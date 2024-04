Traumtor und Gelb-Rot: SV Waldhof gibt in Verl Führung aus der Hand

In der 3. Fußball-Liga hat der SV Waldhof Mannheim beim SC Verl unentschieden gespielt. Der SV Sandhausen verlor derweil beim MSV Duisburg.

Lange geführt, am Ende aber in Unterzahl nur einen Punkt geholt: Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat am Samstag (27.04.2024) beim SC Verl 1:1 (1:0) gespielt. In der Tabelle rangiert die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen nach 35 Spieltagen mit 39 Punkten auf dem 16. Platz - einen Zähler vor dem Siebzehnten Halle und fünf Punkte vor dem Achtzehnten MSV Duisburg.

Kobylański-Hammer bringt den SV Waldhof in Führung

Der Vorsprung könnte für den SVW allerdings noch größer sein, hätte er in Verl seine frühe Führung durch Martin Kobylański (6. Spielminute) über die Zeit gebracht. Der Offensivspieler traf mit einem Traum-Volleytor zum 1:0. Nachdem Terrence Boyd mit seiner Chance an SC-Torwart Luca Unbehaun gescheitert war, klärte der Schlussmann den Ball direkt in Richtung von Kobylański - und der zog auf Höhe des Elfmeterpunktes direkt ab.

Im zweiten Durchgang kippte das Spielgeschehen zunehmend zugunsten der Hausherren. Erst flog Mannheims Samuel Abifade mit Gelb-Rot vom Platz (46.), dann gelang Verl noch der Ausgleich: Daniel Mikic drückte das Leder aus drei Metern Torentfernung zum 1:1-Endstand über die Linie (77.).

SV Sandhausen verliert beim MSV Duisburg

Zuvor hatte der SV Sandhausen sein Auswärtsspiel beim MSV Duisburg mit 1:3 (0:2) verloren. Durch einen Doppelschlag von Alexander Esswein (29./Handelfmeter) und Benjamin Girth (32.) lagen die abstiegsbedrohten Hausherren dabei nach gut einer halben Stunde mit zwei Toren Vorsprung in Führung.

Nach dem Seitenwechsel dann ein kurzer Moment der Hoffnung für den SVS: Tim Maciejewski verkürzte in der 73. Spielminute auf 1:2. Doch mitten in die Aufholjagd der Mannschaft von Trainer Jens Keller platzte das dritte Duisburger Tor: Joshua Bitter traf neun Minuten später zum 3:1-Endstand.

Sandhausen verliert den Anschluss

In der Tabelle ist der SV Sandhausen drei Spieltage vor Saisonende Achter, mit neun Punkten Rückstand auf den Dritten Preußen Münster. Der Rückstand auf den vierten Platz (Dynamo Dresden), der am Ende der Saison zur Teilnahme an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals berechtigt, beträgt vier Zähler.