Andreas Brehme ist tot. Der Weltmeister von 1990 ist im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Der deutsche Fußball trauert um Weltmeister Andreas Brehme. Der 63-Jährige starb in der Nacht zu Dienstag an einem Herzinfarkt. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer.

"In tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährte Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen", hieß es in Schaefers Mitteilung.

Siegtorschütze gegen Argentinien

Damit verliert der deutsche Fußball nur wenige Wochen nach dem Tod des damaligen Teamchefs Franz Beckenbauer eine weitere Schlüsselfigur aus dem Nationalteam, das 1990 den dritten deutschen WM-Titel geholt hatte. Brehme gehörte bei der Endrunde in Italien zu den herausragenden Spielern. Im Finale in Rom erzielte er kurz vor Schluss per Elfmeter den Siegtreffer zum 1:0. Insgesamt absolvierte er 86 Länderspiele, in denen er acht Tore erzielte.

Mit dem FCK als Aufsteiger sensationell Meister

Auch im Südwesten hatte Brehme Spuren hinterlassen. Von 1981 bis 1986 und von 1993 bis 1998 spielte er für den 1. FC Kaiserslautern. Mit den Roten Teufeln holte er 1996 den DFB-Pokal und wurde 1998 als Aufsteiger sensationell Deutscher Meister. Zuvor war er mit den Pfälzern 1996 aus der Bundesliga ab- und 1997 wieder aufgestiegen.

"Der FCK trauert um Andreas Brehme. Er trug insgesamt zehn Jahre das Trikot der Roten Teufel, wurde mit dem FCK Deutscher Meister und Pokalsieger. 1990 schoss er die Deutsche Nationalmannschaft mit seinem Elfmeter zum WM-Titel und wurde endgültig zur Fußball-Legende", hieß es in einer Mitteilung des Klubs.

Andreas Brehme war auch Co-Trainer beim VfB Stuttgart

Von 2000 bis 2002 war Brehme Teammanager beim Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern. 2005 arbeitete er als Co-Trainer unter Giovanni Trapattoni beim VfB Stuttgart, wo er im Februar 2006 freigestellt wurde. "Sein Tod kommt sehr überraschend. 63 Jahre, das ist einfach viel zu früh. Andreas Brehme war ein toller Mensch, ich durfte ihn als Co-Trainer beim VfB Stuttgart erleben. Mein herzliches Beileid für seine Partnerin und seine Familie", sagte Timo Hildebrand, ehemaliger Keeper des VfB.

Und der frühere Stuttgarter Cacau sagte dem SWR: "Ich habe die Nachricht mit Bestürzung wahrgenommen. Ich habe ihn in guter Erinnerung und bin sehr traurig, dass er so früh gegangen ist. Ich werde ihn in guter Erinnerung behalten."