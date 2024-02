Ein Mann hat am Sonntag in seinem Auto die Pedale verwechselt und ist in das Schaufenster eines Friseursalons in Friedrichshafen gefahren. Die Inhaberin muss den Schock erst verdauen.

Ein 78-Jähriger hat am Sonntag in Friedrichshafen mit seinem Auto die Glasfront eines Friseursalons durchbrochen. Der Mann habe die Pedale verwechselt, so die Polizei. Die Inhaberin des Geschäfts, Anna-Maria Tierno, steht auch am Tag danach noch vor einem Bild der Zerstörung. Die Feuerwehr hat die Glasfront inzwischen mit Holzbrettern zugenagelt, von außen ist nicht mehr viel von dem Unfall zu sehen. Im Inneren des Geschäfts sieht es dagegen ganz anders aus: Dort liegen noch die Scherben auf dem Boden, Teile des Fensters und auch einige Möbel und die Spiegel wurden beschädigt. Weil auch zwei Heizkörper bei dem Unfall kaputt gegangen sind, wurden Wasser und Strom in dem Geschäft abgestellt. Aktuell ist der Friseursalon bis auf Weiteres geschlossen. Höhe des Schadens steht noch nicht fest "Natürlich war das erstmal ein Schock. Heute Nacht habe ich kaum geschlafen", sagt Anna-Maria Tierno. "Im Moment warten wir ab, wie es mit der Versicherung weitergeht. Ich hoffe, dass wir schnell wieder rein können und unsere Kunden bedienen können." Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei auf SWR-Nachfrage bislang nicht beziffern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.