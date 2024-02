Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

8:11 Uhr Oberlandesgericht Karlsruhe hebt Freispruch für Klimaaktivisten auf Wie sehr darf Protest von Klimaschützern stören, wann sind Straßenblockaden als Nötigung strafbar? Das Oberlandesgericht in Karlsruhe hatte erstmals mit dieser Frage zu tun - und hat einen Freispruch wegen Nötigung im Falle einer Straßenblockade durch einen Klimaaktivisten aufgehoben. Das Urteil des Amtsgerichtes Freiburg sei lückenhaft. Eine grundsätzliche Entscheidung könne auf dieser Grundlage aber nicht getroffen werden, so die Richterin. Es müssten nun neue Feststellungen einer anderen Kammer des Amtsgerichtes getroffen werden. Der Fall wurde zurück ans Amtsgericht verwiesen. Video herunterladen (35,9 MB | MP4)

7:55 Uhr Bekommt der Epplesee in Rheinstetten eine Photovoltaikanlage? Auf dem Epplesee in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) könnte künftig eine Photovoltaikanlage entstehen. Der Gemeinderat hat dafür mehrheitlich einen ersten Beschluss gefasst. Der Epplesee ist damit sogenanntes Vorranggebiet für Photovoltaikanlagen. Das bedeutet: Sollte es eines Tages Photovoltaikanlagen auf dem See geben, hätte das Vorrang vor allen anderen Nutzungen. Bis dahin bedarf es aber noch weiterer Entscheidungen, gebaut wird also noch lange nicht. Kritik an den Plänen kommt von vielen Freizeitsportlern und Wassersportvereinen in Rheinstetten. Der Epplesee ist bei Wassersportlern sehr beliebt und lockt beispielsweise Kitesurfer, Windsurfer, Segler, Taucher und andere Sportler aus der ganzen Region an.

7:44 Uhr Rems-Murr-Kreis appelliert, die Notfallpraxen wieder zu öffnen Seit vergangenen Oktober haben viele Notfallpraxen in Baden-Württemberg geschlossen - mangels Alternative gehen deshalb viele Menschen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Kein Zustand, finden die Rems-Murr-Kliniken und der dortige Landrat. Sie fordern von der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die Notfallpraxen im Rems-Murr-Kreis wieder normal öffnen.

7:27 Uhr MTV-Volleyballerinnen träumen vom Halbfinale in der Champions League Noch nie haben es die Stuttgarter Volleyballerinnen in der Champions League ins Halbfinale geschafft. Nun ist zumindest die Ausgangslage für das Rückspiel in Istanbul mehr als ordentlich. Denn im Hinspiel hat sich der deutsche Meister gegen Fenerbahce Istanbul gestern Abend durch das 3:2 (22:25, 26:24, 19:25, 25:20, 15:10) nach fünf Sätzen eine gute Ausgangslage erarbeitet. Das entscheidende Duell findet am 28. Februar in der türkischen Metropole statt. Bisher war für die Stuttgarterinnen in der Königsklasse immer im Viertelfinale Endstation. Wir haben Trainer Konstantin Bitter nach dem Spiel zu seiner Einschätzung befragt. Hier geht es zum Video:

7:16 Uhr Trauer um WM-Held Andreas Brehme Der Tod von Fußball-Weltmeister Andreas Brehme gestern hat bei vielen Menschen Trauer ausgelöst. Was viele gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten: Auch beim VfB Stuttgart hatte Brehme seine Spuren hinterlassen, zwischen 2005 und 2006 als Co-Trainer von Giovanni Trapattoni. "Der VfB wird Andreas Brehme, der sich große Verdienste um den deutschen Fußball erworben hat, in ehrendem Gedenken halten und spricht auch auf diesem Weg den Hinterbliebenen sein Beileid aus", teilte der Bundesligist mit. Der Schütze des entscheidenden Tors im WM-Finale 1990 starb in der Nacht zu Dienstag an einem Herzstillstand. Große Trauer herrschte insbesondere auch beim 1. FC Kaiserslautern, wo Brehme viele Jahre spielte und unter anderem die Deutsche Meisterschaft 1998 gewann: Video herunterladen (57,3 MB | MP4)

7:08 Uhr Wenn der (falsche) Bankmitarbeiter anruft: Achtung vor gefährlichem Trend! Es ist ein Trick, "der alle betreffen könnte, von meinen Großeltern zu ihren Liebsten": Was IT-Sicherheitsexperte Leonhard Bunjaku im SWR-Interview beschreibt, treibt derzeit viele Menschen um. Enkeltrick war gestern. Der falsche Bankmitarbeiter, der Menschen anruft und sensible Daten erfragt, ist die neue Masche der Betrüger. Den Experten der Polizei ist wichtig zu betonen: Es trifft nicht nur ältere Menschen. Mehr Details findet ihr im Video: Video herunterladen (48,4 MB | MP4)

6:53 Uhr Vor Wahl zur "Miss Germany": Altersgrenze aufgehoben Am Wochenende wird im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) entschieden, wer in diesem Jahr zur "Miss Germany" gewählt wird. Und diese Wahl ist bereits im Vorfeld ein Politikum geworden, denn unter den zehn Finalistinnen ist unter anderem eine Teilnehmerin aus Hamburg, die mit ihren 42 Jahren für ein Novum sorgt. Die bisherige Altersgrenze von 39 Jahren sei aufgehoben worden, wie der Geschäftsführer der Miss Germany Studios, Max Klemmer, betonte. Hervorgegangen war die Entscheidung aus dem Protest der Hamburgerin Mignon Kowollik, die im letzten Jahr aufgrund ihres Alters nicht teilnehmen durfte. "Ich habe eine E-Mail geschrieben, ob sie das nicht überdenken möchten", sagte Kowollik, die als Sexualberaterin und Moderatorin arbeitet, mit Blick auf die bisherige Altersbegrenzung.

6:46 Uhr Kretschmann: Ereignisse von Biberach müssen eine Ausnahme bleiben Die politische Aufarbeitung der Ereignisse von vor einer Woche am Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach geht heute weiter. Im Landtag wollen die Parlamentarier Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum Ablauf und zum Einsatz der Polizei befragen. Bereits im Vorfeld hatte sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu Wort gemeldet. Die teils gewaltsamen Proteste dürften sich aus seiner Sicht nicht wiederholen: "Dass der Ministerpräsident in seinem eigenen Land eine Traditionsveranstaltung seiner Partei nicht durchführen kann, muss einmalig bleiben", sagte er gestern. Der Staat müsse gewährleisten, dass Leute nicht die Grundrechte anderer beeinflussen. "Da bin ich überzeugt: Das wird in Zukunft so sein", sagte Kretschmann. Video herunterladen (30,3 MB | MP4)

6:34 Uhr So wird das Wetter am Mittwoch Die schlechte Nachricht: Es wird nasser in Baden-Württemberg. Die gute Nachricht: noch nicht am Mittwoch. Da bleibt es trocken, frostfrei und somit weiter zu mild für Februar. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad entlang des Rheins. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,4 MB | MP4)

6:27 Uhr Ermittlungen nach Protest in Biberach Nach dem eskalierten Protest am Aschermittwoch in Biberach sind bislang mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Beteiligte der ausgeuferten Proteste eingeleitet worden. Nach Angaben von Innenminister Thomas Strobl (CDU) geht es in einem Verfahren unter anderem um den Verdacht des schweren Landfriedensbruchs, acht weitere Strafverfahren betreffen mutmaßliche tätliche Angriffe auf Polizisten und andere Personen. In drei Strafverfahren lautet der Vorwurf Sachbeschädigung, zwei Mal wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt und ein Mal wegen der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung. Biberach Mehr als ein Dutzend Fälle Proteste in Biberach: Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige Für viele mutmaßliche Beteiligte des eskalierten Protests in Biberach gibt es ein juristisches Nachspiel. Ermittler gehen bislang gegen mehr als ein Dutzend Personen vor. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW

6:23 Uhr Vier Schwerverletzte bei Unfall nahe Tuttlingen Schwerer Unfall gestern Abend im Kreis Tuttlingen: Zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck wurden vier Menschen schwer verletzt, darunter ein zehn Jahre altes Kind. Wie uns die Polizei vor wenigen Minuten mitgeteilt hat, war ein 82-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei in einen anderen Wagen gekracht. Wieso, ist noch unklar. Sendung am Mi. , 21.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

6:16 Uhr Das wird heute wichtig Der baden-württembergische Innenausschuss tagt zum eskalierten Protest am Aschermittwoch in Biberach. Innenminister Thomas Strobl (CDU) will einen mündlichen Bericht über die Vorkommnisse vom 14. Februar abgeben. Die Grünen haben konkrete Antworten gefordert auf Fragen, wie die Polizei die Situation vor dem Einsatz eingeschätzt hat, welche Kriterien dabei eine Rolle spielten, wer die Organisatoren waren und wer die Proteste steuerte. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) und der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Stuttgart und Esslingen fahren deshalb nur Privatfirmen und die S-Bahn. Die Stadtbahnen und Busse von SSB und SVE sollen seit etwa 3 Uhr bis zum Betriebsschluss im Depot bleiben, heiß es. Grund für den erneuten Warnstreik sind die laufenden Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

6:02 Uhr Grünen-Landeschefin: Haben das "Besserwisser-Image" mitzuverantworten Der politische Unmut im Land ist groß. Und keine Partei bekommt das derzeit mehr zu spüren als die Grünen, das haben ja nicht zuletzt die Ereignisse in Biberach oder Schorndorf heute vor einer Woche gezeigt. Harscher Protest kommt von den Bauern, von Rechtsaußen sowieso, aber auch aus der bürgerlichen Mitte. Interessante Aussagen kommen diesbezüglich jetzt von der Landesvorsitzenden der Grünen, der Ulmer Stadträtin Lena Schwelling. Sie gestand im Gespräch mit dem SWR Fehler ein. Das Image der "Besserwisser-Partei" hätten die Grünen mitzuverantworten. Viele Menschen befürworteten den Klimaschutz, so Schwelling. Aber die Partei habe auf dem Weg zu entsprechenden Maßnahmen viele Menschen verloren. Denn "wenn das Gefühl entsteht, wir regieren in den Heizungskeller hinein, dann löst das Widerstand aus". Die Grünen müssten wieder lernen, nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern diese auch zu begründen und zu erklären, "nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe". Audio herunterladen (439 kB | MP3)

6:00 Uhr Auto als Waffe benutzt: Acht Jahre Haft für versuchten Mord Ein 24 Jahre alter Mann hat in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) im Juli 2023 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants einen anderen Mann mit dem Auto angefahren. Gestern Nachmittag fiel vor dem Landgericht in Ulm das Urteil - acht Jahre Haft wegen versuchten Mordes. Auch wenn das Opfer dabei nur leicht verletzt wurde: Der vorsitzende Richter sprach in seiner Urteilsbegründung von einer heimtückischen Tat. Diese gleiche der Jagd eines Jägers, der sich auf der Pirsch befinde. Die Waffe des Angeklagten sei dabei sein Auto gewesen, so der Richter. Unmittelbar nach der Urteilsverkündigung ging es aber noch weiter: Der Fall, der Höhepunkt eines Familienstreits, ließ bei den Beteiligten offenbar die ein oder andere Sicherung durchbrennen. Mitglieder der zerstrittenen Familien hatten sich verbal bereits vor dem Gerichtssaal attackiert. Die Beleidigungen und Drohungen verlagerten sich dann vor das Gebäude des Ulmer Landgerichts. Dort musste das Sicherheitspersonal des Landgerichts die beiden Parteien trennen. Audio herunterladen (342 kB | MP3)