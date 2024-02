Durcheinander beim AfD-Parteitag in Rottweil: Weil der Saal überfüllt ist, bricht auf der Bühne ein Streit aus. Auch Stunden nach dem geplanten Start gibt es noch Wortgefechte.

Tumulte und Buhrufe: Die baden-württembergische AfD hat sich in Rottweil eine stundenlange Auseinandersetzung um die Abhaltung ihres eigenen Parteitags geliefert. Vorstandsmitglieder stritten am Samstag auf offener Bühne und schalteten sich gegenseitig die Mikrofone ab. Gegnerische Lager schrien und buhten sich aus. Erst am Nachmittag wurde eine Versammlungsleitung gewählt für die Veranstaltung, die eigentlich bereits um 10 Uhr beginnen sollte.

Zahl der Teilnehmer im Vorfeld unklar

Grund für die Auseinandersetzung: Der Sonderparteitag konnte wegen der Überfüllung der Stadthalle nicht wie geplant beginnen. Der Saal verfügt über 1.040 Sitzplätze, doch deutlich mehr Mitglieder und Gäste waren am Samstagmorgen angereist.

Die AfD führt in Baden-Württemberg nicht Delegierten-, sondern Mitgliederparteitage durch - dabei ist stets völlig unklar, wie viele anreisen und welchen Lagern sie angehören. Der Vorstand stritt über das weitere Vorgehen und darüber, ob der Parteitag überhaupt abgehalten werden könne. Die Stimmung war sehr aufgeheizt.

Politiker der AfD beratschlagen in der Stadthalle über das weitere Vorgehen beim Landesparteitag. dpa Bildfunk Picture Alliance

Saal wurde geräumt - Einlass nur noch für Stimmberechtigte

Der Co-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier bat alle Anwesenden, den Saal zu verlassen - daraufhin wurde die Stadthalle geräumt. Im Anschluss durften nur die Stimmberechtigten wieder zurück in die Halle. Gäste mussten draußen bleiben. Auch am Nachmittag wurden noch weitere Mitglieder akkreditiert, um verbliebene freie Plätze zu füllen.

Der Saal wurde während der Räumung von Sicherheitsleuten auf Stimmgeräte durchsucht, da das Gerücht kursierte, dass einzelne Mitglieder sich mehrere Stimmgeräte hätten geben lassen. Mit der Ausgabe weißer Karten zählte die Parteiführung nochmal die genaue Anzahl der Stimmberechtigten aus. Bei einer Probeabstimmung beteiligten sich 886 Mitglieder.

Alle Parteimitglieder wurden aus der Halle gebeten, um einen neuen Einlass zu planen. SWR Hannes Köhle

Weidel appelliert: "In ein ruhiges Fahrwasser" kommen

Auf dem Parteitag soll besprochen werden, wie es an der Spitze der AfD im Land weitergehen soll. Seit Monaten tobt ein Machtkampf innerhalb der Partei. "Wir können es uns nicht leisten, einen Konflikt in diesem Landesverband weiter in die Länge zu ziehen und darum brauchen wir heute hier eine Entscheidung", sagte die AfD-Co-Vorsitzende im Bund, Alice Weidel. Sie war nach dem chaotischen Auftakt die erste Rednerin auf dem Parteitag. "Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass dieser Landesverband in ein ruhiges Fahrwasser kommt, um aufgestellt zu sein für die Kommunalwahlen und für die Europawahlen", so Weidel.

Sonderparteitag wegen Unzufriedenheit mit Vorsitzenden

Am Samstag sollte eigentlich der Vorstand der Landespartei neu gewählt werden. Das Gremium gilt als sehr zerstritten. Sieben Vorstandsmitglieder sind derzeit unzufrieden mit den Co-Vorsitzenden Markus Frohnmaier und Emil Sänze. 22 der 37 Kreisverbände hatten die Abhaltung des Sonderparteitags gefordert, um die Blockadesituation zu lösen.

Demonstration gegen Rechtsextremismus vor der Halle

Schon geraume Zeit vor dem angesetzten Beginn des Parteitags hatten sich am Samstagmorgen viele Menschen bei der Halle zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus versammelt. Laut Polizei waren dabei etwa 1.300 Teilnehmende vor Ort, die Organisatoren sprachen von 2.000.

Dazu aufgerufen hatte das Bündnis "Rottweil bleibt bunt und vielseitig". Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, ist die Polizei mit vielen Kräften vor Ort. Die Demonstration ist inzwischen beendet.