SBB und SWEG bieten Sonderfahrten nach Basel an

Die SBB Deutschland bietet Sonderzüge zum Basler Morgenstreich an:

Der Zug fährt in Freiburg um 1:57 Uhr los - mit Halt in Schallstadt, Bad Krozingen, Müllheim, Schliengen, Bad Bellingen, Rheinweiler, Kleinkems, Istein, Efringen-Kirchen, Eimeldingen und Haltingen. Ankunft in Basel ist um 3:05 Uhr.

Der Sonderzug aus Zell im Wiesental startet dort um halb drei und hält an allen Stationen der Wiesental-S-Bahn-Linie S6. Der Sonderzug aus Zell kann mit den üblichen Fahrkarten genutzt werden. Für den Zug aus Freiburg müssen während der Fahrt Sonderfahrscheine beim Schaffner gelöst und bar bezahlt werden.

Die SWEG setzt auf ihren Linien Sonderbusse ein, in denen für die Fahrt Fahrscheine beim Busfahrer gekauft werden können. Der Sonderbus im Kandertal fährt in Kandern um 1:55 Uhr los. Um 2 Uhr startet ein anderer Bus in Welmlingen, der über Eimeldingen und Weil am Rhein nach Basel fährt. Ein weiterer Bus fährt um 2:55 Uhr in Ötlingen los und dann über Weil bis in die Basler Innenstadt.