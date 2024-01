Bei einem Unfall mit einem Güterzug wurde am Mittwoch ein Autofahrer in Stuttgart schwer verletzt. Laut Polizei war er in Zuffenhausen von der Straße abgekommen und auf den Gleisen gelandet.

Am Mittwoch ist ein Autofahrer laut Polizei in Stuttgart-Zuffenhausen von der Straße abgekommen, die Böschung heruntergerutscht und auf den nahen Gleisen gelandet. Das Auto wurde anschließend von einem Güterzug erfasst. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen und konnte den Mann schwerverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Er kam nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Bahn-Verkehr zeitweise unterbrochen Der Bahn-Verkehr musste für die Zeit der Bergung und der Unfallaufnahme unterbrochen werden, so die Polizei. Dies habe den Güterverkehr als auch die Stadtbahn betroffen, sodass es zu Verkehrsbehinderungen gekommen sei. Wieso der Mann in Richtung Stammheim von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.