Meister Ulm siegt zum Abschied - Waldhof verliert in Aue

Der SSV Ulm schlägt in der 3. Liga auch den SC Verl. Der SC Freiburg II verabschiedet sich erhobenen Hauptes. Sandhausen trennt sich unentschieden vom FC Ingolstadt, und Waldhof Mannheim bleibt in Aue ohne Punkte.

Von einem Spannungsabfall war nichts zu spüren: Aufsteiger SSV Ulm hat auch sein letztes Drittliga-Spiel gewonnen. Der Meister besiegte den SC Verl im mit 16.000 Fans ausverkauften Donaustadion mit 4:2 (1:0). Leo Scienza brachte die Spatzen in der 5. Minute in Führung, der Brasilianer schloss einen Konter nach einem Verler Eckball souverän ab.

Im zweiten Abschnitt legte Angreifer Felix Higl für die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle nach (52.). Erneut Scienza besorgte sieben Minuten später das 3:0. Verls Lars Lokotsch brachte den SC per Doppelpack (76./84.) noch einmal zurück ins Spiel, doch der SSV ließ sich den 23. Saisonsieg nicht mehr nehmen. Der eingewechselte Andreas Ludwig markierte in der Schlussminute den Endstand. Nach der Partie ging es zur großen Meisterfeier zum Ulmer Münsterplatz.

Pink schießt den SVS in Führung

Der SV Sandhausen verabschiedete sich mit einem Remis aus dieser Spielzeit. Interimstrainer Gerhard Kleppinger, der unter der Woche von Jens Keller übernommen hatte, holte mit seiner Mannschaft ein 1:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt.

Der SVS startete konzentriert ins Spiel und ging in der 13. Minute durch Markus Pink in Führung. Der Österreicher traf nach einem weiten Einwurf von Dennis Diekmeier, der seine Karriere beendet, aus der Drehung zum 1:0. Ingolstadts Sebastian Grönning glich im zweiten Abschnitt aus (68.). Sandhausen beendet diese Saison auf Tabellenplatz acht.

Waldhof muss in Aue frühem Rückstand hinterherlaufen

Der SV Waldhof Mannheim musste sich bei Erzgebirge Aue mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Mannheimer hatten schon am vergangenen Spieltag mit einem 4:2 gegen Sandhausen den Klassenerhalt sichergestellt.

In Aue lag die Mannschaft, die auch in der neuen Saison von Marco Antwerpen betreut wird, nach dem Treffer von Marvin Stefaniak (9.) schnell mit 0:1 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit legte Sean Seitz für Erzgebirge nach (57.). Der Kurpfälzer liegen zum Saisonende auf dem 16. Tabellenplatz.

Der SC Freiburg II verabschiedet sichz erhobenen Hauptes aus der 3. Liga. Der Absteiger gewann gegen Viktoria Köln mit 1:0 (1:0). Lukas Ambros besorgte nach einer knappen halben Stunde das Tor des Tages für den Sport-Club (29.).