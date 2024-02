In der Walldorfer Astoria-Halle ist am Sonntag ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt und der Spielbetrieb musste unterbrochen werden.

Laut Walldorfer Feuerwehr sei das Feuer gegen 12:19 Uhr im Keller der Astoria-Halle in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ausgebrochen. Zwei Personen wurden demnach verletzt. Offenbar Feuer in Restaurantküche Das Feuer ist offenbar in der Küche eines Restaurants, welches sich im Keller der Sporthalle befindet, ausgebrochen, so ein Feuerwehr-Sprecher gegenüber dem SWR. Als die Einsatzkräfte an der Halle eintrafen, sei das Feuer bereits gelöscht gewesen. Die verrauchten Räume mussten belüftet werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich auf dem Herd eine Pfanne mit Fett entzündet. Durch das "beherzte Eingreifen" des Kochs konnte ein weiteres Brandgeschehen verhindert werden, so die Polizei. Astoria-Halle evakuiert In der Sporthalle fand zeitgleich ein Handballspiel der SG Astoria Walldorf statt, so der Feuerwehr-Sprecher. Schätzungsweise 50 Personen mussten daher kurzzeitig die Astoria-Halle räumen, erklärte er. Laut Feuerwehr war zwischenzeitlich mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schwetzinger Straße in Walldorf zu rechnen. Ein größerer Sachschaden sei ersten Erkenntnissen der Polizei nach durch das Feuer nicht entstanden.