Eine Woche vor Saisonstart: FCK gewinnt Test gegen 1860 München

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einer weißen Weste aus den Vorbereitungsspielen in die Zweitligasaison. Bei der Generalprobe gab es einen Sieg gegen 1860 München.

Der 1. FC Kaiserslautern hat eine Woche vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga eine gelungene Generalprobe gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang besiegte Drittligist TSV 1860 München mit 2:0 (0:0). Marlon Ritter (57. Minute) und Jannik Mause (76.) erzielten die Tore. Das Spiel hatte mit einer Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen Zeugwart Peter Miethe begonnen.

Die 16.139 Zuschauer im heimischen Fritz-Walter-Stadion sahen im ersten Durchgang ein Spiel auf biederem Niveau, indem der FCK zwar spielbestimmend war, aber kaum mal gefährlich vor das Tor der Gäste kam. "Ich finde, dass es im Laufe des Spiels immer besser geworden ist", so FCK-Trainer Markus Anfang nach der Partie.

FCK nach Seitenwechsel besser

Nach Wiederbeginn ging Kaiserslautern schnell durch den neuen Kapitän Ritter in Führung, der eine Vorlage von Daniel Hanslik nutzte. Mause legte später nach. "Ich denke, dass das Spiel ein runder Abschluss für die Vorbereitung war", fand FCK-Neuzugang Jannis Heuer nach dem Testspiel am SWR-Mikrofon zeigte sich begeistert von der Atmosphäre auf dem Betzenberg. "Wir freuen uns jetzt darauf noch ein bisschen Nähe mit den Fans zu haben", so Heuer.

Mit einer Bilanz von acht Siegen aus acht Vorbereitungsspielen startet der FCK nun voller Selbstbewusstsein am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) bei Aufsteiger SSV Ulm in die Zweitliga-Saison.