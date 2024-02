Es war ein Volleyball-Fest in der Scharrena in Stuttgart über fünf spannende Sätze: Am Ende schaffte der MTV Stuttgart die Sensation gegen Fenerbahce Istanbul.

Die Frauen des MTV Stuttgart haben das Hinspiel des Viertelfinals in der Volleyball Champions League gegen Fenerbahce Istanbul mit 3:2 (22:25, 26:24, 19:25, 25:20, 15:10) gewonnen. Das Team von Trainer Konstantin Bitter hielt gegen Fenerbahce durchgehend mit und konnte am Ende sogar den Entscheidungssatz für sich entscheiden.

"Wir haben daran geglaubt, weil ich glaube sonst hätten wir das heute nicht geschafft", sagte Trainer Bitter zu dem sensationellen Sieg. Fenerbahce sei der "haushohe Favorit" gewesen. "Wir haben gekämpft, wir haben gut gespielt und wir haben gute Aktionen gehabt", kommentierte Bitter den Auftritt seiner Mannschaft. Das Rückspiel werde zwar schwer, heute sei er aber "einfach nur Stolz".

Stuttgart startet gut - erster Satz geht knapp verloren

Bei toller Atmosphäre, zu der auch ein lauter Fanblock mit Fenerbahce-Anhängern beitrug, lagen die Stuttgarterinnen kurz nach Beginn durch konzertiert ausgespielte Angriffe mit 5:3 in Führung. In der Folge zeigte sich aber auch die Weltklasse des gegnerischen Top-Teams: Den Angriffsschlägen von Arina Fedorovtseva hatte die Stuttgarter Verteidigung oft nichts entgegen zu setzen. Die Russin sorgte im ersten Satz, den Fenerbahce mit 25:22 gewann, neun mal für Punkte für ihr Team. Bis zum Ende des Spiels gingen 31 Scoringpunkte auf ihr Konto.

MTV gleicht aus - Fenerbahce vorerst unbeeindruckt

Auch der zweite Satz gestaltete sich knapp. Stuttgart konnte die Defensive der Gäste nun vor Herausforderungen stellen. Top-Spielerin Crystal Rivers spielte ihre wuchtigen Angriffsschläge immer wieder stark am Block der Türkinnen vorbei. Gegen Ende des hart umkämpften Durchgangs ging Stuttgart mit 23:22 in Führung und gewann den zweiten Satz schließlich mit 26:24. Wer glaubte, dass sich Fenerbahce von den stark aufspielenden Stuttgarterinnen verunsichern lassen würde, sah sich vorerst getäuscht. Im dritten Satz konnten sich die Gäste zum ersten Mal weit absetzen und gewannen mit 25:19.

In Satz vier gab Stuttgart alles, um die drohende Niederlage abzuwenden. Zwischenzeitlich stand es 19:15 für die Gastgeberinnen. Die Führung gab Stuttgart in diesem Durchgang nicht mehr her: Beim Stand von 24:20 verwandelte Eline Timmermann den ersten Satzball für den MTV stark zum 2:2 nach Sätzen - es ging in den Entscheidungssatz.

MTV bleibt im Entscheidungssatz die coolere Mannschaft

Im fünften Satz hielt es die Zuschauer dann nicht mehr auf ihren Sitzen. Beide Teams gingen an ihr Äußerstes, um das Spiel für sich zu entscheiden. Und wieder war es die omnipräsente Rivers, die den Sieg für Stuttgart mit ihrem Angriffsschlag zum 10:8 in greifbare Nähe brachte. Der MTV spielte sich nun in einen Rausch. Beim Stand von 14:10 konnte Rivers zum Match aufschlagen. Der Gegenangriff wurde von Timmermann geblockt - und die Defensive von Fenerbahce hatte das Nachsehen. Die Sensation in Stuttgart war perfekt.

Durch den Sieg gegen die Gäste aus Istanbul hat der MTV Stuttgart nun die Chance, den Einzug in das Halbfinale der Volleyball-Champions League zu feiern. Voraussetzung dafür ist ein ebenso starker Auftritt im Rückspiel. Dieses findet am 28. Februar in Istanbul statt (18:00 Uhr).