In Stuttgart-Wangen ist am Vormittag eine Stadtbahn auf eine andere aufgefahren. Dabei wurden laut Polizei mehrere Menschen verletzt - zwei von ihnen schwer.

Bei einem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen am Freitagvormittag in Stuttgart-Wangen sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Die Fahrerin einer der Stadtbahnen wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Elf Menschen wurden bei dem Stadtbahnunfall verletzt

Eine weitere schwerverletzte Person wurde laut Polizei reanimiert. Zusammen mit neun weiteren Verletzten konnten mittlerweile alle in Krankenhäuser gebracht werden, hieß es.

Das eine Fahrerhaus ist nach dem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen komplett eingedrückt. SWR Maxim Flößer

Spurensicherung und Sachverständiger noch vor Ort in Wangen

Warum es zu dem Unfall auf dem Gleis in Wangen kam, ist noch unklar. Laut einem Polizeisprecher stand wohl eine Bahn der Linie U9 in Richtung Untertürkheim im Bereich der Stuttgarter Inselstraße. Dann ist die nachfolgende U4 auf die stehende Bahn aufgefahren. Ein Sachverständiger und die Spurensicherung seien noch an der Unfallstelle.

Spurensicherung und ein Gutachter versuchen vor Ort zu klären, wie es zu dem Unfall kam. SWR Maxim Flößer

Autofahrer sollen den Bereich meiden

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr bittet Autofahrerinnen und -fahrer, das Gebiet zu meiden. Polizei und Rettungskräfte sind mit rund 100 Personen im Einsatz. Der Stadtbahnverkehr ist derzeit laut Polizei noch gestört. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sowie Fahrgäste, die sich von der Unfallstelle entfernt hatten, sich zu melden.

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatte sich nach dem Unfall vor Ort ein Bild gemacht. Nopper zeigte sich betroffen von dem Ausmaß des Unfalls. Er gehöre sicherlich zu den schwersten Unfällen in der Geschichte der Stuttgarter Stadtbahnen AG seit Einführung der Stadtbahn vor knapp 40 Jahren, sagte er. Er wünsche den Verletzten baldige Genesung.