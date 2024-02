Straßenlaternen aus, Musik an: Mit dem Morgenstreich um vier Uhr in der Früh hat am Montag die Basler Fasnacht begonnen. Allein 11.000 Fasnächtler sind mit dabei.

Per Geheimschalter geht in der Stadt das Licht aus

Bei milden Temperaturen um zehn Grad hat um vier Uhr früh mit dem "Morgenstreich" die Basler Fasnacht begonnen. Sie dauert drei Tage und zieht auch viele Menschen aus Deutschland in die Stadt an der Grenze. "Morgestraich, vorwärts marsch!" So hieß auch heute wieder das traditionelle Kommando - und dann marschierten die mehr als elftausend Fasnächtler los. Die ersten Momente der Basler Fasnacht gelten als die magischsten. Durch die Gassen der Altstadt dröhnen der Trommelwirbel und die hellen Töne der Piccoloflöten. In der Dunkelheit leuchten die kleinen Laternen auf den Masken der Fasnächtler. Hingucker sind die mit meist politischen Motiven bemalten Laternenwagen, eine Art beleuchtete Liftfasssäule auf Rädern.

Die Bahn baut weiter am Digitalen Knoten Stuttgart. Für die Fahrgäste wird bis Ende Februar deshalb das Angebot an S-Bahnen ausgedünnt, teilweise gibt es Ersatzverkehr.

Pendlerinnen und Pendler in der Region Stuttgart müssen sich in den kommenden Tagen weiterhin auf Ausfälle, Ersatzverkehre und Fahrplanänderungen bei der S-Bahn und im Regionalverkehr der Bahn einstellen. Grund dafür sind Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart und weiterer Bauarbeiten am Streckennetz der Bahn. Heute beginnt die nächste Bauphase. Sie soll bis zum Donnerstag, 29. Februar dauern.

Die A81 bei Böblingen/Sindelfingen ist nach einer Sperrung über das Wochenende wieder frei. Grund waren Arbeiten an einer Autobahnbrücke, die für den sechsspurigen Ausbau der Straße angepasst werden muss. Die Strecke musste deshalb in beide Richtungen abgesperrt werden. Die nächste Vollsperrung der A81 ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Mit der Fertigstellung des Ausbaus, der rund 361 Millionen Euro kostet, wird 2027 gerechnet.

Das Bodenpersonal der Lufthansa soll einen Tag lang die Arbeit niederlegen, so die Gewerkschaft ver.di. Der Flughafen in Stuttgart ist laut einer Sprecherin nur am Rande betroffen.

Passagiere müssen sich erneut auf Flugausfälle bei der Lufthansa einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat das Bodenpersonal der Fluggesellschaft zu einem gut eintägigen Warnstreik ab Dienstag aufgerufen. Der Ausstand beginnt den Angaben zufolge ab 4 Uhr morgens und endet am Mittwoch um 7:10 Uhr. Im Passagierbereich betroffen sind die Flughäfen in Stuttgart, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Köln-Bonn, wie ver.di gestern mitteilte.

Fast die Hälfte aller in Baden-Württemberg registrierten Straftaten findet im öffentlichen Raum statt, also unter anderem auf Straßen, Wegen oder Plätzen, in Parks oder in der Bahn. Das Ministerium betonte allerdings: "Baden-Württemberg ist eines der sichersten Länder bundesweit."

In Baden-Württemberg hat die Brutalität auf öffentlichen Straßen und Plätzen im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Es zeichne sich "insgesamt ein Anstieg der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum ab", teilte das Innenministerium in einer Antwort auf eine Landtags-Anfrage der FDP mit. Sorgen macht den Sicherheitsbehörden vor allem der Anstieg der Zahlen bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung und bei den Raubverbrechen. Es seien aber auch mehr Vergewaltigungen, sexuelle Nötigung und schwere sexuelle Übergriffe gemeldet worden, teilte das Ministerium mit. Genaue Zahlen sollen im Sicherheitsbericht aufgelistet werden, der stets im März veröffentlicht wird.

Im Prozess um die Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke will der Angeklagte heute zur Sache aussagen. Der 21 Jahre alte Mann soll im März vergangenen Jahres mehrere Geiseln genommen und dabei mit einer Schreckschusswaffe bedrohe haben. Zudem wird ihm vor dem Landgericht Karlsruhe versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung und unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt. Der einschlägig vorbestrafte Mann soll laut Staatsanwaltschaft die Tat geplant haben und zielstrebig und brutal vorgegangen sein. Er habe die Apotheke vermummt betreten und sofort geschossen. Dass es sich nicht um eine echte Waffe gehandelt habe, hätten die Kundinnen und Kunden und Mitarbeitende nicht wissen können. Zwei Kundinnen und eine Mitarbeiterin des Geschäftes nahm er demnach als Geisel; der Mitarbeiterin gelang rasch die Flucht. Weitere acht Mitarbeiter der Apotheke versteckten sich. Der Mann hatte rund sieben Millionen Euro Lösegeld gefordert und außerdem verlangt, mit einem bestimmten Menschen sprechen zu können.

Mit rund 56 Prozent der abgegebenen Stimmen haben sich die Bürgerinnen und Bürger beim Entscheid gestern gegen den Bau von drei Windrädern in der Umgebung eines benachbarten Schwarzwald-Gipfels ausgesprochen . Die 5.000 Einwohner-Gemeinde Schliengen im Markgräflerland (Kreis Lörrach) stieß damit auf den Widerstand einer Interessen-Gemeinschaft. Somit sei das Projekt erstmal vom Tisch. Die Diskussion hat die Bürgerschaft gespalten. Auf dem "Blauen" - einem Berg am Rand des südlichen Schwarzwalds - hätten die Windräder gebaut werden sollen. Anja Messerschmitt von der IG Lebensraum Blauen, die den Bürgerentscheid gegen die Windräder initiiert hat, sagte: "Der Wald hat gewonnen."

6:00 Uhr

Guten Morgen!

Guten Morgen an diesem Montag! Nicht immer verzögert die Planungszeit den Ausbau von Windkrafträdern, wie der Fachverband für Windenergie vergangene Woche kritisierte. In Schliengen (Kreis Lörrach) ist der Bau von drei Windkrafträdern am Willen der Bevölkerung gescheitert. Wie lief der Entscheid in der 5.000 Einwohner zählende Gemeinde? Wir werfen einen Blick darauf. Außerdem geht es heute um die steigende Gewalt in BW und den Prozess rund um die Geiselnahme in einer Apotheke in Karlsruhe.

Mein Name ist Berkan Cakir und ich begleite euch bis 10 Uhr in den Tag - wie immer mit Nachrichten für das Land im Newsticker am Morgen für Baden-Württemberg.

Wenn euch unser Angebot gefällt oder ihr Fragen, Wünsche oder Kritik habt, schreibt mir gern eine Mail an newsticker-bw@SWR.de.