Fastnacht: Narren in Südbaden starten in die Hochsaison

Am Schmotzigen Dunschtig beginnen die Hochtage der Fastnacht. Überall in Südbaden sind Tausende Narren schon seit den frühen Morgenstunden unterwegs.

Narri Narro! Mit dem Schmotziger Dunschtig beginnt die Hochsaison der Fastnacht, die bis Aschermittwoch (14.2) läuft. In ganz Südbaden gibt es Umzüge, Brauchtumsvorführungen und "Fastnacht uf de Gass".

In Glottertal sind die Hexen los

Die Eichberghexen sind seit den frühen Morgenstunden in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs und statten dem Kindergarten, der Grundschule und den Gastronomen im Erholungsort einen Besuch ab. Zum Abschluss geht's ins Rathaus. Ob dort der Bürgermeister verhext wird?

Die Glottertäler Eichberghexen treiben in der Grundschule ihr Unwesen. Foto: Marie Hambrecht SWR

Ortenau: Auch in kleineren Dörfern wird die Fastnacht groß gefeiert

In Dörlinbach im Ortenaukreis wurde es heute Morgen um 07:45 Uhr bunt und laut: Die Närrinnen und Narren haben sich im Dorf versammelt und erst die Kindergartenkinder besucht und anschließend die Grundschule gestürmt. In einer Polonäse ging es von dort aus mit Trillerpfeifen und bunten Kostümen weiter zum Rathaus. Der Bürgermeister musste den Schlüssel abgeben und überlässt seinen Hästrägern nun bis einschließlich Dienstag das Sagen.

Befreiung des Kindergartens und der Grundschule in Dörlinbach durch die Zünfte. Foto: Andrea Fehrenbacher SWR

Schluss mit Unterricht: Narren befreien Schüler in Staufen

Kurz nach 10 Uhr ging in Staufen im Breisgau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) die traditionelle Schülerbefreiung durch die "Kinder-Schelme" und die "Schnurrewieber" los. Später geht es dann zur Fasnetseröffnung auf den Marktplatz - inklusive Rathaussturm.

Der Endinger Narrenbaum ist geschmückt

In Endingen am Kaiserstuhl geht es heute besonders stimmungsvoll zu. Tausende von Hemdglunkern ziehen abends durch die Altstadt und locken lautstark den "Jokili", die Hauptfigur der Endinger Fasnet, nach einem einjährigen Schlaf aus dem Brunnen am Marktplatz. Doch bevor die Hemdglunker die Straßen unsicher machen, muss noch der Narrenbaum geschmückt werden - eine Aufgabe für die Endinger Zunftbrüder. Blau-weiße Wimpel in den Farben der Stadt, "Saublodern" und ein großes "Jokili"-Abbild zieren jetzt den Baum, der heute Mittag auf dem Marktplatz aufgestellt wird.

Die Endinger Zunftbrüder schmücken den großen Narrenbaum. Foto: Michael Vetter SWR

Früh aufstehen in Offenburg und Bad-Dürrheim

Frühmorgens um sechs Uhr war's schon voll in Offenburg, bei der "Fasents-Daifi", übersetzt Fastnachts-Taufe gerufen. Traditionell ist da am Narrenbrunnen das Hexenkind, der "Krampe" getauft worden. Im Anschluss gab es die "weltbeste Bohnensuppe" als Stärkung für die kommenden Fastnachtstage.

In Bad-Dürrheim war der Fanfarenzug, die verschiedenen Musiken und andere Trommlergruppen unterwegs, um die Bevölkerung zu wecken. In den Pausen sorgten vielen Gönner für das nahrhafte Wohl der "Wecker".

Unser Überblick auf den närrischen Tag in Südbaden

Endlich Ferien! Schülerbefreiung der Narren

Ab Neun Uhr freuen sich viele Kinder ganz besonders auf die Fastnacht. Die Narren kommen zu ihnen in die Schule und "befreien sie" in die Ferien. Die verkleideten Kinder danken es ihnen mit dem jeweiligen Narrenruf.

Die Narren fangen die Rektorin einer Grundschule und befreien so die Schülerinnen und Schüler in die Fastnachtsferien picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Narren übernehmen die Macht

Mit dem Sturm auf das Rathaus beginnt am "Schmutzige Dunschtig" die Hochsaison der Freiburger Fasnet: Die Freiburger Narrenzünfte kommen auf dem Rathausplatz zusammen und übernehmen die Macht in der Stadt. Mit dem Stellen des Narrenbaums beginnen dann die eigentlichen Fasnetstage.

Narren der Freiburger Zunft Westhansele freuen sich auf die Hochtage der Fasnet. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Im Nachthemd durch die Gassen

Wie in vielen Orten Südbadens sind auch in Furtwangen die Hemdglunker unterwegs. Mit Fackeln ziehen sie durch die Stadt zum Rathaus. Dort wird symbolisch eine Puppe als letzter Meckerer, also die einzige Person, die sich noch gegen die Fasnet sträubt, verbrannt. Anschließend feiern die Hexen mit wilden Sprüngen über das Feuer die sorgenfreie Fasnet.

In weißen, langen Nachthemden ziehen die Hemdglunker durch die Straßen und Gassen in Südbaden. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Hochsaison bis Aschermittwoch

Besondere Highlights sind der Rosenmontagsumzug am Fasnetmendig in Freiburg, die Umzüge am Sonntag und Dienstag in Schwenningen und Villingen, sowie die Narrensprünge in Rottweil am Montag und Dienstag.