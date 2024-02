Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:11 Uhr Ehefrau in Philippsburg erstochen - Urteil rechtskräftig Nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) ist das Urteil gegen den 37 Jahre alten Ehemann nun rechtskräftig. Die Revision des Mannes, der vom Landgericht Karlsruhe Mitte Januar wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war, sei zurückgenommen worden, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet. Die Richter hatten es als erwiesen angesehen, dass der Mann im März vergangenen Jahres seine 36 Jahre alte Ehefrau mit mehr als zwei Dutzend Messerstichen brutal erstochen hatte. Die Mutter von zwei kleinen Kindern war schwer verletzt im Flur des gemeinsamen Wohnhauses gefunden worden und verblutete. Der Mann hatte zu den Tatvorwürfen während des Prozesses geschwiegen.

Die geplante kontrollierte Freigabe von Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen von Cannabis zum 1. April hat enorme Auswirkungen auf die Justiz in Baden-Württemberg. Weil das Gesetz rückwirkend gilt, müssen alle laufenden Verfahren und noch nicht vollständig vollstreckten Strafen, die sich auf diese Grenze beziehen, neu aufgerollt werden, wie Justizministerin Marion Gentges (CDU) mitteilte. Auch die Innenminister der Länder warnten in einem Brief an die Ampelfraktionen vor den Folgen. In dieser Woche soll das Gesetz im Bundestag verabschiedet werden.

7:58 Uhr Innenausschuss zu Aschermittwochs-Protest öffentlich Was Winfried Kretschmann fast eine Woche nach den tumultartigen Protesten in Biberach über die Ereignisse denkt, haben wir ja vorhin bereits dargestellt. Währenddessen geht die politische Aufarbeitung der Geschehnisse weiter. Morgen wird im Landtag von Baden-Württemberg über die Vorkommnisse rund um die Absage des Politischen Aschermittwochs der Grünen gesprochen - und dies öffentlich. Der mündliche Bericht des baden-württembergischen Innenministeriums zur Sache wird öffentlich sein, wie gestern Abend bekannt wurde. Nach der Kritik am Polizeieinsatz in Biberach hatte die SPD gestern auch öffentliche Erklärungen von Innenminister Thomas Strobl (CDU) verlangt - und am Ende ihren Willen bekommen. Auch die Grünen sehen ein großes öffentliches Interesse, sie wiesen gestern aber auch auf einen "Bedarf an sensiblen Informationen" hin. "Eine Kombination aus öffentlicher und nicht öffentlicher Sitzung halten wir deshalb für sachgerecht", sagte Oliver Hildenbrand, der innenpolitische Sprecher der Fraktion.

7:33 Uhr Prozess um Geiselnahme in Apotheke: Angeklagter gesteht Der 21-jährige Angeklagte hat im Prozess um die Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke ein umfassendes Geständnis abgegeben. Die Tat habe er geplant, die Apotheke dabei aber rein zufällig ausgewählt, sagte er. Der Grund für die Tat sei der Kontakt zu seiner Freundin gewesen. Im März 2023 hatte der Mann, der mit einer Schreckschusswaffe bewaffnet war, in einer Apotheke mehrere Menschen als Geiseln festgehalten. Spezialkräfte der Polizei konnten die Geiseln nach mehreren Stunden unverletzt befreien und den vorbestraften Angeklagten festnehmen. Video herunterladen (48,2 MB | MP4)

7:11 Uhr Waren Straßenblockaden von Klimaaktivisten Nötigung? Ob Straßenblockaden von Klimaaktivisten als Nötigung einzustufen sind, damit befasst sich heute ab 10 Uhr das Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe. Im vorliegenden Fall war ein 32-Jähriger im November 2022 vom Amtsgericht Freiburg von diesem Vorwurf freigesprochen worden, nachdem er sich mehrfach an Straßenblockaden des Bündnisses "Aufstand letzte Generation" beteiligt und auf der Fahrbahn festgeklebt hatte. Laut Amtsgericht waren die Aktionen als solche nicht verwerflich und damit nicht rechtswidrig. Dies wäre aus Sicht der Richter erst dann der Fall gewesen, wenn der Mann andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hätte. Gegen diese rechtliche Bewertung hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. In Baden-Württemberg beschäftigt sich zum ersten Mal ein Oberlandesgericht mit einem solchen Fall. Bundesweit hatten andere hohe Gerichte einzelner Bundesländer solche Blockaden bereits als Nötigung gewertet: So hatte das Kammergericht Berlin vor einer Woche eine Verurteilung eines Mannes wegen Nötigung nach einer Straßenblockade bestätigt.

7:02 Uhr Zwei 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbomben erfolgreich entschärft Zwei amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind in einem Waldgebiet bei Stuttgart entdeckt und erfolgreich entschärft worden. Die jeweils 250 Kilogramm schweren Weltkriegsbomben seien bei der Suche nach Blindgängern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entdeckt worden, wie die Polizei gestern Abend mitteilte. Rund 40 Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 400 Metern seien für die Entschärfung der Blindgänger evakuiert worden. Nach erfolgreicher Entschärfung der beiden Bomben konnten die Menschen den Angaben der Beamten zufolge wieder in ihre Wohnungen zurück.

6:52 Uhr Kinder aus Auto angesprochen? Frau aus Neckarsulm muss sich Anfeindungen gefallen lassen Ein mysteriöser weißer Truck in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und ein Mann, der aus dem Auto heraus Kinder angesprochen haben soll: In den sozialen Medien wurde viel spekuliert, ein Bild des Pick-ups machte in den Netzwerken die Runde. Doch die Spur führte - anders als erwartet - zu einer Frau. Der Fall stellte sich laut Polizei als Irrtum heraus. Nun kämpft die Betroffene gegen die Anfeindungen, traut sich mit ihrem Auto nicht mehr auf die Straße. "Ich leide da schon drunter und habe Angst, aus dem Haus zu gehen", sagt die Betroffene. Das Polizeipräsidium Heilbronn hat unterdessen vor dem Verbreiten solcher Nachrichten in den sozialen Medien gewarnt.

6:48 Uhr Weniger Einsätze für ADAC-Rettungshubschrauber Die Rettungshubschrauber des ADAC sind im vergangenen Jahr seltener wegen Notfällen in Baden-Württemberg abgehoben als im Jahr zuvor. Insgesamt wurde die ADAC Luftrettung bei 1.827 Notfällen alarmiert, das ist der erste deutlichere Rückgang bei Rettungsflügen in Baden-Württemberg seit vielen Jahren. Im Jahr zuvor hatte die Luftrettung noch 2.144 Einsätze gezählt, 14,8 Prozent mehr als im Jahr 2023. Die meisten Rettungsflüge gab es in Bayern mit 12.998, gefolgt von Rheinland-Pfalz (8.761) und Nordrhein-Westfalen (5.796). Den Rückgang der Einsatzzahlen führt das gemeinnützige Unternehmen unter anderem darauf zurück, dass mittlerweile häufiger Telenotärzte tätig werden und Notfallsanitäter eigenständiger agieren als noch vor wenigen Jahren. So dürfen Sanitäter mittlerweile ohne Beisein eines Arztes in bestimmtem Rahmen Schmerzmittel und andere Medikamente verabreichen.

6:41 Uhr Sehr seltene Alpenfledermaus im Kreis Göppingen gefunden Jahrzehntelang galt sie als ausgestorben, nun stellt sich heraus: Die Alpenfledermaus lebt im Weißensteiner Wald im Kreis Göppingen. Die Art ist laut der Heinz-Sielman-Stiftung sehr selten. Zwischen 1951 und 2007 ging man davon aus, dass sie in Deutschland ausgestorben ist. Die Alpenfledermaus wiegt weniger als zehn Gramm, ihre Flügelspannweite misst etwa 20 Zentimeter. Anders als der Name vermuten lässt, kommt die Fledermaus nicht nur in der Alpenregion vor.

6:24 Uhr So wird das Wetter am Dienstag Heute strömt weiter milde Luft vom Atlantik nach Baden-Württemberg - und die bringt für die Jahreszeit viel zu warme Temperaturen über das Land. Überwiegend bleibt es trocken. Nur vereinzelt fallen in Ostwürttemberg noch ein paar Tropfen. Von Stuttgart bis zum Hochrhein und zur Bodenseeregion sieht es am Vormittag vorübergehend freundlich aus, später zieht es wieder zu. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 10 bis 13 Grad, nur in höheren Lagen wird es kühler. Video herunterladen (37,3 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di setzt ihre Warnstreik-Serie fort und ruft die Mitglieder auf, in mehreren Städten Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen heute und am Mittwoch in den Depots stehen zu lassen. Von der ganztägigen Arbeitsniederlegung sind heute zunächst die kommunalen Verkehrsbetriebe in Karlsruhe und Baden-Baden betroffen. Morgen geht der Streik in Stuttgart und Esslingen weiter. Sind Straßenblockaden von Klimaaktivisten als Nötigung einzustufen? Das Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe befasst sich heute mit der Sache. Im vorliegenden Fall war ein 32-Jähriger im November 2022 vom Amtsgericht Freiburg von diesem Vorwurf freigesprochen worden, nachdem er sich mehrfach an Straßenblockaden des Bündnisses "Aufstand letzte Generation" beteiligt und auf der Fahrbahn festgeklebt hatte. Die baden-württembergische Landesregierung trifft sich heute zu einer auswärtigen Kabinettssitzung in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die europapolitischen Vorhaben der einzelnen Ministerien.

6:08 Uhr Mildes Wetter: Zecken-Saison in BW startet früher Wegen des anhaltend milden Wetters sind die Zecken hierzulande bisher gut durch den Winter gekommen und schon sehr aktiv. "Es gibt keine Winterpause mehr. Ich habe bereits Proben erhalten, es gibt schon erste Infektionen. Die Zecken sind also schon früh dabei", warnte Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Bei einem Vorlauf von etwa vier Wochen bis zur Diagnose einer übertragenen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) müssen sich die Betroffenen demnach mitten im Winter infiziert haben. Das laufende Jahr könne ein ausgeprägtes Zecken-Jahr werden, sagte Mackenstedt. Die Forschung identifiziere auch - vor allem in Baden-Württemberg - immer mehr sogenannte Naturherde: räumlich begrenzte Gebiete mit Zecken, die den FSME-Erreger in sich tragen. In Risikogebieten liegt die Wahrscheinlichkeit einer FSME-Infektion nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts nach einem Zeckenstich bei 1:50 bis 1:100.