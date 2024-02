Zum Abschluss der Faschingszeit treffen sich die Parteien in Baden-Württemberg traditionell zum politischen Aschermittwoch. Neben prominenten Gästen werden auch Proteste erwartet.

Während bei den Närrinnen und Narren am Aschermittwoch Katerstimmung herrscht, laufen Politikerinnen und Politiker am ersten Tag der Fastenzeit traditionell zur Hochform auf: Beim politischen Aschermittwoch kommen die großen Parteien in Baden-Württemberg mit ihren Anhängern zusammen. Dann nehmen sie bei Bier und deftigem Essen die politische Konkurrenz aufs Korn.

Egal, ob es um die Politik der Ampel-Koalition in Berlin oder über die Leistungen von Grün-Schwarz in Stuttgart geht - es gibt viel zu besprechen. Angefangen bei den Bauernprotesten über die rigiden Sparmaßnahmen bis hin zur Bildungsmisere und dem Gendern.

Proteste bei Veranstaltung der Grünen erwartet

Die Grünen treffen sich seit Jahren in Biberach, wo in diesem Jahr wieder viel Bundesprominenz erwartet wird. Allen voran Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gilt. Die Landwirtschaft wird daher sicher ein Thema sein, zumal rund 200 Meter Luftlinie von der Stadthalle entfernt gleichzeitig eine Kundgebung von Landwirten und Landwirtinnen sowie deren Unterstützern stattfinden soll. Nicht klar ist, ob die Politprominenz vorab bei der Kundgebung vorbeischaut.

Ab 11 Uhr werden in der Stadthalle mehrere Parteigrößen ans Rednerpult treten. Neben Özdemir und Kretschmann sollen Parteichefin Ricarda Lang und Grünen-Urgestein Jürgen Trittin sprechen.

Politik der Ampel dürfte im Fokus stehen

Die CDU plant die größte Aschermittwochsveranstaltung im Land und trifft sich in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Zum ersten Mal wird dort Manuel Hagel als Landesvorsitzender reden. Vom ehemaligen Bundesgesundheitsminister und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion, Jens Spahn, wird Kritik an der Politik der Ampel-Parteien erwartet.

Die SPD kommt in Ludwigsburg zusammen und erwartet als Redner den Generalsekretär der Bundespartei, Kevin Kühnert. Die FDP trifft sich unter anderem mit Landeschef Michael Theurer und Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke in Karlsruhe. Die AfD versammelt sich am Abend mit ihren Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier und Emil Sänze in Sindelfingen (Kreis Böblingen). Sie hat Kritik an den Ausgaben der Bundesregierung angekündigt.