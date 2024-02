Brand in Asylunterkunft in Nördlingen - ein Toter, mehrere Verletzte

Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen ist ein Mann gestorben, weitere Menschen wurden verletzt. Zur Brandursache machte die Polizei am späten Sonntagabend noch keine Angaben.

Am Sonntagnachmittag ist ein Mann nach einem Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen im Kreis Donau-Ries (Bayern) ums Leben gekommen. Das hat die Polizei dem SWR am späten Sonntagabend bestätigt.

Der Mann hatte im Zusammenhang mit dem Brand einen Kreislaufkollaps erlitten und war zunächst in ein Krankenhaus gekommen, erlag dann jedoch seinen Verletzungen. Mindestens drei weitere Menschen erlitten leichte und schwere Verletzungen.

Brand in Nördlingen: Ursache noch unklar

Der Brand sei aus bislang unklaren Gründen am Sonntag in dem Gebäude in Nördlingen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am späten Sonntagabend. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei mehreren Hunderttausend Euro. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden erst in einer Halle untergebracht und nun in andere Unterkünfte verteilt. Die Feuerwehr mit 90 Einsatzkräften vor Ort, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.