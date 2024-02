Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

8:01 Uhr Dieter Schwarz aus Heilbronn ist nicht mehr reichster Deutscher Das wird Dieter Schwarz vermutlich nicht besonders hart treffen: Der Heilbronner, der die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland aufgebaut hat, gilt nicht mehr als reichster Deutscher. In der Echtzeit-Rangliste der reichsten Menschen der Welt des US-Wirtschaftsmagazins "Forbes" ist er nämlich von Logistikunternehmer und HSV-Mäzen Klaus-Michael Kühne überholt worden. Der gebürtige Hamburger besitzt demnach aktuell ein Vermögen von 42,6 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 39,3 Milliarden Euro. Dieter Schwarz kommt laut "Forbes" auf 38,5 Milliarden US-Dollar und landet damit auf dem zweiten Platz. Direkt dahinter rangiert Reinhold Würth mit seiner Familie. Dem Gründer der Würth-Gruppe aus Künzelsau (Hohenlohekreis) wird ein Vermögen von 33,7 Milliarden US-Dollar zugeschrieben. Heilbronn Gründer von Lidl und Kaufland landet auf Rang zwei Dieter Schwarz laut "Forbes"-Liste nicht mehr reichster Deutscher Laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" ist Unternehmer Dieter Schwarz aus Heilbronn nicht mehr reichster Deutscher. Er wird von Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne verdrängt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:45 Uhr BASF kündigt weiteren Stellenabbau und Sparprogramm an Der Chemiekonzern BASF ist weiter in Schwierigkeiten - und legt jetzt aufgrund der schwachen Nachfrage in Europa erneut ein Sparprogramm auf. Am Standort Ludwigshafen sollen zusätzlich bis 2026 jährlich Kosten von einer Milliarde Euro eingespart werden, teilte der Dax-Konzern heute mit. Die Fixkosten sollen durch Effizienzsteigerungen gesenkt und die Produktionskapazitäten den Markterfordernissen angepasst werden. "Mit dem Programm wird deshalb leider auch ein weiterer Stellenabbau verbunden sein", sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller. Bereits 2022 hatte die BASF-Führung wegen verschlechterter Geschäfte und schwierigerer Rahmenbedingungen in Europa durch stark gestiegene Gaspreise ein Sparprogramm angekündigt.

7:23 Uhr Regierung und Opposition treffen sich zu Gespräch für Bildungsallianz Eigentlich, so hatte es Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag vereinbart, sollte die Bildungsstruktur in Baden-Württemberg in dieser Wahlperiode nicht verändert werden. Weil aber eine Elterninitiative mehr als 100.000 Unterschriften für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) sammelte und auch ein Bürgerforum dies empfahl, stieg der Druck auf die Landesregierung. Heute unternehmen Regierung und große Teile der Opposition deshalb einen weiteren Versuch zu einem gemeinsam getragenen "Schulfrieden": Die Fraktionsspitzen von Grünen, CDU, SPD und FDP treffen sich in Stuttgart mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Theresa Schopper (beide Grüne), um über eine mögliche Bildungsallianz für Baden-Württemberg zu sprechen - also über Bildungsreformen, die auch über die Dauer einer Legislaturperiode Bestand haben sollen. Stuttgart Auftaktgespräche zwischen den Parteien Bildungsallianz: Welche Schulreformen in Baden-Württemberg anstehen Um größere Schulreformen für längere Zeit abzusichern, wollen Opposition und Regierung über eine Bildungsallianz verhandeln. Baustellen gibt es genug.

7:03 Uhr Tödlicher Unfall mit Krankenwagen: Fahrer stirbt, zwei Frauen schwer verletzt Schlimmer Unfall auf der B462 bei Rottweil: Ein 85-Jähriger Autofahrer ist mit einem Krankenwagen zusammengestoßen. Der Mann starb, seine 74-jährige Beifahrerin und die 19-jährige Fahrerin des Krankenwagens wurden schwer verletzt. Der 20-jährige Beifahrer des Krankenwagens wurde zudem leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der 85-Jährige in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Krankenwagen. Durch den Aufprall geriet das Auto in die rechte Leitplanke, schleuderte über die Straße und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Bundesstraße war längere Zeit voll gesperrt.

6:46 Uhr Die neue Grundsteuer: Warum ein Eigentümer in Freiburg das Hundertfache zahlen müsste 9.200 Euro Grundsteuer statt 85 Euro - und das jedes Jahr. Klingt erst einmal unrealistisch, ist aber ein Beispiel aus Freiburg, wie sich die Grundsteuerreform ab dem kommenden Jahr auswirken könnte. Dann zählt allein der Bodenwert - unabhängig davon, was drauf steht. Für Karl-Eugen Bleyler könnte das teuer werden, denn für seine unbebaute "große Wiese" - wie sie im Familienjargon heißt - müsste er mehr als das Hundertfache bezahlen.

6:11 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Es wird freundlicher Nach den teils stürmischen Böen in der vergangenen Nacht erwartet uns heute wieder freundlicheres Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab, nur vereinzelt kann es ein bisschen regnen. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad auf der Alb und 13 Grad im Breisgau. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,8 MB | MP4)

6:04 Uhr Alb-Donau-Kreis: Rotorblatt eines Windrads bricht ab Bei einem Windrad bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) ist am Donnerstagnachmittag ein Rotorblatt abgebrochen. Durch den Aufprall des etwa 15 Tonnen schweren und rund 40 Meter langen Teils auf dem Acker seien größere Teile abgerissen worden, so die Polizei in einer Mitteilung. Dadurch kam es zu Einschränkungen auf der wenige hundert Meter entfernten A8. Demnach bestand aufgrund der starken Windböen eine hohe Gefahr, dass Einzelteile auf die Fahrbahn geweht werden. Die erlaubte Geschwindigkeit auf der Autobahn wurde deshalb eine Zeit lang auf maximal 40 Kilometer pro Stunde reduziert. Auch der Zugverkehr lief nur eingeschränkt. Weshalb das Rotorblatt abbrach, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das rund hundert Meter hohe Windrad stehe im Windpark Bermaringen-Temmenhausen nun "etwas flügellahm" und produziere keinen Strom mehr, hieß es. Der Flügel eines Windrads bei Dornstadt ist abgebrochen. 7aktuell

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Im Neuen Schloss in Stuttgart findet am Nachmittag ein erstes parteiübergreifendes Gespräch zum Thema Bildung statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dazu die Fraktionsvorsitzenden von Grünen, CDU, SPD und FDP eingeladen. Konkret geht es darum, über grundlegende Reformen im Land zu sprechen und darüber, ob und wie sie gemeinsam angegangen werden könnten. Nicht eingeladen zu dem Gespräch wurde die AfD-Fraktion. Nach langer politischer Auseinandersetzung soll heute das Cannabis-Gesetz der Bundesregierung im Bundestag zur Abstimmung kommen. Mit dem Gesetz "zum kontrollierten Umgang mit Cannabis" soll Erwachsenen künftig der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt werden. Das Gesetz soll dann bereits zum 1. April in Kraft treten. In der Revisionsverhandlung nach dem grausamen Tod eines Kleinkinds wird heute das Urteil vor dem Landgericht Ellwangen (Ostalbkreis) erwartet. Dem damaligen Lebensgefährten der Mutter des Kindes wird vorgeworfen, einen knapp zweijährigen Jungen über Wochen misshandelt und mit einem Tritt getötet zu haben. Im Oktober 2021 starb der kleine Junge an inneren Verletzungen in einem Krankenhaus.