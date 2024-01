Fans der Fastnacht haben in den nächsten Wochen in Südbaden ein strammes Programm: Narrentreffen, Umzüge und Brauchtumsveranstaltungen landauf landab!

Dieses Jahr ist die Fastnachtsaison recht kurz, denn die Hochtage zwischen dem Schmutzigen Donnerstag (8.2) und Aschermittwoch (14.2) sind bereits Mitte Februar. Deshalb ist das Programm für die Umzüge und Narrentreffen in den Wochen davor ziemlich stramm!

Im Schwarzwald und auf der Baar

Von Freitag, 26. Januar bis Sonntag, 28. Januar trifft sich der sogenannte "Viererbund" zum traditionellen "Narrentag". Austragungsort des Spektakels ist in diesem Jahr Oberndorf a. N. Der "Viererbund", das sind die Narrenzünfte aus Elzach, Rottweil, Überlingen und Oberndorf am Neckar. Nur alle vier Jahre feiern die vier historischen Zünfte gemeinsam mit einem Nachtumzug am Samstag und dem großen Umzug am Sonntag.

Die vier Narrenfiguren Elzacher Schuttig, Oberndorfer Schantle, Überlinger Hänsele und ein Rottweiler Federahannes (v.l.n.r.) sind am Narrentag in Obernberg zu sehen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Auf 75 Jahre Fasnet schaut die Narrenzunft Lauterbach im Kreis Rottweil zurück. Gefeiert wird mit einem großen Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg vom 26. bis 28. Januar. Start des Umzugs mit 32 Zünften ist am Sonntag (28.1.) um 13 Uhr.

"Furz-trocka!" "Batsch-nass!"

"Da Bach na" gehts für die 80 Zuber-Kapitäne der "Da-Bach-Na-Fahrt" in Schramberg (Kreis Rottweil) am Fastnachtsmontag ab 13 Uhr. (Für Auswärtige: In Zubern wurden einst die geschlachteten Schweine gebrüht.) Bei der Da-Bach-Na-Fahrt dienen diese Zuber als Schiffsunterbau für teils abenteuerlich kuriosen Motto-Schwimmbauten den Kirchbach hinunter.

Auch die Stadtmusik Schramberg ist bei der Da-Bach-Na-Fahrt auf der Schiltach unterwegs picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ein traditioneller Nachtumzug, ein großes Hexenfeuer und der Hexenball erwartet das närrische Volk am 9. Februar in Donaueschingen. Um 18:45 Uhr beginnt der Nachtumzug, der anschließend mit dem Sprung der Hexen übers Feuer seinen Höhepunkt findet. Im Anschluss veranstalten die Zünfte den Hexenball in den Donauhallen.

Ihr 50-jähriges Bestehen nimmt die Wetti-Zunft Behla (Hüfingen) zum Anlass, mit einem Narrentreffen am letzten Januarwochenende groß zu feiern - mit Nachtumzug, Brauchtumsabend und Jubiläumsumzug als Abschluss.

Die großen Umzüge in Villingen-Schwenningen mit zehntausenden Narren finden in Schwenningen am Fastnachtssonntag (11. Februar) und in Villingen am Dienstag (13. Februar) statt.

Der Wuerscht gehört zu den Traditionsfiguren der historischen Fasnet in Villingen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Freiburg und Umgebung

Am Fasnetmending (12.2) ab 14:11 Uhr zieht der große Narrenumzug durch die Freiburger Innenstadt. Tausende Hästräger, Guggenmusik-Kapellen und Trachtengruppen sind unterwegs, zehntausende Besucher werden erwartet.

Nach der Fastnacht kommt die Burefasnet - oder auch die "alte Fasnet" genannt. Die stammt wohl aus der Zeit vor der Einführung des Gregorianischen Kalenders und wurde - so heißt es - meist in eher protestantisch geprägten Gegenden gefeiert. In Sulzburg, südlich von Freiburg, ziehen die Narren am Sonntag (18.1.) nach Aschermittwoch daher nochmal alle Register. Weit über 100 Zünfte aus dem Schwarzwald, dem Markgräflerland, der Ortenau und dem Raum Basel ziehen durch die Sulzburger Straßen und Gassen. Das "Schiebe-Fier" (Scheiben-Feuer) wird am Abend gezündet.

Ortenaukreis

Der Tag der Narren in Offenburg beginnt am 27.1 um 10:00 Uhr. Zwei Wochen vor der eigentlichen Fastnacht findet alljährlich ein kleines Narrentreffen mit mehreren tausend Hästrägern statt.

"Schalk wach uf, Schalk mach mit, Schalk kum ra - s’isch Fasendzit". So klingt es, wenn in Gengenbach der Schalk aus dem Schlaf geweckt und/oder der Reserve gelockt werden soll. Erst dann kann die "Fasend", wie die Fastnacht in dieser Gegend genannt wird, so richtig losgehen.

Landkreise Waldshut und Lörrach

Guggenmusiken aus Deutschland und der Schweiz bringen die mittelalterliche Altstadt in Laufenburg (Landkreis Waldshut) zum Beben. Mehr als 10.000 Menschen werden zum Open-Air-Guggenfestival am 9. Februar erwartet.

Am 2. Februar ziehen die Schnitzelbänggler mit ihren Versen durch Lörrach, um die Ereignisse des letzten Jahres zu kommentieren.

Narrentreffen Weingarten live im SWR

Wer die Fastnacht gemütlich von der Couch erleben möchte, kann am Sonntag ab 13 Uhr das große Narrentreffen der VSAN aus Weingarten live im SWR verfolgen.