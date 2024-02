Große und kleine Narren sind am Wochenende in Südbaden los

Seit vergangenen Donnerstag läuft in Südbaden die Fasnet auf Hochtouren. Den Höhepunkt bildet der Rosenmontagsumzug, dem die Närrinnen und Narren entgegenfiebern.

Der Fasnetsamstag gehört in vielen Orten Südbadens traditionell auch den Kindern. In Staufen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) regierte am Samstagvormittag der Narresome, also der Narrennachwuchs. Beim "Kinder-Radau-Umzug“ sind ab 10:50 Uhr viele verkleidete Kinder mit Eltern und Großeltern vom Schladererplatz aus durch die Staufener Innenstadt gezogen. Mit Trommeln, Ratschen, Töpfen, Tellern und Kochlöffeln haben die Kinder viel Lärm gemacht und gezeigt, dass auch kleine Narren großen Krach machen können. Und auch am Fasnetsonntag bietet die Staufener Fasnet viel für den Nachwuchs: Ab 14:11 Uhr startet der nächste Kinderumzug am Kronenbrunnen und zieht zum Kinderfest in der Belchenhalle (Start 14:30 Uhr).

Neben dem Nachwuchs der Staufener Schelmezunft sind auch viele verkleidete Familien beim "Kinder-Radau-Umzug" am Fasnetsamstag dabei. Hauptsache laut und bunt! SWR Robert Wolf

Gut besuchter Kinderumzug

Auch am Fuße des Schwarzwalds waren die kleinen Narren am Samstag los. Um 15:11 Uhr startete in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) der Kinderumzug. Als Teil der „Triibl Fasnacht“ der Narrenzunft Glottertal wurde der Kinderumzug auch 2024 von der Trachtenkapelle Glottertal musikalisch angeführt. Mit Blick auf den nebligen Kandel zogen die vielen großen und kleinen Narren vom Hotel Hirschen aus zur Eichberghalle zur Kinderfasnet. Auch hier mit dem Motto: Hauptsache laut!

Großer Andrang beim Kinderumzug in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Fasnetsamstag. Vom Hotel Hirschen aus zogen die großen und kleinen Narren zur Kinderfasnet in der Eichberghalle. SWR Robert Wolf

In der Freiburger Innenstadt hat Samstagmittag die traditionelle Straßenfasnet der Breisgauer Narrenzunft begonnen. Ebenfalls ein buntes Treiben kleiner und großer Narren. Aber auch im Dreiländereck geht´s närrisch und laut zu.

Gugge-Explosion in Lörrach

Bis Mitternacht wird die sogenannte "Gugge-Explosion“ die Lörracher Innenstadt zum Hexenkessel machen. Auf insgesamt fünf Bühnen heizen rund 40 Guggen mit über 1.200 Musikern allen Fasnetsfreunden ordentlich ein. Es ist das, nach eigenen Angaben, wohl größten Guggekonzert Deutschlands. Bereits gestern Abend gab es in Laufenburg (Kreis Waldshut) ein Stelldichein der Guggenmusik.

Großer Schuttig-Umzug

Morgen wird im Elztal (Kreis Emmendingen), aber nicht nur dort, einer von vielen närrischen Umzügen stattfinden. Die Schuttig sind auf Tour. Mitglieder dieser traditionellen Elzacher Fasnetszunft werden in Elzach von 15:00 Uhr an unterwegs sein.

Der Schuttig ist eine Elzacher Fasnetsfigur, die einen roten Zottelanzug mit großem Strohhut und daran befestigten Schneckenhäusern trägt. Auf dem Kopf hat er einen gedrehten Dreispitz, an dessen Enden große Papierbollen oder rote Wollbollen sitzen. In der Hand trägt er meist den Hagenschwanz mit "Saublodere“ (Schweinsblase) oder eine Streckschere. Der Umzug in Elzach wird bis in den Abend hinein andauern.