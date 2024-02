Wer waren die Demonstranten beim Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach und wie geht es jetzt weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Politische Aschermittwoch der Grünen wurde wegen Protesten am Veranstaltungsort kurzfristig von der Partei abgesagt. Was über die Ereignisse in Biberach bisher bekannt ist:

Die Grünen wollten am Mittwoch ihre traditionelle Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch in Biberach abhalten. Dort sollten unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sowie der ehemalige Umweltminister Jürgen Trittin Reden halten.

Massive Proteste haben in Biberach jedoch für Chaos gesorgt, der Politische Aschermittwoch der Grünen wurde daher kurzfristig abgesagt. Landwirte hatten ab dem frühen Morgen mit ihren Traktoren Straßen blockiert. Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler (parteilos) berichtete, dass die Hupkonzerte der Demonstranten, darunter auch viele Bauern, um 3:30 Uhr begonnen hätten.

So berichtete SWR Aktuell am Mittwoch (14.2.) im TV über die Proteste in Biberach:

Biberach: Zufahrtsweg zur Stadthalle blockiert

Am Vormittag fand eine angemeldete Kundgebung von Landwirten auf dem Biberacher Gigelberg statt. Dort sprach Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu den Bäuerinnen und Bauern. Özdemir nannte die Kundgebung später "fair und anständig".

Vor der Biberacher Stadthalle - in der die Grünen ihren Politischen Aschermittwoch abhalten wollten - eskalierte die Situation. Die Polizei teilte mit, an der nicht angemeldeten Protestaktion vor der Biberacher Stadthalle seien zeitweise bis zu 1.000 Menschen beteiligt gewesen. Die Beamten seien unter anderem mit Gegenständen beworfen worden und hätten deswegen Pfefferspray gegen die Protestierenden eingesetzt. Bei den Protesten seien drei Polizisten leicht verletzt worden, über verletzte Demonstranten sei nichts bekannt. Im Zuge der Proteste seien mehrere Menschen vorläufig festgenommen, später aber alle wieder auf freien Fuß gesetzt worden, teilte die Polizei mit.

Auf den Zufahrtsstraßen zur Stadthalle standen Dutzende Traktoren, Wege waren mit Sandsäcken blockiert. Vor der Halle wurde ein großer Misthaufen abgeladen. An einem der Fahrzeuge, das auf dem Weg zur Veranstaltung war, wurde eine Scheibe eingeschlagen. Nach SWR-Informationen handelte es sich um ein Begleitfahrzeug Özdemirs.

Grünen-Chefin Lang in Schorndorf ausgepfiffen

Bei einer weiteren Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) haben Dutzende Menschen die Abreise der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang behindert.

Auf Videos ist zu sehen, wie die Politikerin ausgepfiffen und unter anderem mit "Hau ab"- und "Pfui"-Rufen belegt wird. Die Störer verfolgten Lang und ihre Personenschützer rund 50 Meter weit, bis sie von Polizisten gestoppt wurden.

Wer den Protest organisiert hatte und ob Extremisten unter den Teilnehmern waren, blieb zunächst unklar. Zu den Protesten gehörten laut dem Vorstand des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen, Karl Endriß, verschiedene Gruppierungen. Unter den Demonstrierenden seien hauptsächlich Bauern, aber auch Fuhrunternehmer gewesen.

Bereits zwei Tage vor den Veranstaltungen in Schorndorf und Biberach hatten außerdem verschiedene Telegram-Kanäle aus der "Querdenker"-Szene aufgerufen, sich vor Ort zu versammeln. "Wir kennen das aus einer ganzen Reihe von anderen Ereignissen, unterschiedlichen Demonstrationen und Veranstaltungen, dass dort Extremisten unterwegs sind, die gute und berechtigte Anliegen zu kapern versuchen", erklärt SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt.

Doch ob das in Schorndorf oder in Biberach so gewesen ist, könne man noch nicht eindeutig beurteilen. "In Biberach scheint es mir ein bisschen eindeutiger zu sein, dass da Extremisten unterwegs waren, als in Schorndorf", so Schmidt.

Grünen-Politiker Jürgen Trittin kritisierte am Mittwoch die baden-württembergische Polizei. Sie müsse sich ernste Fragen stellen lassen, "warum sie nicht in der Lage war, eine Veranstaltung des eigenen Ministerpräsidenten so abzusichern, dass sie durchgeführt werden kann", sagte er der "taz".

Ralf Kusterer, der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), nahm seine Kolleginnen und Kollegen hingegen in Schutz: Sie hätten gut gehandelt. Schon in der Nacht habe man die Lage beobachtet und nach ersten Hinweisen personell aufgestockt, sagte der Gewerkschaftschef.

Außerdem hätten die Grünen durch ihre Politik selbst dazu beigetragen, dass die Polizei im Land nicht mehr so einsatzbereit sei wie früher: "Es gehört schon auch zur Wahrheit des Tages, dass es die Grünen waren, die beschlossen hatten, die Bereitschaftspolizei in Biberach aufzulösen", so Kusterer in einer Mitteilung.

Vor dem Beschluss der Grünen hätte man in direkter Umgebung mehrere Hundertschaften gehabt.

Kusterer warf den Grünen vor, als Teil der grün-roten Landesregierung zwischen 2011 und 2016 der Auffassung gewesen zu sein, "dass man im gesamten Regierungsbezirk Tübingen, von Reutlingen bis Friedrichshafen, keine Bereitschaftspolizei benötigt". Deshalb müsse man heute längere Fahrtzeiten der Polizei zu Einsatzorten einkalkulieren. "Unter einer Stunde ist man kaum vor Ort", so der Polizei-Gewerkschaftschef.

Die Polizei teilte am Donnerstagabend mit, man habe sich mit rund 90 Einsatzkräften vorbereitet. Aufgrund der "dynamischen und gewalttätigen Lageentwicklung" sowie wegen Angriffen auf Polizeibeamte seien unverzüglich weitere Einsatzkräfte beim Polizeipräsidium angefordert worden, hieß es. In der Spitze seien bis zu 200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen.

Hat die Polizei in Biberach richtig reagiert? Eine Einschätzung von Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik: So wie das abgelaufen ist, muss auf jeden Fall über die Einsatztaktik der Polizei diskutiert werden, da sich die Proteste schon in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr formiert haben. Jürgen Trittin, der Ex-Bundesminister der Grünen, der als Gastredner in Biberach beim Politischen Aschermittwoch auftreten sollte, stellt genau diese Frage: Warum ist es der Polizei in Baden-Württemberg nicht gelungen, eine Veranstaltung ihres eigenen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann so zu schützen, dass sie stattfinden konnte. Die Deutsche Polizeigewerkschaft ist zwar der Ansicht, dass die Polizei hervorragend reagiert habe, weil die Kräfte nochmals aufgestockt worden seien - aber das hat ganz offensichtlich nicht gereicht. Wenn nun eine solche Eskalationsstufe erreicht wird, müssen politische Veranstaltungen - insbesondere der Grünen - künftig wohl besser geschützt werden.

Die Polizei ermittelt gegen mehrere Verdächtige wegen unterschiedlicher Straftaten. Dazu habe das Polizeipräsidium Ulm eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit. "Diese arbeitet auf Hochtouren an der Aufarbeitung und Verfolgung der Straftaten und Verstöße", sagte der Sprecher.

Über den eskalierten Protest beim Politischen Aschermittwoch der Grünen und die Folgen soll im baden-württembergischen Landtag diskutiert werden. Die SPD im Landtag fordert, dass Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) Konsequenzen zieht. "Er muss zudem ein Sicherheitskonzept vorlegen, wie er insbesondere im Hinblick auf die Wahlen Parteiveranstaltungen sicherstellen kann", sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Sascha Binder.

Strobl will dem Innenausschuss des Landtags nächste Woche Rede und Antwort stehen. In den ARD-"Tagesthemen" am Donnerstagabend sagte der Innenminister, er denke zwar nicht, dass jedes Mal eine Hundertschaft der Polizei vor Ort sein müsse, sondern die Polizei jeweils lage- und situationsabhängig entscheide. Aber: "Es könnte schon sein, dass wir in der nächsten Zeit für Großveranstaltungen, oder wenn es wieder Wahlveranstaltungen gibt, entsprechende neue Schutzkonzepte erarbeiten müssen."

Strobl betonte, die Sicherheitsorgane hätten "ein waches Auge" auf die zunehmende Gewaltbereitschaft und politisch motivierte Kriminalität. Es sei aber nicht nur eine Aufgabe der Polizei, "sondern das ist eine Aufgabe von uns allen, unsere Demokratie aktiv zu schützen". Er warf der Ampelregierung in Berlin vor, mit "ihrem ständigen Streit kein gutes Beispiel und geradezu ein Brandbeschleuniger für diese extremistischen Bewegungen" zu sein. Zugleich riet Strobl allen Politikern, auf die Sprache zu achten und "behutsam auch in der öffentlichen Debatte miteinander umzugehen, um nicht denen, die es nicht gut mit der Demokratie meinen, zusätzliche Argumente zu geben".

Grünen-Fraktion will Aufklärung über Polizeieinsatz

Die Grünen-Fraktion im Landtag erwartet von den Sicherheitsbehörden Aufklärung über den Polizeieinsatz. Dabei solle auch die "Rolle von Messenger-Gruppen als mögliche Brandstifter für solche Eskalationen" genau unter die Lupe genommen werden, so der innenpolitische Sprecher Oliver Hildenbrand. Die Grünen erwarten laut Hildenbrand außerdem konkrete Antworten auf Fragen, wie die Polizei die Situation im Vorfeld eingeschätzt hat, welche Kriterien dabei eine Rolle spielten, wer die Organisatoren waren und wer die Unruhen steuerte.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert nach den Ereignissen in Biberach ein Verbot von Traktoren bei Demonstrationen. "Die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen", sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der "Rheinischen Post".