoch nicht wegen Kleinigkeiten. "Leichte Mängel reichen nicht für die Ekel-Liste", sagte der Lebensmittelkontrolleur. Rastatt, Bühl Immer häufiger Einträge Kreis Rastatt: Darum landen immer mehr Betriebe auf der Ekelliste Immer häufiger erwischt es Betriebe im Kreis Rastatt: ein Eintrag auf der sogenannten Ekelliste. Ein Lebensmittelkontrolleur aus Rastatt erzählt, warum das so ist.

7:25 Uhr Die Wetteraussichten für BW Ein vom Atlantik kommendes Tief sorgt heute für mehr Wolken in Baden-Württemberg. Zwischendurch kann es immer wieder regnen. Die Temperaturen steigen auf 7 Grad am Titisee und bis 13 Grad am Rhein. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus östlicher Richtung.

7:07 Uhr Leuchtender Berg: Traktoren-Demo in Cleebronn Rund 500 Traktoren haben gestern den Michaelsberg bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) zum Leuchten gebracht. Hintergrund war eine Protestaktion von Landwirtinnen und Landwirten aus der Region. Die Bauern begründen den Protest mit den anhaltenden politischen Problemen. Es gehe neben dem geplanten Subventionsabbau beim Agrardiesel auch um einheitliche Produktionsstandards innerhalb der EU und Bürokratieabbau. Zudem werden Lösungen für die schlechte Lage im Weinbau gefordert. Alles blieb friedlich, auch Zwischenrufe bei den einzelnen Redebeiträgen von Politikern und Bauernvertretern gab es nicht. Cleebronn Protestaktion mit rund 1.200 Teilnehmenden Rund 500 Traktoren bringen Michaelsberg in Cleebronn zum Leuchten Rund 500 Traktoren haben am Sonntagabend den Michaelsberg bei Cleebronn zum Leuchten gebracht. Hintergrund war eine Protestaktion von Landwirtinnen und Landwirten aus der Region.

6:43 Uhr Brand in der Walldorfer Astoria-Halle Bei einem Brand in der Walldorfer Astoria-Halle (Rhein-Neckar-Kreis) sind gestern zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war offenbar in der Restaurant-Küche unter der Halle ausgebrochen. Besondere Situation: Zur gleichen Zeit wurde in der Halle ein Handballspiel ausgetragen. Die Einsatzkräfte brachten etwa 50 Personen vorsorglich in Sicherheit. Ein größerer Schaden entstand laut Polizei wohl nicht. Später kam heraus, was zum Brand geführt hatte: Auf dem Herd hatte sich eine Pfanne mit Fett entzündet. Walldorf Sporthalle evakuiert Feuerwehreinsatz in Walldorfer Astoria-Halle In der Walldorfer Astoria-Halle ist am Sonntag ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt und der Spielbetrieb musste unterbrochen werden.

6:35 Uhr Großaufgebot der Polizei bei Fastenpredigt von Winfried Kretschmann Bei der Fastenpredigt von Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Kirche in Uttenweiler (Kreis Biberach) ist die Polizei gestern mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Erwartete Demonstrationen blieben zunächst allerdings aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Fastenpredigt sei somit friedlich verlaufen, so ein Sprecher. Eine Reiterstaffel, ein Hubschrauber sowie weitere Einsatzkräfte waren vor Ort. Warum war so viel Polizei da? Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bedankte sich nach der Fastenpredigt in Uttenweiler (Kreis Biberach) bei der Polizei für ihren Einsatz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Florian Bodenmüller Kretschmann sagte, dass die hohe Polizeipräsenz wegen der Vorfälle am Aschermittwoch notwendig sei. Beim politischen Aschermittwoch in Schorndorf vor mehr als einer Woche behinderten Störer die Abreise der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang. Zuvor war in Biberach eine geplante Veranstaltung mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und anderen prominenten Grünen - darunter auch Kretschmann - kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden, nachdem eine Demonstration aus dem Ruder gelaufen war.

6:25 Uhr Parteitag der AfD in BW eskaliert In Rottweil hat sich die AfD in Baden-Württemberg am Wochenende eine chaotische Veranstaltung geliefert. Nach dem Durcheinander hat Alice Weidel, AfD-Bundessprecherin, ihre parteiinternen Gegner um den Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel im SWR-Interview heftig kritisiert: "Das sind vor allem Leute, die gegen die Partei arbeiten." Diese hätten am Samstag versucht, den Parteitag "zu sabotieren". Weidel ist sich sicher: "Das ist natürlich eine Parteischädigung gewesen. Das lässt sich auch nicht mehr von der Hand weisen." Zudem sind die beiden Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier und Emil Sänze im Amt bestätigt worden. Zuvor hatte sich AfD in Rottweil eine stundenlange Auseinandersetzung um die Abhaltung ihres Parteitags geliefert. Unter anderem hatten Vorstandsmitglieder am Samstag auf offener Bühne gestritten und sich gegenseitig die Mikrofone abgeschaltet.

6:14 Uhr Ein Toter nach Brand in Asylunterkunft Gleich eine wichtige Nachricht von gestern Abend: Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen (Kreis Donau-Ries/Bayern) ist ein Mensch gestorben. Drei weitere Personen erlitten leichte bis schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am späten Sonntagabend mitteilte. Die Ursache des Brandes war demnach noch unklar. Laut Polizei ist die Unterkunft nicht mehr bewohnbar. Die rund fünfzig Bewohner wurden vorerst in einer Halle untergebracht. Der Schaden sowie weitere Details sind noch nicht bekannt. Nördlingen Brandursache noch unklar Brand in Asylunterkunft in Nördlingen - ein Toter, mehrere Verletzte Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen ist ein Mann gestorben, weitere Menschen wurden verletzt. Zur Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Wirtschaftsgrößen gründen das neue Bündnis "Wirtschaft für Demokratie". Dafür kommt der Bundespräsident heute nach Stuttgart und spricht im LOOK21, der Hauptgeschäftsstelle des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, auf der Veranstaltung "Für Demokratie und gegen Extremismus". Organisiert wird der Tag von Südwestmetall, die IG Metall tritt als Partner auf. Der Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags um die Polizei-Affäre und den vom Dienst freigestellten Inspekteur der Polizei wird heute Vormittag fortgesetzt. Der Ausschuss befasst sich mit sexueller Belästigung in Landesbehörden, mit den Beförderungspraktiken bei der Polizei und mit der Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU). In Karlsruhe werden bei einer Kundgebung vor dem Michelin-Werk in Karlsruhe rund 200 Beschäftigte erwartet. Michelin hatte im November mitgeteilt, dass der Standort Karlsruhe bis spätestens Mitte 2025 schließen wird. Dort arbeiten rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laut Gewerkschaft IG BCE geht es jetzt für die Belegschaft in Karlsruhe in die entscheidende Phase.